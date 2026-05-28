Hero ने दी बड़ी खुशखबरी, अगले हफ्ते आ रही फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली पहली मोटरसाइकिल

फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली मोटरसाइकिल आने वाली है। यह मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प ला रहा है। यह 3 जून को लॉन्च होने वाली है। यह बाइक 100 पर्सेंट इथेनॉल पर भी चलेगी।

मारुति सुजुकी 5 जून का अपनी पहली E100 फ्लेक्स फ्यूल कार से पर्दा उठाने वाली है। वहीं, अगर आप फ्लेक्स फ्यूल वाले टू-वीलर का इंतजार कर रहे हैं, तो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देश का दिग्गज टू-वीलर मैन्युफैक्चरर Hero MotoCorp 3 जून को अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल को लॉन्च करने वाला है। यह बाइक 100 पर्सेंट इथेनॉल पर भी चलेगी।

रेग्युलेटरी अथॉरिटीज ने इन बाइक को किया अप्रूव कंपनी ने अभी इस फ्लेक्स फ्यूल बाइक के नाम का खुलासा नहीं किया है। रेग्युलेटरी अथॉरिटीज ने कंपनी की HF Deluxe और Splendor के फ्लेक्स फ्यूल वर्जन को अप्रूव कर दिया है। माना जा रहा है कि 3 जून को लॉन्च होने वाली बाइक इनमें से कोई एक या ये दोनों हो सकती हैं। लॉन्च होने पर ये E100 यानी 100 पर्सेंट इथेनॉल पर चलने वाली देश की पहली मोटरसाइकिल बन जाएगी। इस वक्त Suzuki Gixxer SF 250 और Honda CB 300F ऐसी दो बाइक हैं, जो E85 फ्यूल पर चलती हैं।

नितिन गडकरी की मौजूदगी में लॉन्च हीरो फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिलों को पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मिनिस्टर गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्टर नितिन गडकरी की मौजूदगी में लॉन्च किया जाएगा। फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर है, जो खासतौर से डिजाइन किए गए वीइकल्स को पावर देता है। ये वीइकल अलग-अलग इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन पर चल सकते हैं, जिससे फॉसिल फ्यूल का यूज कम होता है और ट्रेडिशनल पेट्रोल के मुकाबले एमिशन तेजी से कम होता है। हीरो मोटोकॉर्प की डोमेस्टिक सेल में पिछले साल के मुकाबले 8.09% की बढ़ोतरी हुई है और यह 3 जून को 60,66,048 यूनिट तक पहुंच गई।

हीरो ने कल लॉन्च की Super Splendor XTEC 2.0 हीरो मोटोकॉर्प ने मार्केट में Super Splendor XTEC 2.0 को लॉन्च किया है। इस मोटरसाइकिल की शुरुआती कीमत 86,500 रुपये (एक्स-शोरूम) है। मोटरसाइकिल में 124.7 सीसी का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 7500 RPM पर 10 हॉर्सपावर और 6000 RPM पर 10.6 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है।