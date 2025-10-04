इस कंपनी की टू-व्हीलर को बीते 6 महीनों में मिले 24 लाख से ज्यादा ग्राहक, जानिए टॉप-5 में कौन-कौन
इस साल अप्रैल से सितंबर 2025 तक टू-व्हीलर मार्केट के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। एक बार फिर इस दौरान हीरो मोटोकॉर्प ने नंबर-1 पोजिशन अपने नाम कर लिया। कंपनी ने इस छह महीने के दौरान कुल 24.14 लाख यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की।
दूसरे नंबर पर रही होंडा
हीरो के बाद नंबर आता है होंडा का जिसने इस दौरान 21.84 लाख यूनिट्स की बिक्री की। कंपनी की स्कूटर होंडा एक्टिवा आज भी इंडिया की नंबर-1 स्कूटर बनी हुई है। वहीं, शाइन 100 और 125cc जैसी मोटरसाइकिल्स ने भी होंडा को बाइक्स सेगमेंट में अच्छा रिस्पॉन्स दिलाया है। मतलब साफ है कि होंडा सिर्फ स्कूटर पर डिपेंड नहीं बल्कि अब बाइक्स के दम पर भी हीरो को कड़ी टक्कर दे रही है।
बजाज ऑटो तीसरे नंबर पर
बिक्री की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर टीवीएस मोटर रही। टीवीएस ने इस दौरान कुल 17.20 लाख यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। कंपनी की जुपिटर स्कूटर और अपाचे सीरीज भी लगातार हिट हैं। वहीं, राइडर 125 और iQube ईवी ने भी परफॉर्मेंस में चार चांद लगाए। चौथे नंबर पर बजाज ऑटो रही। बजाज ऑटो ने इस दौरान कुल 11.43 लाख यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की।
पांचवें नंबर पर रही सुजुकी
दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी रही। सुजुकी ने इस दौरान कुल 5.23 लाख यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड रही। रॉयल एनफील्ड ने इस दौरान कुल 4.53 लाख यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। सुजुकी के लिए एक्सेस और बर्गमैन स्ट्रीट जबकि रॉयल एनफील्ड के लिए क्लासिक 350, बुलेट और हंटर बड़े हिट साबित हुए।
