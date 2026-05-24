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पिछले 30 दिनों में 2.91 लाख लोगों ने खरीद डाली यह सस्ती बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हीरो स्प्लेंडर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी।

पिछले 30 दिनों में 2.91 लाख लोगों ने खरीद डाली यह सस्ती बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हीरो स्प्लेंडर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। इस दौरान स्प्लेंडर ने कुल 2,91,146 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इस दौरान सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 57 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 1,85,635 यूनिट्स था। स्प्लेंडर की इस बादशाहत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कम्यूटर सेगमेंट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। आइए जानते हैं पिछले महीने हीरो के अलग-अलग मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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एचएफ डीलक्स का जलवा

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने 121 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 91,977 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो ग्लैमर रही। ग्लैमर ने इस दौरान 438 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,573 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर हीरो पैशन रही। पैशन ने 100 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,367 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

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डेस्टिनी ने मारी बाजी

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हीरो डेस्टिनी 125 रहा। डेस्टिनी ने इस दौरान 489 पर्सेंट की भारी सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 25,861 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एक्सट्रीम 125R रही। एक्सट्रीम 125R ने इस दौरान 66 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,757 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो सुपर स्प्लेंडर रही। सुपर स्प्लेंडर ने 47 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,985 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।

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आठवें नंबर पर रही हीरो विडा

जबकि आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो विडा रहा। हीरो विडा ने 129 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,291 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में नौवें नंबर पर हीरो प्लेजर रहा। प्लेजर ने 216 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,920 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो जूम रहा। हीरो जूम ने 98 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,201 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।

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85% बढ़ गई घरेलू बिक्री

अगर घरेलू बिक्री की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प ने अप्रैल, 2026 में कुल 5,32,433 यूनिट्स टू-व्हीलर बेचे हैं। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 2,88,524 यूनिट्स था। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 85 पर्सेंट की शानदार ग्रोथ हासिल की है। जबकि मार्च, 2026 में हुई 5,52,505 यूनिट्स के मुकाबले इस महीने बिक्री में 4 पर्सेंट की मामूली गिरावट देखने को मिली है। इसके बावजूद भी घरेलू मार्केट में हीरो का दबदबा पूरी तरह कायम है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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