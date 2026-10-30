हीरो का न्यू डेस्टिनी क्लासिक एडिशन लॉन्च, खूबसूरती के साथ स्टाइल भी मिलेगा; कीमत 76400 रुपए
इस स्पेशल एडिशन में फैमिली स्कूटर को नियो-रेट्रो स्टाइल दिया गया है। जिसमें नए कलर, स्ट्राइप डिटेलिंग और एक खास क्लासिक एडिशन एम्बलम शामिल किया गया है। यह नया एडिशन कंपनी की सभी डीलरशिप पर पहुंच चुका है।
हीरो मोटोकॉर्प अपने डेस्टिनी 110 स्कूटर की लाइनअप में एक नया क्लासिक एडिशन जोड़ा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 76,400 रुपए है। इस स्पेशल एडिशन में फैमिली स्कूटर को नियो-रेट्रो स्टाइल दिया गया है। जिसमें नए कलर, स्ट्राइप डिटेलिंग और एक खास क्लासिक एडिशन एम्बलम शामिल किया गया है। एंट्री लेवल VX मॉडल की कीमत 75,000 रुपए है। याानी इसके मुकाबले क्लासिक एडिशन की कीमत 1,400 रुपए ज्यादा है। वहीं, यह टॉप-एंड ZX मॉडल की कीमत 83,800 रुपए की तुलना में 7,400 रुपए सस्ता है। यह नया एडिशन कंपनी की सभी डीलरशिप पर पहुंच चुका है।
डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन का इंजन
इसमें डेस्टिनी 110 वाला ही 110.9cc का, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है। यह इंजन 7,250 rpm पर 8.15 PS की पावर और 5,750 rpm पर 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे ऑटोमैटिक CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें हीरो की i3S आइडल स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, जो डेली के इस्तेमाल के दौरान स्कूटर की फ्यूल-एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में मदद करती है।
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Hero Destini 110
₹ 72,000 - 79,000
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डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन का डिजाइन
क्लासिक एडिशन दो कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है। इसमें पहला मैट गोल्डफिश सिल्वर/लाइट इंडस्ट्रियल ग्रे और दूसरा मैट एरीज ब्राउन है। इसके स्टाइलिंग पैकेज में फ्रंट हैंडल कवर और साइड पैनल पर खास स्ट्राइप्स, कलर मिरर, सीट और अंदर के पैनल के साथ मैच करती हुई कलर स्कीम, और ब्रांडेड रिम टेप शामिल हैं। इसमें लगा 3D क्लासिक एडिशन एम्बलम इसे रेगुलर मॉडल से अलग बनाता है।
डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन के फीचर्स
क्लासिक एडिशन में भी डेस्टिनी 110 में 785 mm लंबी सीट मिलती है। जिसे हीरो अपने सेगमेंट की सबसे लंबी सीट बताता है। इसमें काफी लेगरूम है। दोनों पहियों में 12-इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं। साथ ही, इसमें पीछे की तरफ चौड़ा 100/80-12 टायर भी मिलता है। स्टोरेज के लिए इसमें सीट के नीचे 19-लीटर की जगह और सामने की तरफ एक स्टोरेज एरिया है, जिसमें मोबाइल चार्ज करने की सुविधा भी दी गई है। कम रोशनी में सीट के नीचे का सामान निकालने में आसानी हो, इसके लिए इसमें एक बूट लैंप भी दिया गया है।
डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन का हार्डवेयर
अन्य फीचर्स में डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED टेल लैंप और पोजीशन लैंप शामिल हैं। क्रोम डिटेलिंग इसके नियो-रेट्रो लुक को और भी शानदार बनाती है। ब्रेकिंग के लिए इसमें दोनों तरफ ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, जो कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक केवल इसके टॉप-स्पेक ZX वैरिएंट में ही मिलता है। स्कूटर में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ एक सिंगल शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें