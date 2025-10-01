इस कंपनी ने 30 दिन में बेच डाली 6.87 लाख टू-व्हीलर, वजह इसकी बाइक्स का शानदार माइलेज; लोगों की पहली पसंद बनी

हीरो मोटोकॉर्प ने 30 दिन में 6.87 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर सेल कर दिए हैं।इसकी वजह स्प्लेंडर जैसी बाइक्स का शानदार माइलेज है, जो लोगों की पहली पसंद और जरूरत होती है। आइए इसकी सेल्स डिटेल्स जानते हैं।

भारत की नंबर-1 टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने सितंबर 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी ने इस महीने कुल 6,87,220 यूनिट्स डिस्पैच किए, जो पिछले साल सितंबर 2024 के 6,37,050 यूनिट्स से 8% ज्यादा हैं। अगस्त 2025 (5,53,727 यूनिट्स) की तुलना में यह 24% की तगड़ी बढ़त है। सितंबर 2025 में 3,23,230 वाहन रजिस्ट्रेशन हुए, जो साल-दर-साल 19% ग्रोथ दर्शाते हैं। इसके साथ ही हीरो 125 मिलियन (12.5 करोड़) टू-व्हीलर का प्रोडक्शन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।

मोटरसाइकिल की बिक्री

सितंबर 2025 में 6,26,217 मोटरसाइकिल्स बिकीं। यह पिछले साल (5,97,529 यूनिट्स) से 5% ज्यादा है। अगस्त 2025 (5,01,523 यूनिट्स) के मुकाबले भी मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई। हालांकि, YTD (अप्रैल–सितंबर) में बिक्री (28,02,266 यूनिट) थोड़ी घटी है, जो पिछले साल की 28,57,090 यूनिट्स से कम है।

स्कूटर की बिक्री

स्कूटर सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया है। सितंबर 2025 में 61,003 यूनिट डिस्पैच हुई, जो पिछले साल (39,521 यूनिट्स) से 54% ज्यादा है। YTD आधार पर स्कूटर बिक्री 2,55,506 यूनिट्स रही, जो पिछले साल की तुलना में 29% ज्यादा है।

डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल्स

डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो कंपनी की कुल 6,47,582 यूनिट (सितंबर 2024 में 6,16,706 यूनिट) सेल हुईं। वहीं, एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी की 39,638 यूनिट सेल हुईं, जो पिछले साल (20,344 यूनिट्स) से लगभग दोगुना है।

कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में Hunk 125R, Hunk 160 और HR Deluxe जैसे मॉडल लॉन्च किए हैं, जिसने एक्सपोर्ट ग्रोथ को बूस्ट किया है। YTD आधार पर एक्सपोर्ट 1,75,997 यूनिट्स रहा, जो पिछले साल से 54% ज्यादा है।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का जलवा

हीरो (Hero) की EV सब्सिडियरी विडा (Vida) ने सितंबर 2025 में 12,736 यूनिट्स रजिस्टर किए। EV मार्केट शेयर पिछले साल के मुकाबले 4.7% से बढ़कर अब 12.2% हो गया है। हाल ही में लॉन्च हुआ Vida VX2 बाजार में धूम मचा रहा है, जिसकी डिमांड कई शहरों में सप्लाई से ज्यादा है।

फेस्टिव सीजन में बढ़ी डिमांड GST सुधारों और फेस्टिव सीजन की शुरुआत ने कंपनी की सेल्स को और बूस्ट किया है। पिछले एक साल में हीरो (Hero) ने 12 नए या अपडेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिससे ग्राहकों की बुकिंग और डीलरशिप विजिट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।