₹56000 की मोटरसाइकिल का दिखा दबदबा; टॉप-10 में डीलक्स, अपाचे, प्लैटिना, रेडर, ग्लैमर को पछाड़ा
हीरो के लिए उसकी सस्ती और फैमिली मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स (Hero HF Deluxe) को शानदार ग्रोथ मिली है। दरअसल, नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में ये बाइक टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में शआमिल रही। वहीं, इसे 67% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली।
हीरो के लिए उसकी सस्ती और फैमिली मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स (Hero HF Deluxe) को शानदार ग्रोथ मिली है। दरअसल, नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में ये बाइक टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में शआमिल रही। वहीं, इसे 67% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली। बता दें कि नवंबर 2024 में इसकी 61,245 यूनिट बिकी थीं, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 91,082 यूनिट हो गईं। यानी इसे 67% की सालाना ग्रोथ मिली। बता दें कि कंपनी ने जुलाई में इसका नया मॉडल लॉन्च किया था। जिसे HF डीलक्स प्रो नाम दिया गया है। इस मोटरसाइकिल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 55,992 रुपए है।
|टॉप-10 मोटरसाइकिल सेल्स नवंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|1
|हीरो स्प्लेंडर
|3,48,569
|2,93,828
|2
|होंडा शाइन
|1,86,490
|1,45,530
|3
|बजाज पल्सर
|1,13,802
|1,14,467
|4
|हीरो एचएफ डीलक्स
|91,082
|61,245
|5
|टीवीएस अपाचे
|48,764
|35,610
|6
|रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350
|34,793
|27,514
|7
|होंडा सीबी यूनिकॉर्न 150
|32,968
|30,678
|8
|टीवीएस रेडर
|32,853
|31,769
|9
|बजाज प्लैटिना
|32,040
|44,578
|10
|हीरो ग्लैमर
|25,014
|12,145
|टोटल
|9,46,375
|7,97,364
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hero HF Deluxe
₹ 55,992 - 66,382
Hero HF 100
₹ 60,118 से शुरू
Hero HF Deluxe Pro
₹ 68,485
Honda Shine 100
₹ 63,191
Bajaj Platina 100
₹ 65,407
Bajaj CT110
₹ 67,284
हीरो मोटोकॉर्प ने HF डीलक्स प्रो मोटरसाइकिल में i3s टेक्नोलॉजी, लो फ्रिक्शन इंजन, नए ग्राफिक्स, LED हेडलाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लो फ्यूल इंडीकेटर, 18 इंच व्हील, एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन जैसे फीचर्स को शामिल किया है। कंपनी ने इसमें 97.2cc कैपिसिटी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। जिससे बाइक को 7.9 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है।
इस मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग पर हीरो मोटोकॉर्प के सीबीओ आशुतोष वर्मा ने कहा था कि HF डीलक्स भारत भर में लाखों ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। जो अपनी विश्वसनीयता और ईंधन दक्षता के लिए जाना जाता है। नई एचएफ डीलक्स प्रो के साथ, हमने इस विश्वास को और आगे बढ़ाया है, एक बोल्ड डिजाइन, एडवांस्ड फीचर्स और बेहतर फ्यूल इफिसियंसी पेश करके, सभी नए जमाने के भारतीय सवारों की जरूरतों के अनुरूप हैं।
कंपनी की तरफ से इस बाइक को एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट में लॉन्च किया गया। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला बजाज, TVS, होंडा जैसे टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की बाइक्स के साथ होगा। बता दें कि 100cc सेगमेंट में HF डीलक्स की डिमांड काफी अच्छी है। इसका सीधा मुकाबला हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन जैसे मॉडल से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।