डीलरशिप पर नए लाल रंग में नजर आई Hero Karizma XMR 250, जल्द हो सकती है लॉन्च

हीरो की अपकमिंग बाइक Karizma XMR 250 एक बार फिर डीलरशिप पर नजर आई है। इस बार बाइक नए लाल रंग में दिखी है। इसमें सफेद ग्राफिक्स और ब्लैक पैनल इसे अलग लुक दे रहे हैं।

हीरो की अपकमिंग बाइक Karizma XMR 250 एक बार फिर डीलरशिप पर नजर आई है। इस बार बाइक नए लाल रंग में दिखी है। इसमें सफेद ग्राफिक्स और ब्लैक पैनल इसे अलग लुक दे रहे हैं। इससे पहले भी बाइक को अलग-अलग रंगों में देखा जा चुका है। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, आने वाले महीनों में इसे भारतीय मार्केट में उतारे जाने की उम्मीद है। मार्केट में इसका मुकाबला Yamaha R2, Suzuki Gixxer SF 250 और KTM RC 200 जैसी बाइक्स से होगा।

लाल रंग में दिखी XMR 250 नई तस्वीरों में Karizma XMR 250 का ज्यादातर हिस्सा लाल रंग में नजर आ रहा है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, फ्यूल टैंक, आगे की फेयरिंग और पीछे का उठा हुआ हिस्सा लाल रंग में है। वहीं, फेयरिंग पर सफेद ग्राफिक्स और आगे के मडगार्ड पर सफेद रंग दिया गया है। टैंक पर Karizma और नीचे की फेयरिंग पर XMR की बैजिंग दी गई है। इसमें ब्लैक अलॉय व्हील, ब्लैक मिरर और गोल्ड फिनिश वाले अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क भी नजर आते हैं।

अब तक तीन रंगों में दिखी बाइक बता दें कि XMR 250 को अब तक तीन अलग-अलग रंगों में देखा जा चुका है। सबसे पहले EICMA 2025 में दिखाई गई बाइक सफेद रंग में थी, जिस पर लाल रंग के ग्राफिक्स थे। इसके बाद जुलाई, 2026 में बाइक ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन में नजर आई थी। अब पूरी तरह लाल रंग वाली नई बाइक की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि लॉन्च के समय इन तीनों रंगों में बाइक मिलेगी या नहीं।

EICMA 2024 में दी थी दस्तक Karizma XMR 250 ने पहली बार EICMA 2024 में दुनिया के सामने दस्तक दी थी। इसके बाद इसे 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और फिर EICMA 2025 में भी दिखाया गया। इसके नए मॉडल में राइड-बाय-वायर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी सामने आए थे। हालांकि, इसकी कीमत, लॉन्च डेट और भारत में मिलने वाले रंगों को लेकर अभी कंपनी की ओर से कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है।