ब्रिटेन तक पहुंची इस भारतीय टू-व्हीलर कंपनी की बाइक्स, लॉन्च किया ये धांसू 440cc मॉडल; कई गजब फीचर्स से लैस

संक्षेप: हीरो मोटोकॉर्प ने मार्केट में धमाल मचा दिया है। हीरो ने अब ब्रिटेन में नई हीरो हंक 440 (Hero Hunk 440) बाइक लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 3.50 लाख के करीब है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Fri, 24 Oct 2025 12:40 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत की दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने अब यूनाइटेड किंगडम (UK) में भी कदम रख दिया है। कंपनी ने MotoGB नाम की स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हुए ब्रिटिश मार्केट में अपनी पहली मोटरसाइकिल हीरो हंक 440 (Hero Hunk 440) लॉन्च कर दी है। इस लॉन्च के साथ ही हीरो ने यूरोप में अपनी तीसरी और दुनिया में 51वीं इंटरनेशनल एंट्री दर्ज कर ली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अब यूरोप में भी दौड़ेगी इंडियन बाइक

हीरो मोटोकॉर्प ने इससे पहले इटली और स्पेन में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। अब ब्रिटेन में एंट्री लेकर कंपनी ने यूरोप में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। कंपनी के अब 51 देशों में ऑपरेशंस हैं और 12.5 करोड़ से ज्यादा ग्राहक दुनिया भर में हैं।

MotoGB के साथ पार्टनरशिप

हीरो (Hero) ने ब्रिटेन की Lancashire बेस्ड MotoGB कंपनी के साथ करार किया है, जो पिछले 40 साल से मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एक्टिव है। शुरुआत में 25 सेल्स और सर्विस आउटलेट्स से बाइक्स बेची जाएंगी, जिन्हें 2026 तक 35 लोकेशंस तक बढ़ाया जाएगा।

हीरो हंक 440 (Hero Hunk 440) – ब्रिटेन में पहली हीरो बाइक

हीरो हंक 440 (Hero Hunk 440) को ब्रिटिश मार्केट में A2 परफॉर्मेंस सेगमेंट में उतारा गया है। इसमें लगा है एक 440cc का एयर-ऑइल कूल्ड इंजन मिलता है, जो 27 bhp पावर और 36 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।

खास फीचर्स

इसमें ट्रेलिस फ्रेम डिजाइन के साथ डुअल चैनल ABS (320mm फ्रंट, 240mm रियर डिस्क ब्रेक), KYB USD फ्रंट फोर्क्स और TFT डिजिटल डिस्प्ले के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलता है। इसमें तीन कलर ऑप्शन ट्वाइलाइट ब्लू, फैंटम ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे दिए गए हैं।

हंक 440 की खासियत

फीचरविवरण
इंजन440cc का इंजन
पावर6,000 rpm पर 27 bhp
टॉर्क4,000 rpm पर 36.0 Nm
ब्रेक्सडुअल-चैनल ABS के साथ 320mm (आगे) और 240mm (पीछे) डिस्क ब्रेक्स
सस्पेंशनKYB द्वारा निर्मित USD कार्ट्रिज फोर्क
डिस्प्लेटर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ डिजिटल TFT डिस्प्ले
कीमत (UK)£3,499 (ऑन-द-रोड चार्जेस के साथ लगभग £3,699)
वारंटीUK में बेचे जाने वाले सभी हीरो प्रोडक्ट्स पर दो साल की वारंटी मिलेगी।

कीमत कितनी है?

इस मोटरसाइकिल की कीमत £3,499 (करीब 3.50 लाख) रखी गई है। साथ ही 200 ऑन-रोड चार्ज भी देना होगा।

दो साल की वारंटी और प्रीमियम आफ्टर-सेल्स

हीरो (Hero MotoCorp) ब्रिटेन में बेचे जाने वाले सभी वाहनों पर दो साल की वारंटी दे रही है। कंपनी MotoGB के माध्यम से मजबूत सर्विस नेटवर्क तैयार कर रही है, ताकि ब्रिटिश ग्राहकों को भारतीय क्वॉलिटी का अनुभव मिले।

हीरो का अंतरराष्ट्रीय सफर

हीरो (Hero MotoCorp) पिछले 24 सालों से दुनिया की नंबर-1 टू-व्हीलर कंपनी बनी हुई है। इसके 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भारत, कोलंबिया और बांग्लादेश में हैं। इसके अलावा कंपनी के पास R&D सेंटर भारत और जर्मनी में हैं।

कंपनी की साझेदारी हार्ले डेविडसन (Harley-Davidson) और जीरो मोटरसाइकिल (Zero Motorcycles) के साथ है। वहीं, EV सेक्टर में हीरो (Hero) ने एथर एनर्जी (Ather Energy) और इयूलर मोटर्स (Euler Motors) में निवेश किया है। इसके इलेक्ट्रिक ब्रांड VIDA के तहत कंपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है।

स्पोर्ट्स और सस्टेनेबिलिटी दोनों में आगे

हीरो (Hero MotoCorp) न सिर्फ प्रोडक्शन में बल्कि सस्टेनेबिलिटी और मोटरस्पोर्ट्स में भी एक्टिव है। इसका हीरो मोटोस्पोर्ट टीम रैली (Hero MotoSports Team Rally) हर साल डकार रैली (Dakar Rally) जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेता है।

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) का ब्रिटेन में लॉन्च होना भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। हंक 440 (Hunk 440) न केवल परफॉर्मेंस से भरपूर है, बल्कि यह भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत को भी ग्लोबल लेवल पर साबित करती है।

