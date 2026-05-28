Hero ने दी बड़ी खुशखबरी, अगले हफ्ते आ रही फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली पहली मोटरसाइकिल
फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली मोटरसाइकिल आने वाली है। यह मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प ला रहा है। यह 3 जून को लॉन्च होने वाली है। यह बाइक 100 पर्सेंट इथेनॉल पर भी चलेगी।
मारुति सुजुकी 5 जून का अपनी पहली E100 फ्लेक्स फ्यूल कार से पर्दा उठाने वाली है। वहीं, अगर आप फ्लेक्स फ्यूल वाले टू-वीलर का इंतजार कर रहे हैं, तो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देश का दिग्गज टू-वीलर मैन्युफैक्चरर Hero MotoCorp 3 जून को अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल को लॉन्च करने वाला है। यह बाइक 100 पर्सेंट इथेनॉल पर भी चलेगी।
रेग्युलेटरी अथॉरिटीज ने इन बाइक को किया अप्रूव
कंपनी ने अभी इस फ्लेक्स फ्यूल बाइक के नाम का खुलासा नहीं किया है। रेग्युलेटरी अथॉरिटीज ने कंपनी की HF Deluxe और Splendor के फ्लेक्स फ्यूल वर्जन को अप्रूव कर दिया है। माना जा रहा है कि 3 जून को लॉन्च होने वाली बाइक इनमें से कोई एक या ये दोनों हो सकती हैं। लॉन्च होने पर ये E100 यानी 100 पर्सेंट इथेनॉल पर चलने वाली देश की पहली मोटरसाइकिल बन जाएगी। इस वक्त Suzuki Gixxer SF 250 और Honda CB 300F ऐसी दो बाइक हैं, जो E85 फ्यूल पर चलती हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hero Super Splendor XTEC
₹ 86,128 - 90,028
Hero Glamour
₹ 81,063 - 84,751
Hero Glamour XTEC
₹ 90,498 - 95,098
Hero HF Deluxe
₹ 55,992 - 66,382
Hero Passion Plus
₹ 76,691 - 78,074
नितिन गडकरी की मौजूदगी में लॉन्च
हीरो फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिलों को पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मिनिस्टर गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्टर नितिन गडकरी की मौजूदगी में लॉन्च किया जाएगा। फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर है, जो खासतौर से डिजाइन किए गए वीइकल्स को पावर देता है। ये वीइकल अलग-अलग इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन पर चल सकते हैं, जिससे फॉसिल फ्यूल का यूज कम होता है और ट्रेडिशनल पेट्रोल के मुकाबले एमिशन तेजी से कम होता है। हीरो मोटोकॉर्प की डोमेस्टिक सेल में पिछले साल के मुकाबले 8.09% की बढ़ोतरी हुई है और यह 3 जून को 60,66,048 यूनिट तक पहुंच गई।
हीरो ने कल लॉन्च की Super Splendor XTEC 2.0
हीरो मोटोकॉर्प ने मार्केट में Super Splendor XTEC 2.0 को लॉन्च किया है। इस मोटरसाइकिल की शुरुआती कीमत 86,500 रुपये (एक्स-शोरूम) है। मोटरसाइकिल में 124.7 सीसी का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 7500 RPM पर 10 हॉर्सपावर और 6000 RPM पर 10.6 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है।
कंपनी का दावा है कि प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन और आइडल स्टॉप-स्टार्ट मैकेनिज्म के कॉम्बिनेशन से यह 72 kmpl तक का माइलेज देती है। बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, हैंडलबार पर लगा इंजन किल स्विच और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल भी दिया गया है। यह मॉडल पांच खास कलर ऑप्शन ग्लॉसी ब्लैक, कैंडी ब्लेजिंग रेड, मैट एक्सिस ग्रे, मैट नेक्सस ब्लू और मैट चेस्टनट ब्राउन में उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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