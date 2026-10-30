हीरो का न्यू डेस्टिनी क्लासिक एडिशन लॉन्च, खूबसूरती के साथ स्टाइल भी मिलेगा; कीमत 76400 रुपए

इस स्पेशल एडिशन में फैमिली स्कूटर को नियो-रेट्रो स्टाइल दिया गया है। जिसमें नए कलर, स्ट्राइप डिटेलिंग और एक खास क्लासिक एडिशन एम्बलम शामिल किया गया है। यह नया एडिशन कंपनी की सभी डीलरशिप पर पहुंच चुका है।

हीरो का न्यू डेस्टिनी क्लासिक एडिशन लॉन्च

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Hero Destini 110

हीरो मोटोकॉर्प अपने डेस्टिनी 110 स्कूटर की लाइनअप में एक नया क्लासिक एडिशन जोड़ा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 76,400 रुपए है। इस स्पेशल एडिशन में फैमिली स्कूटर को नियो-रेट्रो स्टाइल दिया गया है। जिसमें नए कलर, स्ट्राइप डिटेलिंग और एक खास क्लासिक एडिशन एम्बलम शामिल किया गया है। एंट्री लेवल VX मॉडल की कीमत 75,000 रुपए है। याानी इसके मुकाबले क्लासिक एडिशन की कीमत 1,400 रुपए ज्यादा है। वहीं, यह टॉप-एंड ZX मॉडल की कीमत 83,800 रुपए की तुलना में 7,400 रुपए सस्ता है। यह नया एडिशन कंपनी की सभी डीलरशिप पर पहुंच चुका है।

डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन का इंजन

इसमें डेस्टिनी 110 वाला ही 110.9cc का, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है। यह इंजन 7,250 rpm पर 8.15 PS की पावर और 5,750 rpm पर 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे ऑटोमैटिक CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें हीरो की i3S आइडल स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, जो डेली के इस्तेमाल के दौरान स्कूटर की फ्यूल-एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में मदद करती है।

डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन का डिजाइन

क्लासिक एडिशन दो कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है। इसमें पहला मैट गोल्डफिश सिल्वर/लाइट इंडस्ट्रियल ग्रे और दूसरा मैट एरीज ब्राउन है। इसके स्टाइलिंग पैकेज में फ्रंट हैंडल कवर और साइड पैनल पर खास स्ट्राइप्स, कलर मिरर, सीट और अंदर के पैनल के साथ मैच करती हुई कलर स्कीम, और ब्रांडेड रिम टेप शामिल हैं। इसमें लगा 3D क्लासिक एडिशन एम्बलम इसे रेगुलर मॉडल से अलग बनाता है।

डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन के फीचर्स

क्लासिक एडिशन में भी डेस्टिनी 110 में 785 mm लंबी सीट मिलती है। जिसे हीरो अपने सेगमेंट की सबसे लंबी सीट बताता है। इसमें काफी लेगरूम है। दोनों पहियों में 12-इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं। साथ ही, इसमें पीछे की तरफ चौड़ा 100/80-12 टायर भी मिलता है। स्टोरेज के लिए इसमें सीट के नीचे 19-लीटर की जगह और सामने की तरफ एक स्टोरेज एरिया है, जिसमें मोबाइल चार्ज करने की सुविधा भी दी गई है। कम रोशनी में सीट के नीचे का सामान निकालने में आसानी हो, इसके लिए इसमें एक बूट लैंप भी दिया गया है।