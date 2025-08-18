लॉन्च से ठीक पहले हीरो ग्लैमर X के यूनीक फीचर्स से उठ गया पर्दा, कल लॉन्च होगी ये मोस्ट-अवेटेड बाइक
हीरो मोटोकॉर्प 125cc सेगमेंट में बड़ा धमाका करने जा रही है। दरअसल, कंपनी कल यानी 19 अगस्त, 2025 को अपनी नेक्स्ट जनरेशन कम्यूटर बाइक हीरो ग्लैमर X को लॉन्च करने वाली है।
देसी टू-व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प 125cc सेगमेंट में बड़ा धमाका करने जा रही है। दरअसल, कंपनी कल यानी 19 अगस्त, 2025 को अपनी नेक्स्ट जनरेशन कम्यूटर बाइक हीरो ग्लैमर X को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से ठीक पहले रिलीज हुए टीजर से इस बाइक से जुड़े कई अहम फीचर्स लीक हुए हैं जिसने बाइक लवर्स का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है। हीरो का दावा है कि यह भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक 125cc मोटरसाइकिल होगी। आइए जानते हैं अपकमिंग बाइक के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।
मिलेगा सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स
लीक हुए डिटेल्स के अनुसार, हीरो ग्लैमर X देश की पहली 125cc मोटरसाइकिल होगी जिसमें क्रूज कंट्रोल फीचर दिया जाएगा। आमतौर पर यह फीचर सिर्फ प्रीमियम बाइक्स में ही देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल (Ride-by-Wire) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इसे इस सेगमेंट की बाकी बाइक्स से अलग बनाएगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hero Glamour
₹ 84,698 - 90,698
Bajaj Freedom
₹ 90,272 - 1.1 लाख
Honda Shine 100 DX
₹ 75,950
Honda SP 125
₹ 93,247 - 1.03 लाख
Hero Super Splendor XTEC
₹ 86,128 - 90,028
Honda Shine
₹ 83,251 - 89,772
धांसू होंगे बाइक के फीचर्स
बाइक में फीचर्स की लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी। इसमें नया फुली डिजिटल कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, नोटिफिकेशन अलर्ट और गियर शिफ्ट लाइट शामिल होंगे। यही नहीं, कंपनी ने पहली बार किसी बाइक में Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया है। इसके अलावा LED हेडलाइट-टेललाइट, LED इंडिकेटर्स, मस्कुलर टैंक डिजाइन, अलॉय व्हील्स, इंजन किल स्विच और डिस्क ब्रेक जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे।
कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो हीरो ग्लैमर X में वही 124.7cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिल सकता है जो 10.39bhp की पावर और 10.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कुल मिलाकर हीरो इस बाइक के जरिए 125cc सेगमेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट करने की तैयारी में है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।