hero glamour x unique features revealed ahead of its launch on 19 august लॉन्च से ठीक पहले हीरो ग्लैमर X के यूनीक फीचर्स से उठ गया पर्दा, कल लॉन्च होगी ये मोस्ट-अवेटेड बाइक, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़hero glamour x unique features revealed ahead of its launch on 19 august

लॉन्च से ठीक पहले हीरो ग्लैमर X के यूनीक फीचर्स से उठ गया पर्दा, कल लॉन्च होगी ये मोस्ट-अवेटेड बाइक

हीरो मोटोकॉर्प 125cc सेगमेंट में बड़ा धमाका करने जा रही है। दरअसल, कंपनी कल यानी 19 अगस्त, 2025 को अपनी नेक्स्ट जनरेशन कम्यूटर बाइक हीरो ग्लैमर X को लॉन्च करने वाली है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 01:45 PM
share Share
Follow Us on
लॉन्च से ठीक पहले हीरो ग्लैमर X के यूनीक फीचर्स से उठ गया पर्दा, कल लॉन्च होगी ये मोस्ट-अवेटेड बाइक
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hero Glamourarrow

देसी टू-व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प 125cc सेगमेंट में बड़ा धमाका करने जा रही है। दरअसल, कंपनी कल यानी 19 अगस्त, 2025 को अपनी नेक्स्ट जनरेशन कम्यूटर बाइक हीरो ग्लैमर X को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से ठीक पहले रिलीज हुए टीजर से इस बाइक से जुड़े कई अहम फीचर्स लीक हुए हैं जिसने बाइक लवर्स का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है। हीरो का दावा है कि यह भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक 125cc मोटरसाइकिल होगी। आइए जानते हैं अपकमिंग बाइक के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

मिलेगा सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स

लीक हुए डिटेल्स के अनुसार, हीरो ग्लैमर X देश की पहली 125cc मोटरसाइकिल होगी जिसमें क्रूज कंट्रोल फीचर दिया जाएगा। आमतौर पर यह फीचर सिर्फ प्रीमियम बाइक्स में ही देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल (Ride-by-Wire) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इसे इस सेगमेंट की बाकी बाइक्स से अलग बनाएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hero Glamour

Hero Glamour

₹ 84,698 - 90,698

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Freedom

Bajaj Freedom

₹ 90,272 - 1.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Shine 100 DX

Honda Shine 100 DX

₹ 75,950

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 93,247 - 1.03 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Super Splendor XTEC

Hero Super Splendor XTEC

₹ 86,128 - 90,028

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Shine

Honda Shine

₹ 83,251 - 89,772

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

धांसू होंगे बाइक के फीचर्स

बाइक में फीचर्स की लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी। इसमें नया फुली डिजिटल कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, नोटिफिकेशन अलर्ट और गियर शिफ्ट लाइट शामिल होंगे। यही नहीं, कंपनी ने पहली बार किसी बाइक में Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया है। इसके अलावा LED हेडलाइट-टेललाइट, LED इंडिकेटर्स, मस्कुलर टैंक डिजाइन, अलॉय व्हील्स, इंजन किल स्विच और डिस्क ब्रेक जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो हीरो ग्लैमर X में वही 124.7cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिल सकता है जो 10.39bhp की पावर और 10.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कुल मिलाकर हीरो इस बाइक के जरिए 125cc सेगमेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट करने की तैयारी में है।

Hero Motocorp bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।