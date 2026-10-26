सेल में इस टू-व्हीलर कंपनी ने मारी बाजी, पीछे छूटीं टीवीएस, होंडा, बजाज और सुजुकी

टॉप-6 टू-व्हीलर कंपनियों की टोटल सेल में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। 2026 की तीसरी तिमाही (Q3 CY26) में हीरो मोटोकॉर्प, TVS, होंडा, बजाज, सुजुकी और रॉयल एनफील्ड ने मिलकर 76,07,876 यूनिट बेचीं।

2026 की तीसरी तिमाही (Q3 CY26) में देश की टॉप-6 टू-व्हीलर कंपनियों की टोटल सेल में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। हीरो मोटोकॉर्प, TVS, होंडा, बजाज, सुजुकी और रॉयल एनफील्ड ने मिलकर 76,07,876 यूनिट बेचीं। पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 65,20,543 यूनिट था। इस तरह ईयर-ऑन-ईयर सेल में 16.68% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान हीरो मोटोकॉर्प 18,68,252 यूनिट की सेल के साथ पहले नंबर पर रही। TVS 18,40,530 यूनिट के साथ दूसरे और होंडा 18,28,362 यूनिट के साथ थर्ड पोजिशन पर रही।

हीरो, TVS और होंडा के बीच कड़ा मुकाबला हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले साल की तीसरी तिमाही में 16,90,702 यूनिट बेची थीं। इस बार कंपनी की सेल 10.50% बढ़कर 18,68,252 यूनिट पहुंच गई। टोटल सेल में हीरो की हिस्सेदारी 24.56% रही। वहीं, टीवीएस की सेल 14,53,501 यूनिट से बढ़कर 18,40,530 यूनिट हो गई, जो 26.64% की बढ़ोतरी है। तीनों बड़ी कंपनियों में टीवीएस ने ईयर-ऑन-ईयर सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की। होंडा की बिक्री भी 16,18,403 यूनिट से बढ़कर 18,28,362 यूनिट हो गई। कंपनी ने 12.97% की बढ़ोतरी दर्ज की। हीरो और टीवीएस के बीच सिर्फ 27,722 यूनिट का अंतर रहा। वहीं, टीवीएस और होंडा की सेल में महज 12,168 यूनिट का फर्क था। इससे साफ है कि तीनों कंपनियों के बीच नंबर 1 के ताज की दौड़ काफी करीबी रही।

डोमेस्टिक मार्केट में भी हीरो नंबर-1 डोमेस्टिक यानी घरेलू बाजार में इन 6 कंपनियों की टोटल सेल Q3 CY26 में 60,60,833 यूनिट रही, जो पिछले साल इसी टाइम पीरियड में 53,17,336 यूनिट थी। इस तरह डोमेस्टिक सेल में 13.98% की बढ़ोतरी हुई। यहां भी हीरो मोटोकॉर्प 17,82,816 यूनिट के साथ पहले स्थान पर रही। होंडा ने 16,30,533 यूनिट और टीवीएस ने 13,53,263 यूनिट सेल कीं। टीवीएस ने डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज्यादा 24.05% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की। इसके मुकाबले बजाज की डोमेस्टिक सेल में केवल 1.82% की ग्रोथ हुई।

बजाज की बिक्री में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी बजाज ऑटो 12,83,961 यूनिट की टोटल सेल के साथ चौथे स्थान पर रही। पिछले साल कंपनी ने 10,68,987 यूनिट बेची थीं। इस बार इसकी बिक्री में 20.11% की बढ़ोतरी हुई। खास बात यह है कि बजाज ने डोमेस्टिक मार्केट में 6,07,416 यूनिट के मुकाबले विदेशों में 6,76,545 यूनिट को एक्सपोर्ट किया। इन सभी कंपनियों में बजाज का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा और टोटल एक्सपोर्ट में इसका शेयर 43.73% था। सुजुकी ने 4,08,102 यूनिट की बिक्री के साथ 12.56% की बढ़ोतरी दर्ज की। वहीं, रॉयल एनफील्ड की बिक्री 16.02% बढ़कर 3,78,669 यूनिट पहुंच गई। दोनों कंपनियों के बीच बिक्री का अंतर 29,433 यूनिट रहा।