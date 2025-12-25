Hindustan Hindi News
₹56000 की मोटरसाइकिल का दिखा दबदबा; टॉप-10 में डीलक्स, अपाचे, प्लैटिना, रेडर, ग्लैमर को पछाड़ा

₹56000 की मोटरसाइकिल का दिखा दबदबा; टॉप-10 में डीलक्स, अपाचे, प्लैटिना, रेडर, ग्लैमर को पछाड़ा

संक्षेप:

हीरो के लिए उसकी सस्ती और फैमिली मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स (Hero HF Deluxe) को शानदार ग्रोथ मिली है। दरअसल, नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में ये बाइक टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में शआमिल रही। वहीं, इसे 67% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली।

Dec 25, 2025 11:35 am IST Narendra Jijhontiya
Hero HF Deluxearrow

हीरो के लिए उसकी सस्ती और फैमिली मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स (Hero HF Deluxe) को शानदार ग्रोथ मिली है। दरअसल, नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में ये बाइक टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में शआमिल रही। वहीं, इसे 67% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली। बता दें कि नवंबर 2024 में इसकी 61,245 यूनिट बिकी थीं, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 91,082 यूनिट हो गईं। यानी इसे 67% की सालाना ग्रोथ मिली। बता दें कि कंपनी ने जुलाई में इसका नया मॉडल लॉन्च किया था। जिसे HF डीलक्स प्रो नाम दिया गया है। इस मोटरसाइकिल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 55,992 रुपए है।

हीरो मोटोकॉर्प ने HF डीलक्स प्रो मोटरसाइकिल में i3s टेक्नोलॉजी, लो फ्रिक्‍शन इंजन, नए ग्राफिक्‍स, LED हेडलाइट, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, लो फ्यूल इंडीकेटर, 18 इंच व्हील, एडजस्‍टेबल रियर सस्‍पेंशन जैसे फीचर्स को शामिल किया है। कंपनी ने इसमें 97.2cc कैपिसिटी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल्‍ड इंजन दिया गया है। जिससे बाइक को 7.9 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 8.05 न्‍यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है।

इस मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग पर हीरो मोटोकॉर्प के सीबीओ आशुतोष वर्मा ने कहा था कि HF डीलक्स भारत भर में लाखों ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। जो अपनी विश्वसनीयता और ईंधन दक्षता के लिए जाना जाता है। नई एचएफ डीलक्स प्रो के साथ, हमने इस विश्वास को और आगे बढ़ाया है, एक बोल्ड डिजाइन, एडवांस्ड फीचर्स और बेहतर फ्यूल इफिसियंसी पेश करके, सभी नए जमाने के भारतीय सवारों की जरूरतों के अनुरूप हैं।

कंपनी की तरफ से इस बाइक को एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट में लॉन्‍च किया गया। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला बजाज, TVS, होंडा जैसे टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की बाइक्‍स के साथ होगा। बता दें कि 100cc सेगमेंट में HF डीलक्स की डिमांड काफी अच्छी है। इसका सीधा मुकाबला हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन जैसे मॉडल से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
