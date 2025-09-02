Hero MotoCorp August 2025 Sales Grow By 8 Percent YoY क्या देश, क्या विदेश; इस कंपनी की बाइक-स्कूटर खरीदने हर जगह मची लूट! 30 दिन में 5.53 लाख घरों तक पहुंचे, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hero MotoCorp August 2025 Sales Grow By 8 Percent YoY

क्या देश, क्या विदेश; इस कंपनी की बाइक-स्कूटर खरीदने हर जगह मची लूट! 30 दिन में 5.53 लाख घरों तक पहुंचे

दुनिया की सबसे बड़ी 2W मैन्युफैक्चरर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अगस्त 2025 में 5,53,727 यूनिट की थोक बिक्री दर्ज की, जो अगस्त 2024 में बेची गई 5,12,360 यूनिट की तुलना में 8.07% अधिक है। यह ग्रोथ मोटरसाइकिल, स्कूटर और एक्सपोर्ट में मजबूत प्रदर्शन और कंपनी के नए प्रोडक्ट के लॉन्च की सफलता के कारण हुई।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 10:03 AM
share Share
Follow Us on
क्या देश, क्या विदेश; इस कंपनी की बाइक-स्कूटर खरीदने हर जगह मची लूट! 30 दिन में 5.53 लाख घरों तक पहुंचे

देश के अंदर भले ही कई ऑटोमोबाइल कंपनियों की सेल्स जिग-जैग हो रही हो, लेकिन एक कंपनी की रफ्तार नहीं थम रही। दरअसल, दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अगस्त 2025 में 5,53,727 यूनिट की थोक बिक्री दर्ज की, जो अगस्त 2024 में बेची गई 5,12,360 यूनिट की तुलना में 8.07% अधिक है। यह ग्रोथ मोटरसाइकिल, स्कूटर और एक्सपोर्ट में मजबूत प्रदर्शन और कंपनी के नए प्रोडक्ट के लॉन्च की सफलता के कारण हुई।

मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प की रीढ़ की हड्डी बनी रही। अगस्त 2025 में 5,01,523 यूनिट की बिक्री हुई, जो पिछले साल की समान अवधि की 4,78,215 यूनिट की तुलना में 4.87% अधिक है। स्कूटरों ने काफी मजबूती दिखाई और साल-दर-साल 52.89% की वृद्धि दर्ज की। बिक्री अगस्त 2024 में 34,145 यूनिट की तुलना में बढ़कर 52,204 यूनिट हो गई। इससे मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री में 90.57% हिस्सेदारी रही, जबकि स्कूटरों का योगदान 9.43% रहा। महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर मोटरसाइकिलों की बिक्री में 25.19% की तगड़ी वृद्धि हुई, जो जुलाई 2025 में 4,00,615 यूनिट से बढ़कर 6.24% की मासिक वृद्धि दर्ज की गई। स्कूटरों में भी 6.24% की मासिक वृद्धि दर्ज की गई, जो जुलाई 2025 में 49,140 यूनिट से बढ़कर 6.24% हो गई।

ये भी पढ़ें:मिडिल क्लास के लिए कल लॉन्च होगी मारुति की ये नई SUV, वेबसाइट से नाम हुआ कन्फर्म

घरेलू बिक्री 5,19,139 यूनिट की रही, जो अगस्त 2024 में 4,92,263 यूनिट से 5.46% सालाना वृद्धि और जुलाई 2025 की तुलना में 25.88% मासिक वृद्धि से भी अधिक है। एक्सपोर्ट की बात करें तो अगस्त 2025 में 34,588 यूनिट का निर्यात हुआ, जो पिछले साल 20,097 यूनिट से 72.11% सालाना वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, निर्यात में मासिक आधार पर 7.41% की गिरावट आई, जो जुलाई 2025 में 37,358 यूनिट से कम है। अब निर्यात कुल बिक्री में 6.25% का योगदान देता है।

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (अप्रैल-अगस्त 2025) में अब तक हीरो मोटोकॉर्प की संचयी बिक्री 23,70,552 यूनिट की रही, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इसी अवधि में 24,17,790 यूनिट की तुलना में 1.95% की मामूली गिरावट है। मोटरसाइकिल की साल-दर-साल बिक्री 21,76,049 यूनिट की रही, जो पिछले साल की 22,59,561 यूनिट से 3.70% कम है, जबकि स्कूटरों की बिक्री में 22.93% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई और बिक्री 1,58,229 यूनिट से बढ़कर 1,94,503 यूनिट हो गई। निर्यात में भी 45.33% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले साल की 93,830 यूनिट की तुलना में बढ़कर 1,36,359 यूनिट हो गई।

ये भी पढ़ें:गडकरी का कंपनियों से आग्रह... फोन चार्जर की तरह EV चार्जिंग सिस्टम में हो समानता

हीरो मोटोकॉर्प ने अगस्त 2025 में 3.44 लाख रिटेल सेल्स (वाहन रजिस्ट्रेशन) दर्ज की, जो शहरी और ग्रामीण बाजारों में स्थिर मांग को दर्शाता है। हालांकि, मानसून ने रिटेल गतिविधियों को धीमा कर दिया, कंपनी को आने वाले महीनों में गति पकड़ने की उम्मीद है। हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड, विडा ने अपनी उन्नति जारी रखी। कंपनी ने अगस्त में 13,313 वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ 12,275 यूनिट भेजीं, जिससे EV सेक्टर में उसकी स्थिति मजबूत हुई और बाजार हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई। कंपनी ने इसी महीने बिल्कुल नई ग्लैमर X 125 भी लॉन्च की है। इसे दो वैरिएंट ड्रम (89,999 रुपए) और डिस्क (99,999 रुपए) में उपलब्ध है।।

Hero Motocorp bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।