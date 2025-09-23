Hero Launches New Destini 110 Scooter in India, check mileage and features details 56.2 kmpl का माइलेज, कीमत मात्र ₹72,000; हीरो ने नया स्कूटर लॉन्च कर मचाई सनसनी, कम पैसे में मिल रहे कई गजब फीचर्स, Auto Hindi News - Hindustan
56.2 kmpl का माइलेज, कीमत मात्र ₹72,000; हीरो ने नया स्कूटर लॉन्च कर मचाई सनसनी, कम पैसे में मिल रहे कई गजब फीचर्स

हीरो मोटोकॉर्प ने नया डेस्टिनी 110 (Destini 110) स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इसमें कई गजब फीचर्स मिलते हैं। इसका माइलेज 56.2 kmpl का है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 01:49 PM
भारत में स्कूटर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और अब हीरो मोटोकॉर्प ने इसमें नई जान डाल दी है। कंपनी ने अपना बिल्कुल नया हीरो डेस्टिनी 110 (Hero Destini 110) लॉन्च कर दिया है, जिसे खासतौर पर फैमिली और फर्स्ट-टाइम खरीदारों के लिए डिजाइन किया गया है। हीरो ने इसे 'हीरो का स्कूटर-स्कूटर का हीरो' (Hero Ka Scooter – Scooter Ka Hero) टैगलाइन दी है। इस स्कूटर को देखकर लगता है कि ये आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दमदार इंजन और जबरदस्त माइलेज

डेस्टिनी 110 (Destini 110) में 110cc इंजन दिया गया है, जिसमें कंपनी की i3s (Idle Stop-Start System) टेक्नोलॉजी भी है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 56.2 kmpl का माइलेज देगा, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा इसमें वन-वे क्लच सिस्टम दिया गया है, जिससे स्कूटर चलाना और भी स्मूद हो जाता है।

इसमें फैमिली-फ्रेंडली सीट और आरामदायक राइड मिलती है। इस स्कूटर की सीट लंबाई 785mm है, जो सेगमेंट में सबसे लंबी है। इसमें इंटीग्रेटेड बैकरेस्ट भी है, जिससे राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों को आराम मिलेगा। इसमें 12-इंच का व्हील्स और मजबूत टायर (फ्रंट 90/90, रियर 100/80) दिए गए हैं, जो डेली सवारी में बेहतरीन ग्रिप देंगे।

डिजाइन और फीचर्स – स्टाइलिश और मॉडर्न

हीरो ने डेस्टिनी 110 (Destini 110) को नियो रेट्रो (Neo Retro) डिजाइन दिया है। इसके फ्रंट में क्रोम एक्सेंट्स और प्रोजेक्टर LED हेडलैंप दिए गए हैं। इसमें H-शेप्ड LED टेल लैंप दिए गए हैं। इसके अलावा 3 बड़े मेटल पैनल बॉडी दी गई है।

इसमें और भी कई यूजफुल फीचर्स दिए गए हैं। इसमें फ्रंट ग्लव बॉक्स, बूट लैम्प, एनालॉग-डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। इसमें हाई-वैरिएंट में 190mm फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है।

वैरिएंट और कीमत

वैरिएंट और कीमत की बात करें तो डेस्टिनी 110 (Destini 110) दो वैरिएंट में लॉन्च हुई है। इसमें VX कास्ट ड्रम की कीमत 72,000 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। इसके अलावा ZX कास्ट डिस्क (Cast Disc) 79,000 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है।

कलर ऑप्शन

इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें इटरनल व्हाइट (Eternal White), मैट स्टील ग्रे (Matt Steel Grey), नेक्सस ब्लू (Nexus Blue), एक्वा ग्रे (Aqua Grey) और ग्रूवी रेड (Groovy Red)

हीरो का बड़ा दांव

हीरो मोटोकॉर्प पहले से ही देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी है। कंपनी मानती है कि 110cc स्कूटर सेगमेंट ही सबसे बड़ा और कॉम्पिटिटिव है। इसी वजह से डेस्टिनी 110 (Destini 110) को उतारकर हीरो ने अपने मार्केट शेयर को और मजबूत करने का बड़ा दांव खेला है।

अगर आप एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं, जो माइलेज में जबरदस्त, लुक्स में स्टाइलिश और राइडिंग में आरामदायक हो, तो हीरो डेस्टिनी (Hero Destini 110) आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है।

Auto News Hindi Hero Motocorp

