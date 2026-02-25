Hindustan Hindi News
₹74,014 वाली इस बाइक के आगे सब नतमस्तक! फिर से बनी नंबर-1; 73kmpl का शानदार माइलेज

Feb 25, 2026 01:52 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जनवरी 2026 में हीरो ने घरेलू बाजार में 5.20 लाख से ज्यादा यूनिट की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल जनवरी (4.12 लाख यूनिट्स) के मुकाबले 26.1% की सालाना बढ़त (YoY) है। आइए आसान भाषा में समझते हैं।

₹74,014 वाली इस बाइक के आगे सब नतमस्तक! फिर से बनी नंबर-1; 73kmpl का शानदार माइलेज

जनवरी 2026 में देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो (Hero MotoCorp) ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में 5.20 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल जनवरी (4.12 लाख यूनिट्स) के मुकाबले 26.1% की सालाना बढ़त (YoY) है। हीरो स्प्लेंडर (Splendor) फिर नंबर-1 बन गई। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किन मॉडलों ने इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान दिया।

स्प्लेंडर (Splendor) फिर बनी नंबर-1

हीरो की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक हीरो (Hero Splendor) ने एक बार फिर कमाल कर दिया। जनवरी 2026 की बिक्री 3,10,802 यूनिट्स रही, जो जनवरी 2025 में 2,45,315 यूनिट की सेल को दर्शाता है। इसकी YoY ग्रोथ 27% रही और MoM ग्रोथ 14% रही, यानी कम्यूटर सेगमेंट में स्प्लेंडर (Splendor) का दबदबा अब भी बरकरार है।

डेस्टिनी 125 (Destini 125) ने मारी लंबी छलांग

स्कूटर सेगमेंट में हीरो डेस्टिनी 125 (Hero Destini 125) सबसे बड़ा स्टार बनकर उभरी। जनवरी 2026 में इसकी 27,782 यूनिट्स सेल हुईं। पिछले साल इसकी 14,094 यूनिट्स सेल हई थी, जो 97% की YoY और 21% की MoM ग्रोथ है। 125cc स्कूटर कैटेगरी में डेस्टिनी (Destini) की पकड़ मजबूत होती दिख रही है।

मॉडलजनवरी 2026जनवरी 2025YoY ग्रोथ
स्प्लेंडर3,10,8022,45,31527%
HF डिलक्स71,69062,22315%
डेस्टिनी 12527,78214,09497%
ग्लेमर24,0929,715148%
एक्स्ट्रीम 125R20,79021,870-5%
पैशन17,88413,94828%
विडा13,8306,669107%
सुपर स्प्लेंडर13,21714,116-6%
प्लेजर7,30514,816-51%
जूम6,4012,620144%
एक्सपल्स 2002,8852,39820%
एक्स्ट्रीम1,7313,513-51%
HD X4409438817%
जूम 16056900%
एक्स्ट्रीम 25025900%
करिज्मा1300%
स्पोर्टस्टर S67-14%
स्ट्रीट बॉब3250%
रोड ग्लाइड220%
स्ट्रीट ग्लाइड100%
फैट बॉब100%
फैट बॉब 11413-67%
हेरीटेज क्लासिक100%
मेस्ट्रो000%
मैवरिक 4400182-100%

ग्लेमर (Glamour) की धमाकेदार वापसी

हीरो ग्लेमर (Hero Glamour) ने पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा प्रतिशत ग्रोथ दर्ज की। जनवरी 2026 में इसकी 24,092 यूनिट सेल हुई, जो पिछले साल 9,715 यूनिट से काफी ज्यादा है। यह 148% की YoY ग्रोथ और 40% की MoM ग्रोथ है। यह साफ संकेत है कि 125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में ग्राहकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है।

ये भी पढ़ें:देश ही नहीं विदेश में भी बजा इस मारुति SUV का डंका, कीमत ₹7 लाख से कम

एक्सट्रीम रेंज का मिला-जुला प्रदर्शन

हीरो एक्सट्रीम 125R (Hero Xtreme 125R) ने जनवरी में 20,790 यूनिट्स बेचीं, जो इसकी YoY 5% की हल्की गिरावट और 60% की MoM मजबूत बढ़त है। वहीं, हीरो एक्सट्रीम 160R (Hero Xtreme 160R) की बिक्री 1,731 यूनिट्स रही, जो सालाना आधार पर 51% कम है।

इलेक्ट्रिक विडा की रफ्तार जारी

हीरो का EV ब्रांड विडा (Vida) भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2026 में इसकी 13,830 यूनिट्स सेल हुई, जो पिछले साल 6,669 यूनिट्स की तुलना में 107% YoY ग्रोथ है। हालांकि, MoM ग्रोथ सिर्फ 2% रही, लेकिन सालाना आधार पर EV सेगमेंट में यह मजबूत संकेत है।

प्रीमियम में हार्ले-डेविडसन X440 की छलांग

प्रीमियम सेगमेंट में हार्ले-डेविडसन X440 (Harley-Davidson X440) ने 943 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसकी सेल में 7% की YoY ग्रोथ है और 245% की MoM ग्रोथ है। दिसंबर के मुकाबले इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है।

ये भी पढ़ें:हाथों-हाथ नहीं मिलेगी मारुति ई-विटारा, बुक करने के इतने दिन बाद मिलेगी डिलिवरी

प्रीमियम बाइक में भी धीरे-धीरे रफ्तार

जनवरी 2026 ने साफ कर दिया है कि हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने नए साल की शुरुआत पूरे जोश के साथ की है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो आने वाले महीनों में कंपनी दोपहिया बाजार में अपनी लीड और मजबूत कर सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

