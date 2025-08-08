हो जाइए तैयार! साल के अंत तक 125cc की दो धांसू बाइक लाने जा रही हीरो; जानिए पूरी डिटेल्स
हीरो मोटोकॉर्प 125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में फिर से पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में कंपनी साल 2025 में दो नई बाइक लॉन्च करने जा रही है।
हीरो मोटोकॉर्प 125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में फिर से पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में कंपनी साल 2025 में दो नई बाइक लॉन्च करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हीरो की अपकमिंग बाइक साल की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) में मार्केट में एंट्री कर सकती है। यह खबर ऐसे समय आई है जब जुलाई महीने में रिटेल सेल्स के मामले में होंडा ने हीरो को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में हीरो की यह स्ट्रेटजी खासकर फेस्टिव सीजन में बढ़ती डिमांड को भुनाने की कोशिश मानी जा रही है।
क्या कहती है कंपनी
फिलहाल हीरो की 125cc रेंज में ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर और एक्सट्रीम 125R जैसे मॉडल्स शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि तीनों बाइक्स अलग-अलग टारगेट ऑडियंस के लिए हैं। जहां एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए है, ग्लैमर स्टाइल के लिए और सुपर स्प्लेंडर माइलेज के लिए। इसके बावजूद हीरो का इस सेगमेंट में मार्केट शेयर फिलहाल 12.8 पर्सेंट है। कंपनी का कहना है कि नए लॉन्च के बाद वह इस कैटेगरी में और मजबूत होगी और मार्केट शेयर बढ़ेगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hero Glamour
₹ 84,698 - 90,698
Honda SP 125
₹ 89,468 - 1.01 लाख
Honda Shine 100 DX
₹ 75,950
Bajaj Freedom
₹ 90,272 - 1.1 लाख
Hero Super Splendor XTEC
₹ 86,128 - 90,028
Honda Shine
₹ 83,251 - 89,772
नई ग्लैमर की हो सकती है एंट्री
कहा यह भी जा रहा है कि जल्द आने वाली बाइक्स में से एक नई ग्लैमर वैरिएंट हो सकती है जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें एक्सट्रीम 250R से लिया गया LCD डिजिटल डैश और क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स नजर आए हैं। अगर यह बाइक लॉन्च होती है तो यह भारत की सबसे सस्ती ऐसी बाइक होगी जिसमें क्रूज कंट्रोल मिलेगा जो इस सेगमेंट में पहली बार होगा। इससे साफ है कि हीरो इस बार स्टाइल और टेक्नोलॉजी दोनों को ध्यान में रखकर मुकाबले में उतरने जा रहा है।
(फोटो क्रेडिट- ‘X’)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।