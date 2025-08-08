हो जाइए तैयार! साल के अंत तक 125cc की दो धांसू बाइक लाने जा रही हीरो; जानिए पूरी डिटेल्स

हीरो मोटोकॉर्प 125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में फिर से पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में कंपनी साल 2025 में दो नई बाइक लॉन्च करने जा रही है।

हीरो मोटोकॉर्प 125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में फिर से पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में कंपनी साल 2025 में दो नई बाइक लॉन्च करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हीरो की अपकमिंग बाइक साल की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) में मार्केट में एंट्री कर सकती है। यह खबर ऐसे समय आई है जब जुलाई महीने में रिटेल सेल्स के मामले में होंडा ने हीरो को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में हीरो की यह स्ट्रेटजी खासकर फेस्टिव सीजन में बढ़ती डिमांड को भुनाने की कोशिश मानी जा रही है।

क्या कहती है कंपनी फिलहाल हीरो की 125cc रेंज में ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर और एक्सट्रीम 125R जैसे मॉडल्स शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि तीनों बाइक्स अलग-अलग टारगेट ऑडियंस के लिए हैं। जहां एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए है, ग्लैमर स्टाइल के लिए और सुपर स्प्लेंडर माइलेज के लिए। इसके बावजूद हीरो का इस सेगमेंट में मार्केट शेयर फिलहाल 12.8 पर्सेंट है। कंपनी का कहना है कि नए लॉन्च के बाद वह इस कैटेगरी में और मजबूत होगी और मार्केट शेयर बढ़ेगा।

नई ग्लैमर की हो सकती है एंट्री कहा यह भी जा रहा है कि जल्द आने वाली बाइक्स में से एक नई ग्लैमर वैरिएंट हो सकती है जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें एक्सट्रीम 250R से लिया गया LCD डिजिटल डैश और क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स नजर आए हैं। अगर यह बाइक लॉन्च होती है तो यह भारत की सबसे सस्ती ऐसी बाइक होगी जिसमें क्रूज कंट्रोल मिलेगा जो इस सेगमेंट में पहली बार होगा। इससे साफ है कि हीरो इस बार स्टाइल और टेक्नोलॉजी दोनों को ध्यान में रखकर मुकाबले में उतरने जा रहा है।