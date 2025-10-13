भारत से इटली तक! इस इंडियन टू-व्हीलर कंपनी ने 49वें देश में बजाया डंका, लॉन्च किए ये 4 नए मॉडल

भारतीय ऑटो कंपनियां अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं हैं। हाल ही में हीरो ने इटली में एंट्री की है। इटली में कदम रखकर हीरो ने दुनिया को दिखा दिया है कि इंडियन ब्रांड अब ग्लोबल बेंचमार्क बना सकते हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने अब इटली में अपनी एंट्री कर ली है। इसके साथ ही हीरो ने अपने ग्लोबल मार्केट्स की लिस्ट में एक और नाम जोड़ लिया, यानी अब हीरो (Hero) 49 देशों में मौजूद है। कंपनी ने इटली में अपने दो प्रमुख मॉडल्स Xpulse 200 4V, Xpulse 200 4V Pro और Hunk 440 लॉन्च किए हैं। इन बाइक्स को यूरो 5+ मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है, ताकि ये यूरोपियन सेफ्टी और एमिशन नॉर्म्स पर खरी उतरें।

पेल्पी इंटरनेशनल के साथ साझेदारी

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने इटली में अपनी बाइक्स की बिक्री और सर्विस के लिए पेल्पी इंडरनेशनल (Pelpi International) के साथ पार्टनरशिप की है, जो देश की प्रमुख दोपहिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक है। पेल्पी (Pelpi) के पास पहले से ही 160 से ज्यादा डीलरशिप नेटवर्क हैं। शुरुआत में हीरो (Hero) की बाइक्स 36 डीलरशिप्स में लॉन्च होंगी, जो जल्द ही बढ़कर 54 तक पहुंच जाएंगी। इस साझेदारी से इटली में हीरो (Hero) की सर्विस, पार्ट्स और आफ्टरसेल्स सपोर्ट को मजबूत आधार मिलेगा।

हीरो की ग्लोबल फिलॉसफी- You Are Limitless

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) का स्लोगन है कि 'यू आर लिमिटलेस', यानी ‘तुम्हारी कोई सीमा नहीं’ है। कंपनी आजादी, एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन के साथ इस भावना को आगे बढ़ा रही है। हीरो मोटोस्पोर्ट्स (Hero MotoSports) की डकार रैली (Dakar Rally) में सफलता (सिर्फ 7 साल में पोडियम फिनिश हासिल करना) इसी सोच का सबूत है कि हीरो अब सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि एक ग्लोबल परफॉर्मेंस ब्रांड बन चुका है।

हीरो (Hero) के नए मॉडल्स जो इटली में धूम मचाने को तैयार हैं। हंक 440 (Hunk 440) दमदार परफॉर्मेंस वाला स्ट्रीट मशीन है। यह असल में भारत में बिकने वाली Mavrick 440 का यूरोपीय नाम है।

इसमें 440cc Euro 5+ कंप्लायंट इंजन मिलता है, जो 27 BHP की पावर और 36 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें हाई-टेंसाइल स्टील ट्रेलिस फ्रेम फ्रेम, डुअल चैनल ABS, USD KYB फोर्क्स सस्पेंशन मिलते हैं। इसके अलावा इसमें कनेक्टेड TFT डिस्प्ले और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत €3,990 (लगभग 4.10 लाख) है। यह मॉडल इटली के L3e-A2 परफॉर्मेंस सेगमेंट में उतर कर यंग राइडर्स को टारगेट करेगा।ॉ

Xpulse 200 4V और Xpulse 200 4V Pro

इन दोनों में ऑफ-रोडर एडवेंचर का असली मजा मिलेगा। हीरो (Hero) की ये बाइक सीरीज इटली के टूरिंग और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 200cc 4-वाल्व इंजन मिलता है, जो 18.9 BHP की पावर और 17.35 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें ABS मोड्स मिलता है। इसमें LED प्रोजेक्टर लैंप, ब्लूटूथ नेविगेशन, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Xpulse सीरीज की कीमत

Xpulse 200 4V की कीमत €2,990 (3.07 लाख) है। वहीं, Xpulse 200 4V Pro की कीमत €3,190 (3.28 लाख) है।

ग्राहकों को 5 साल की वारंटी