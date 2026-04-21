बीते 31 दिनों में 3.15 लाख घरों तक पहुंची ये सस्ती बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; देखें दूसरे मॉडलों का हाल

Apr 21, 2026 03:35 pm IST

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हीरो स्प्लेंडर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हीरो स्प्लेंडर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। इस दौरान स्प्लेंडर ने कुल 3,14,757 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इस दौरान सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 3,01,584 यूनिट्स था। स्प्लेंडर की इस बादशाहत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कम्यूटर सेगमेंट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। बता दें कि हीरो स्प्लेंडर को कंपनी की सबसे सस्ती बाइक में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं पिछले महीने हीरो के अलग-अलग मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

एचएफ डीलक्स और ग्लैमर का जलवा बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने मार्च 2026 के दौरान कुल 85,088 यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 7 पर्सेंट की गिरावट देखी गई है। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो ग्लैमर रही। ग्लैमर ने इस दौरान 136 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 25,522 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर हीरो पैशन रही। पैशन ने 43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 24,712 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

स्कूटर सेगमेंट में डेस्टिनी ने मारी बाजी बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हीरो डेस्टिनी 125 रहा। डेस्टिनी ने इस दौरान 54 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी के साथ कुल 24,177 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एक्सट्रीम 125R रही। इसकी कुल 20,200 यूनिट्स बिकीं। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो सुपर स्प्लेंडर रही। इसकी 17,470 यूनिट्स ग्राहकों ने खरीदीं। इसके अलावा, आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो विडा रहा। विडा ने 120 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ 17,110 यूनिट्स की बिक्री की।