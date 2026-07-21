ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस देसी बाइक का जादू, 30 दिनों में बिकीं 3.37 लाख यूनिट्स; बिक्री में बनी नंबर-1
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों को बीच हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हीरो स्प्लेंडर को बीते महीने कुल 3,36,856 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्प्लेंडर की बिक्री में 8 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी की कुल बिक्री में अकेले स्प्लेंडर की हिस्सेदारी लगभग 67 पर्सेंट रही है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों और सेगमेंट्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।
63% बढ़ी ग्लैमर की बिक्री
बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 56 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 44,292 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुपर स्प्लेंडर रही। सुपर स्प्लेंडर ने 21 पर्सेंट की गिरावट के साथ कुल 16,168 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पैशन रही। पैशन की बिक्री सालाना आधार पर 42 पर्सेंट घटकर 15,290 यूनिट रही।
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एक्सपल्स 200 की बिक्री 25% बढ़ी
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हीरो ग्लैमर रही। ग्लैमर ने इस दौरान 63 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,027 यूनिट मोटरसाइकिल बेची। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर एक्सट्रीम 125R रही। इस बाइक ने 17 पर्सेंट सालाना गिरावट के साथ कुल 13,220 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एक्सपल्स 200 रही। एक्सपल्स 200 ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,957 यूनिट मोटरसाइकिल बेची।
आठवें नंबर पर हार्ले-डेविडसन X440
दूसरी ओर आठवें नंबर पर प्रीमियम सेगमेंट की हार्ले-डेविडसन X440 रही। हार्ले-डेविडसन X440 ने इस दौरान 69 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 1,197 यूनिट बाइक की बिक्री की।
595% बढ़ी जूम की बिक्री
अगर स्कूटर सेगमेंट की बिक्री पर नजर डालें तो डेस्टिनी 125 सबसे आगे रहा। डेस्टिनी 125 ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 22,010 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इसके अलावा, दूसरे नंबर पर प्लेजर स्कूटर रहा। इसकी बिक्री 32 पर्सेंट घटकर 7,121 यूनिट रह गई। वहीं, तीसरे नंबर पर मौजूद हीरो जूम स्कूटर ने 595 पर्सेंट की तूफानी सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,741 यूनिट्स बेचे। इसके अलावा, हाल ही में लॉन्च हुए नए जूम 160 ने भी कुल 1,458 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।
184% बढ़ी विडा की बिक्री
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो हीरो के विडा ब्रांड को भारतीय ग्राहकों से बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला है। बीते जून, 2026 में हीरो विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कुल 20,416 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर विडा की बिक्री में पूरे 184 पर्सेंट का तूफानी उछाल दर्ज किया गया है। इस सेल्स रिपोर्ट से साफ है कि कम्यूटर मोटरसाइकिलों में दबदबा कायम रखने के साथ-साथ हीरो मोटोकॉर्प अब स्कूटर और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी अपनी पकड़ तेजी से मजबूत कर रहा है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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