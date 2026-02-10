नंबर-1 की रेस हार गई होंडा, इस कंपनी ने मारी बाजी; महीने भर में 4,92,167 से ज्यादा यूनिट सेल
जनवरी 2026 में देशभर में 18,52,870 टू-व्हीलर्स सेल हुईं। यह आंकड़ा जनवरी 2025 के मुकाबले 20.82% ज्यादा है। जनवरी 2026 में भी हीरो ने बाजी मारी। हीरो की 4,92,167 यूनिट बिकीं, जो होंडा से काफी ज्यादा है।
जनवरी 2026 में टू-व्हीलर रिटेल सेल्स ने एक बार फिर दमदार रफ्तार दिखाई है। नए साल की शुरुआत के साथ ही ग्राहकों का भरोसा बाजार में लौटा और इसका सीधा असर बिक्री के आंकड़ों में देखने को मिला। जनवरी 2026 में देशभर में 18,52,870 टू-व्हीलर्स की सेल हुई। यह आंकड़ा जनवरी 2025 के मुकाबले 20.82% ज्यादा है, जबकि दिसंबर 2025 से भी इसमें अच्छी बढ़त दर्ज की गई। इससे साफ है कि यह सिर्फ फेस्टिव सीजन का असर नहीं, बल्कि लोग अब नियमित तौर पर बाइक और स्कूटर अपग्रेड या रिप्लेस करने भी लौट रहे हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि जनवरी 2026 में दोपहिया बाजार में क्या कुछ खास रहा।
गांव अब भी आगे, लेकिन शहरों की रफ्तार तेज
दोपहिया बिक्री में ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी करीब 56% रही, यानी अब भी गांव भारत के टू-व्हीलर मार्केट की रीढ़ बने हुए हैं। हालांकि, शहरी बाजार की ग्रोथ ज्यादा तेज रही, जहां बिक्री में 22.19% की सालाना बढ़त दर्ज की गई। यह दिखाता है कि शहरों में भी डिमांड मजबूती से वापस आ रही है।
हीरो सबसे आगे, होंडा बेहद करीब
कंपनी-वाइज बात करें तो जनवरी 2026 में भी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने बाजी मारी। हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) की 4,92,167 यूनिट बिकीं और इसका मार्केट शेयर 26.56% रहा।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle & Scooter India) की 4,72,938 यूनिट बिकीं, जो 25.52% मार्केट शेयर है, यानि हीरो (Hero) पहले नंबर पर जरूर है, लेकिन होंडा (Honda) बहुत ही छोटे अंतर से पीछे है।
तीसरे स्थान पर TVS
TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने 3,64,241 यूनिट की सेल हासिल की, जो 19.66% का मार्केट शेयर है। वहीं, बजाज ऑटो ग्रुप (Bajaj Auto Group) की 1,95,752 यूनिट्स सेल हुईं, जो 10.56% का मार्केट शेयर है। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की 1,06,398 यूनिट सेल हुई, जो 5.74% का मार्केट शेयर है। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के आंकड़े बताते हैं कि मिड-साइज और लाइफस्टाइल बाइक्स की डिमांड अभी भी स्थिर बनी हुई है।
सुजुकी, यामाहा और अन्य ब्रांड्स का हाल
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) की 98,899 यूनिट (5.34%) सेल हुईं। वहीं, यामाहा इंडिया (Yamaha India) की 64,399 यूनिट (3.48%) सेल हुईं। इसके अलावा क्लासिक लेजेंड्स (Classic Legends) की 4,940 यूनिट (0.27%) सेल हुईं। इन ब्रांड्स ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि, शेयर सीमित रहा।
EV टू-व्हीलर: हिस्सेदारी घटी, लेकिन मार्केट जिंदा
जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की हिस्सेदारी 6.63% रही, जो दिसंबर 2025 के 7.4% से थोड़ी कम है। एथर एनर्जी (Ather Energy) की 21,999 यूनिट (1.19%) सेल हुई। ओला (Ola Electric) की सेल 7,516 यूनिट (0.41%) रही। वहीं, ग्रीव्स (Greaves Electric Mobility) ने 5,337 यूनिट (0.29%) सेल हासिल की। वहीं, पियागिओ (Piaggio) की 2,939 यूनिट सेल हुई। इसके अलावा रिवर मोबिलिटी (River Mobility) 2,587 यूनिट रही। वहीं, बेगॉस ऑटो (Bgauss Auto) की सेल 2,477 यूनिट रही।
हालांकि, EV का शेयर अभी छोटा है, लेकिन अदर्स इंक्लूडिंग ईवी (Others including EV) में 10,281 यूनिट की बिक्री दिखाती है कि यह सेगमेंट धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहा है।
फ्यूल मिक्स: पेट्रोल का दबदबा बरकरार
फ्यूल के हिसाब से देखें तो जनवरी 2026 में पेट्रोल/एथेनॉल- 93.27%, इलेक्ट्रिक- 6.63%, CNG/LPG की हिस्सेदारी 0.10% रही, यानि फिलहाल ICE (पेट्रोल) टू-व्हीलर ही बाजार पर राज कर रहे हैं।
जनवरी 2026 के आंकड़े बताते हैं कि दोपहिया बाजार पूरी तरह पटरी पर लौट चुका है। हीरो (Hero) और होंडा (Honda) के बीच कड़ी टक्कर, शहरों की तेज ग्रोथ और ग्रामीण बाजार की मजबूत पकड़, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले महीनों में टू-व्हीलर सेगमेंट और भी रफ्तार पकड़ सकता है। EV फिलहाल छोटा जरूर है, लेकिन उसकी मौजूदगी अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती।
