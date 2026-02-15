हीरो का बड़ा दांव! स्कूटर, प्रीमियम बाइक्स और EV में करेगी जबरदस्त एंट्री

Feb 15, 2026 11:23 pm IST

देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) अब सिर्फ वॉल्यूम लीडर बने रहने से संतुष्ट नहीं है। कंपनी अब उन सेगमेंट पर फोकस बढ़ा रही है, जहां उसकी मौजूदगी अभी कम है, जैसे स्कूटर, प्रीमियम मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV)।कंपनी के CEO हर्षवर्धन चिताले के मुताबिक, इन तेजी से बढ़ते सेगमेंट में हीरो (Hero) के लिए बड़ा अवसर मौजूद है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों बदल रही है रणनीति?

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) रेगुलर रूप से कम्यूटर बाइक्स में मजबूत रही है। लेकिन, बाजार तेजी से बदल रहा है। स्कूटर सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। युवा ग्राहक प्रीमियम बाइक्स की ओर बढ़ रहे हैं। EV सेगमेंट में नई डिमांड बन रही है।

इंटरनेशनल मार्केट में भी मौके

चिताले ने कहा कि कंपनी के पास देश का सबसे बड़ा वाहन पार्क (चलती गाड़ियों की संख्या) है। ऐसे में पार्ट्स और एक्सेसरीज बिजनेस में भी बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है।

तिमाही प्रदर्शन कैसा रहा?

दिसंबर तिमाही में हीरो (Hero MotoCorp) ने ₹12,487 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। कंपनी ने ₹1,275 करोड़ का मुनाफा (PAT) कमाया और 16% की सालाना ग्रोथ के साथ 16.97 लाख यूनिट्स की बिक्री की। यह आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी की बुनियाद मजबूत है और अब वह नए सेगमेंट्स में विस्तार के लिए तैयार है।

EV और प्रीमियम पोर्टफोलियो पर फोकस

कंपनी आने वाले सालों में प्रीमियम स्कूटर्स, नई प्रीमियम मोटरसाइकिल, EV पोर्टफोलिय, ग्लोबल बिजनेस, हीरो 2.0 और प्रेमिया स्टोर्स के जरिए बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस पर निवेश जारी रखेगी।

सप्लाई चेन को बनाएगी मजबूत

कंपनी के CFO विवेक आनंद ने कहा कि भविष्य में सप्लाई चेन को और मजबूत और लचीला बनाना प्राथमिकता होगी। पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री को चिप की कमी और जियो-पॉलिटिकल संकट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हीरो (Hero) का लक्ष्य है कि वह हर संभावित संकट के लिए तैयार रहे।

इंडस्ट्री आउटलुक

दोपहिया इंडस्ट्री पिछले अक्टूबर से डबल डिजिट ग्रोथ में है। आने वाली तिमाही में भी डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है। हीरो (Hero) का दावा है कि नए लॉन्च और ब्रांडिंग निवेश के दम पर वह इंडस्ट्री से आगे बढ़ेगी।