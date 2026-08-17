Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लोगों पर जमकर चल रहा इस बाइक का जादू, जुलाई में 3 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची; बिक्री में बनी नंबर-1

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारतीय ग्राहकों को बीच हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

hero model-wise scooter and motorcycle sales july 2026
हीरो मॉडल-वाइज स्कूटर एंड बाइक बिक्री जुलाई 2026
Hero HF Deluxe Pro
केवल
1,000/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

भारतीय ग्राहकों को बीच हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हीरो स्प्लेंडर को बीते महीने कुल 3,17,247 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्प्लेंडर की बिक्री में 35 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी की कुल बिक्री में अकेले स्प्लेंडर की हिस्सेदारी लगभग 63 पर्सेंट रही है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों और सेगमेंट्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hero Glamour
Hero Glamour
₹ 81,063 - 84,751
EMI केवल1,100/ माह
अपनी EMI जानें
Hero HF Deluxe
Hero HF Deluxe
₹ 55,992 - 66,382
EMI केवल800/ माह
अपनी EMI जानें
Hero Super Splendor XTEC
Hero Super Splendor XTEC
₹ 84,448 - 90,000
EMI केवल1,200/ माह
अपनी EMI जानें
Hero Glamour XTEC
Hero Glamour XTEC
₹ 90,498 - 95,098
EMI केवल1,200/ माह
अपनी EMI जानें
Honda SP 125
Honda SP 125
₹ 89,748 - 97,335
EMI केवल1,200/ माह
अपनी EMI जानें
Hero Splendor Plus
Hero Splendor Plus
₹ 77,557 - 80,331
EMI केवल1,100/ माह
अपनी EMI जानें

दूसरे नंबर पर रही एचएफ डीलक्स

बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 22 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 55,978 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में पैशन रही। पैशन की बिक्री सालाना आधार पर 6 पर्सेंट बढ़कर 19,211 यूनिट रही। वहीं, चौथे नंबर पर सुपर स्प्लेंडर रही। सुपर स्प्लेंडर ने 44 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी के साथ कुल 17,999 यूनिट्स की बिक्री की।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hero HF Deluxe Pro

Hero HF Deluxe Pro

₹ 69,235

EMI केवल1,000/ माह
अपनी EMI जानें
Hero HF Deluxe Flex Fuel

Hero HF Deluxe Flex Fuel

₹ 72,792

EMI केवल1,000/ माह
अपनी EMI जानें
Hero XPulse 200 4V

Hero XPulse 200 4V

₹ 1.4 - 1.55 लाख

EMI केवल1,900/ माह
अपनी EMI जानें
ये भी पढ़ें:मार्केट में एंट्री से पहले फिर स्पॉट हुई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750

16% बढ़ी एक्सपल्स 200 की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हीरो ग्लैमर रही। ग्लैमर ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,995 यूनिट मोटरसाइकिल बेची। वहीं, छठे नंबर पर एक्सट्रीम 125R रही। इस बाइक ने 21 पर्सेंट सालाना गिरावट के साथ कुल 9,696 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एक्सपल्स 200 रही। एक्सपल्स 200 ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,649 यूनिट मोटरसाइकिल बेची। वहीं, हार्ले-डेविडसन X440 31 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 1,435 यूनिट्स बिक्री के साथ आठवें नंबर पर रही।

ये भी पढ़ें:इस बाइक को नंबर-1 से हटाना नामुमकिन! इसे जुलाई में 3.35 लोगों ने खरीदा

43% बढ़ी जूम की बिक्री

अगर स्कूटर सेगमेंट की बिक्री पर नजर डालें तो डेस्टिनी 125 सबसे आगे रहा। डेस्टिनी 125 ने इस दौरान 19,142 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इसके अलावा, दूसरे नंबर पर मौजूद हीरो जूम स्कूटर ने 43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,375 यूनिट्स बेचे। वहीं, तीसरे नंबर पर प्लेजर स्कूटर रहा, जिसकी बिक्री कुल 8,470 यूनिट रही। इसके अलावा, हाल ही में लॉन्च हुए नए जूम 160 ने भी कुल 1,653 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

ये भी पढ़ें:इस स्कूटर को नंबर-1 से हटाना नामुमकिन! जुलाई में 2,06,170 लोगों ने खरीदा

102% बढ़ी विडा की बिक्री

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो हीरो के विडा ब्रांड को भारतीय ग्राहकों से बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला है। बीते जुलाई, 2026 में हीरो विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कुल 22,707 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर विडा की बिक्री में पूरे 102 पर्सेंट का तूफानी उछाल दर्ज किया गया है। इस सेल्स रिपोर्ट से साफ है कि कम्यूटर मोटरसाइकिलों में दबदबा कायम रखने के साथ-साथ हीरो मोटोकॉर्प अब स्कूटर और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी अपनी पकड़ तेजी से मजबूत कर रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Hero Motocorp Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।