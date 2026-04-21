बीते 31 दिनों में 3.15 लाख घरों तक पहुंची ये सस्ती बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; देखें दूसरे मॉडलों का हाल
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हीरो स्प्लेंडर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी।
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हीरो स्प्लेंडर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। इस दौरान स्प्लेंडर ने कुल 3,14,757 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इस दौरान सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 3,01,584 यूनिट्स था। स्प्लेंडर की इस बादशाहत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कम्यूटर सेगमेंट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। बता दें कि हीरो स्प्लेंडर को कंपनी की सबसे सस्ती बाइक में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं पिछले महीने हीरो के अलग-अलग मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hero HF Deluxe
₹ 55,992 - 66,382
Hero Glamour
₹ 81,063 - 84,751
Hero HF Deluxe Pro
₹ 69,235
Hero HF 100
₹ 59,489
Hero Glamour XTEC
₹ 90,498 - 95,098
Hero Glamour X
₹ 82,967 - 92,186
एचएफ डीलक्स और ग्लैमर का जलवा
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने मार्च 2026 के दौरान कुल 85,088 यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 7 पर्सेंट की गिरावट देखी गई है। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो ग्लैमर रही। ग्लैमर ने इस दौरान 136 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 25,522 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर हीरो पैशन रही। पैशन ने 43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 24,712 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।
स्कूटर सेगमेंट में डेस्टिनी ने मारी बाजी
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हीरो डेस्टिनी 125 रहा। डेस्टिनी ने इस दौरान 54 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी के साथ कुल 24,177 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एक्सट्रीम 125R रही। इसकी कुल 20,200 यूनिट्स बिकीं। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो सुपर स्प्लेंडर रही। इसकी 17,470 यूनिट्स ग्राहकों ने खरीदीं। इसके अलावा, आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो विडा रहा। विडा ने 120 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ 17,110 यूनिट्स की बिक्री की।
प्रीमियम सेगमेंट में भी दिखी रफ्तार
बिक्री की इस लिस्ट में नौवें नंबर पर हीरो प्लेजर स्कूटर रहा। प्लेजर की कुल 9,146 यूनिट्स बिकीं। वहीं, दसवें नंबर पर कंपनी का स्पोर्टी स्कूटर जूम (Xoom) रहा। इसने कुल 5,531 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, प्रीमियम और एडवेंचर सेगमेंट में हीरो एक्सपल्स 200 ने 195 पर्सेंट की जबरदस्त ग्रोथ के साथ 3,845 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, नई लॉन्च हुई हार्ले डेविडसन X440 की भी 2,202 यूनिट्स बिकीं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।