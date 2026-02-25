₹74,014 वाली इस बाइक के आगे सब नतमस्तक! फिर से बनी नंबर-1; 73kmpl का शानदार माइलेज

Feb 25, 2026 01:52 pm IST

जनवरी 2026 में देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो (Hero MotoCorp) ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में 5.20 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल जनवरी (4.12 लाख यूनिट्स) के मुकाबले 26.1% की सालाना बढ़त (YoY) है। हीरो स्प्लेंडर (Splendor) फिर नंबर-1 बन गई। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किन मॉडलों ने इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान दिया।

स्प्लेंडर (Splendor) फिर बनी नंबर-1

हीरो की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक हीरो (Hero Splendor) ने एक बार फिर कमाल कर दिया। जनवरी 2026 की बिक्री 3,10,802 यूनिट्स रही, जो जनवरी 2025 में 2,45,315 यूनिट की सेल को दर्शाता है। इसकी YoY ग्रोथ 27% रही और MoM ग्रोथ 14% रही, यानी कम्यूटर सेगमेंट में स्प्लेंडर (Splendor) का दबदबा अब भी बरकरार है।

डेस्टिनी 125 (Destini 125) ने मारी लंबी छलांग

स्कूटर सेगमेंट में हीरो डेस्टिनी 125 (Hero Destini 125) सबसे बड़ा स्टार बनकर उभरी। जनवरी 2026 में इसकी 27,782 यूनिट्स सेल हुईं। पिछले साल इसकी 14,094 यूनिट्स सेल हई थी, जो 97% की YoY और 21% की MoM ग्रोथ है। 125cc स्कूटर कैटेगरी में डेस्टिनी (Destini) की पकड़ मजबूत होती दिख रही है।

मॉडल जनवरी 2026 जनवरी 2025 YoY ग्रोथ स्प्लेंडर 3,10,802 2,45,315 27% HF डिलक्स 71,690 62,223 15% डेस्टिनी 125 27,782 14,094 97% ग्लेमर 24,092 9,715 148% एक्स्ट्रीम 125R 20,790 21,870 -5% पैशन 17,884 13,948 28% विडा 13,830 6,669 107% सुपर स्प्लेंडर 13,217 14,116 -6% प्लेजर 7,305 14,816 -51% जूम 6,401 2,620 144% एक्सपल्स 200 2,885 2,398 20% एक्स्ट्रीम 1,731 3,513 -51% HD X440 943 881 7% जूम 160 569 0 0% एक्स्ट्रीम 250 259 0 0% करिज्मा 13 0 0% स्पोर्टस्टर S 6 7 -14% स्ट्रीट बॉब 3 2 50% रोड ग्लाइड 2 2 0% स्ट्रीट ग्लाइड 1 0 0% फैट बॉब 1 0 0% फैट बॉब 114 1 3 -67% हेरीटेज क्लासिक 1 0 0% मेस्ट्रो 0 0 0% मैवरिक 440 0 182 -100%

ग्लेमर (Glamour) की धमाकेदार वापसी

हीरो ग्लेमर (Hero Glamour) ने पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा प्रतिशत ग्रोथ दर्ज की। जनवरी 2026 में इसकी 24,092 यूनिट सेल हुई, जो पिछले साल 9,715 यूनिट से काफी ज्यादा है। यह 148% की YoY ग्रोथ और 40% की MoM ग्रोथ है। यह साफ संकेत है कि 125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में ग्राहकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है।

एक्सट्रीम रेंज का मिला-जुला प्रदर्शन

हीरो एक्सट्रीम 125R (Hero Xtreme 125R) ने जनवरी में 20,790 यूनिट्स बेचीं, जो इसकी YoY 5% की हल्की गिरावट और 60% की MoM मजबूत बढ़त है। वहीं, हीरो एक्सट्रीम 160R (Hero Xtreme 160R) की बिक्री 1,731 यूनिट्स रही, जो सालाना आधार पर 51% कम है।

इलेक्ट्रिक विडा की रफ्तार जारी

हीरो का EV ब्रांड विडा (Vida) भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2026 में इसकी 13,830 यूनिट्स सेल हुई, जो पिछले साल 6,669 यूनिट्स की तुलना में 107% YoY ग्रोथ है। हालांकि, MoM ग्रोथ सिर्फ 2% रही, लेकिन सालाना आधार पर EV सेगमेंट में यह मजबूत संकेत है।

प्रीमियम में हार्ले-डेविडसन X440 की छलांग

प्रीमियम सेगमेंट में हार्ले-डेविडसन X440 (Harley-Davidson X440) ने 943 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसकी सेल में 7% की YoY ग्रोथ है और 245% की MoM ग्रोथ है। दिसंबर के मुकाबले इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है।

