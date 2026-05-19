टू-व्हीलर बाजार में हुआ बड़ा उलटफेर, कम बिक्री के चलते हीरो नंबर-1 से फिसली; इस कंपनी ने छिना ताज

हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटर कंपनी ने 2011 में अलग होने और टू-व्हीलर इंडस्ट्री में कड़े कॉम्पटीटर बनकर उभरने से पहले, हीरो होंडा ब्रांड के तहत मिलकर भारत का मोटरसाइकिल बाजार खडा किया था। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच, होंडा सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कंपनी बनकर उभरी।

देश की टू-व्हीलर इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खासकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में बड़े उलटफेर दिख रहे हैं। हालांकि, इस बार का उलटफेर दो ऐसी कंपनियों के बीच देखने को मिला है जो ICE व्हीकल में दबदबा बनाए हुए हैं। दरअसल, हीरो मोटकॉर्प (Hero MotoCorp) सालों से सेगमेंट में नंबर-1 की पपोजीशन पर रही है, लेकिन बीते महीने यानी अप्रैल में जापानी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) के हाथों उसने इस पोजीशन को गंवा दिया। इस पुरानी भारतीय कंपनी के सामने दुनिया के सबसे बड़े टू-व्हीलर बाजार में अपनी मार्केट हिस्सेदारी बचाने की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है।

हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटर कंपनी ने 2011 में अलग होने और टू-व्हीलर इंडस्ट्री में कड़े कॉम्पटीटर बनकर उभरने से पहले, हीरो होंडा ब्रांड के तहत मिलकर भारत का मोटरसाइकिल बाजार खडा किया था। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच, होंडा सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कंपनी बनकर उभरी। उसने अपनी चार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से 2.26 मिलियन यूनिट्स बाजार में उतारीं। इसी दौरान, हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी छह फैक्टरियों से 2.18 मिलियन यूनिट्स भेजीं।

FY26 से गणित बदलना शुरू हुआ

पोजीशन में यह गिरावट हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक मुश्किल फाइनेंशियल ईयर के बाद आई है। पहली बार, मुंजाल फैमिली द्वारा प्रमोटेड इस कंपनी ने अपनी घरेलू मार्केट हिस्सेदारी को 28% के निशान से नीचे गिरते देखा। वहीं, FY26 के आखिर में यह 27.94% रही। यह FY09 में हासिल की गई लगभग 50% की जबरदस्त हिस्सेदारी से बहुत कम है। सियाम (SIAM) के आंकड़ों के मुताबिक, यह FY25 में दर्ज 28.61% के आंकड़े से भी कम है।

होंडा लगातार इस अंतर को कम करती रही है और FY26 के आखिर में उसकी मार्केट हिस्सेदारी 26.5% रही। हीरो पूरे साल की रैंकिंग में सिर्फ इसलिए आगे रह पाई, क्योंकि सितंबर 2025 में GST को 28% से घटाकर 18% किए जाने के बाद सस्ते टू-व्हीलर्स की मांग में अचानक तेजी आ गई थी। हालांकि, हीरो का पारंपरिक मजबूत गढ़ इकोनॉमी कम्यूटर सेगमेंट बना हुआ है, जिसमें स्प्लेंडर, पैशन और HF डीलक्स जैसे पुराने मॉडल का दबदबा है।

एनलिस्ट का कहना है कि कंपनी को इस मुख्य सेगमेंट से बाहर अपनी पकड़ बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी 125cc, 150cc और 225cc सेगमेंट में अपनी कोई खास छाप छोड़ने में नाकाम रही है। BNP पारिबा सिक्योरिटीज के एनालिस्ट कुमार राकेश ने कहा, "हीरो मोटोकॉर्प को ऐतिहासिक रूप से अपने मुख्य 110cc मोटरसाइकिल सेगमेंट से बाहर अपनी मार्केट हिस्सेदारी बढ़ाने के मामले में अमल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन स्कूटर्स और EVs के सेक्टर में उसका हालिया प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।"

होंडा की बड़ी छलांग उसकी अग्रेसिव ग्लोबल स्ट्रैटजी की बदौलत संभव हुई है। अपने बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, होंडा ने FY26 में अपने कुल प्रोडक्शन का लगभग 10% (620,000 यूनिट्स) निर्यात किया, जबकि हीरो का निर्यात हिस्सा 6% से थोड़ा ही ज्यादा रहा। अप्रैल में यह अंतर और भी बढ़ गया। होंडा का निर्यात बढ़कर उसके कुल प्रोडक्शन का 13% हो गया, जबकि हीरो का निर्यात 6% पर ही स्थिर रहा।

EV सेगमेंट में हीरो का दबदबा बढ़ रहा

वॉल्यूम के मामले में टॉप स्थान गंवाने के बावजूद, हीरो मोटोकॉर्प तेजी से बदलते इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर में अपनी एक अलग बढ़त बनाए हुए है। यह एक ऐसा सेक्टर है जहां जापानी दिग्गज कंपनी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जहां एक तरफ होंडा भारत के टॉप-10 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों की सूची में जगह बनाने में नाकाम रही है। तो वहीं, हीरो चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जो TVS मोटर कंपनी, बजाज ऑटो और एथर एनर्जी से ठीक पीछे है।