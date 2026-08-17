लोगों पर जमकर चल रहा इस बाइक का जादू, जुलाई में 3 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची; बिक्री में बनी नंबर-1

भारतीय ग्राहकों को बीच हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

हीरो मॉडल-वाइज स्कूटर एंड बाइक बिक्री जुलाई 2026

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Hero HF Deluxe Pro

भारतीय ग्राहकों को बीच हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हीरो स्प्लेंडर को बीते महीने कुल 3,17,247 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्प्लेंडर की बिक्री में 35 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी की कुल बिक्री में अकेले स्प्लेंडर की हिस्सेदारी लगभग 63 पर्सेंट रही है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों और सेगमेंट्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही एचएफ डीलक्स बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 22 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 55,978 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में पैशन रही। पैशन की बिक्री सालाना आधार पर 6 पर्सेंट बढ़कर 19,211 यूनिट रही। वहीं, चौथे नंबर पर सुपर स्प्लेंडर रही। सुपर स्प्लेंडर ने 44 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी के साथ कुल 17,999 यूनिट्स की बिक्री की।

16% बढ़ी एक्सपल्स 200 की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हीरो ग्लैमर रही। ग्लैमर ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,995 यूनिट मोटरसाइकिल बेची। वहीं, छठे नंबर पर एक्सट्रीम 125R रही। इस बाइक ने 21 पर्सेंट सालाना गिरावट के साथ कुल 9,696 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एक्सपल्स 200 रही। एक्सपल्स 200 ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,649 यूनिट मोटरसाइकिल बेची। वहीं, हार्ले-डेविडसन X440 31 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 1,435 यूनिट्स बिक्री के साथ आठवें नंबर पर रही।

43% बढ़ी जूम की बिक्री अगर स्कूटर सेगमेंट की बिक्री पर नजर डालें तो डेस्टिनी 125 सबसे आगे रहा। डेस्टिनी 125 ने इस दौरान 19,142 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इसके अलावा, दूसरे नंबर पर मौजूद हीरो जूम स्कूटर ने 43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,375 यूनिट्स बेचे। वहीं, तीसरे नंबर पर प्लेजर स्कूटर रहा, जिसकी बिक्री कुल 8,470 यूनिट रही। इसके अलावा, हाल ही में लॉन्च हुए नए जूम 160 ने भी कुल 1,653 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।