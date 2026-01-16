Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hero Bikes and Scooters To Get ARAS Features
अब टू-व्हीलर्स में मिलेगा ADAS की ARAS सेफ्टी फीचर्स, राइडिंग बनेगी सेफ; जानिए कैसे करेगा काम?

अब टू-व्हीलर्स में मिलेगा ADAS की ARAS सेफ्टी फीचर्स, राइडिंग बनेगी सेफ; जानिए कैसे करेगा काम?

संक्षेप:

इन दिनों फोर-व्हीलर में सेफ्टी फीचर्स को लेकर कई नए-नए इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही, इसमें कई ADAS जैसे कई शानदार सेफ्टी फीचर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। अब सेफ्टी की इस लिस्ट से टू-व्हीलर भी पीछे नहीं हैं। पहले जहां इसमें कॉम्बी ब्रेक और डिस्क ब्रेक जैसी सेफ्टी मिलती है।

Jan 16, 2026 04:58 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इन दिनों फोर-व्हीलर में सेफ्टी फीचर्स को लेकर कई नए-नए इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही, इसमें कई ADAS जैसे कई शानदार सेफ्टी फीचर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। अब सेफ्टी की इस लिस्ट से टू-व्हीलर भी पीछे नहीं हैं। पहले जहां इसमें कॉम्बी ब्रेक और डिस्क ब्रेक जैसी सेफ्टी मिलती है। अब इसमें सेफ्टी का एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। दरअसल, हीरो मोटोकॉर्प अब अपने टू-व्हीलर में ARAS (एडवांस्ड राइडर असिस्टेंस सिस्टम) की सेफ्टी देगी। जिसे हाल ही में अल्ट्रावायलेट X-47 में देखा था।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

हीरो मोटोकॉर्प अपने फ्रेंच कंपनी वालिओ (Valeo) के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके इस फील्ड में कदम रख रही है। दोनों ब्रांड्स ने मिलकर मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के लिए रडार-बेस्ड ARAS टेक्नोलॉजी डेवलप की है। हीरो और वालिओ के कुछ प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट अमेरिका के लास वेगास में CES 2026 में दिखाए गए थे। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

ये भी पढ़ें:डीलर यार्ड पर पहुंचा सिएरा का बेस वैरिएंट, इसमें सेंट्रल लॉकिंग, 6 एयरबैग दिए

हीरो ARAS के फीचर्स

हाल के दिनों में हीरो मोटोकॉर्प मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के लिए प्रीमियम टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने में बड़े कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में हीरो ने ग्लैमर X जैसी 125cc बजट कम्यूटर बाइक में क्रूज कंट्रोल फीचर दिया। पहले क्रूज कंट्रोल सिर्फ प्रीमियम मोटरसाइकिलों के लिए ही होता था। जबकि अब ये बजट मोटरसाइकिल में भी देखने को मिल रहा है।

इसी तरह, हीरो मोटोकॉर्प अब फ्रेंच ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी सप्लायर वालिओ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके रडार-बेस्ड ARAS सूट जैसी गाड़ियों की सेफ्टी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। वालिओ की रडार टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कैमरे उन मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के चारों ओर 360-डिग्री सेफ्टी घेरा बनाएंगे, जिनमें ये सिस्टम लगे होंगे।

यह 360-डिग्री सेफ्टी घेरा कई एडवांस्ड राइडर असिस्टेंस सिस्टम (ARAS) को अनलॉक करेगा जो राइडर्स की मदद करेंगे। इन फीचर्स में फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, रिवर्स कोलिजन वॉर्निंग, डिस्टेंस वॉर्निंग, ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन और वॉर्निंग, लेन चेंज वॉर्निंग और असिस्टेंस और भी बहुत कुछ शामिल होगा। शुरुआत में ARAS फीचर्स प्रीमियम हीरो और विडा प्रोडक्ट्स में मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:सनरूफ, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट, रियर पार्किंग कैमरा; ₹10 लाख से कम में ये SUV लॉन्च

हीरो मोटोकॉर्प का बयान
इस पार्टनरशिप पर कमेंट करते हुए, राम कुप्पुस्वामी, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, प्लांट ऑपरेशंस, हीरो मोटोकॉर्प ने कहा, "हीरो मोटोकॉर्प में हम अपने प्रोडक्ट्स में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाकर मोबिलिटी के भविष्य को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। वेलेओ के साथ हमारी पार्टनरशिप नेक्स्ट-जेन एडवांस्ड राइडर असिस्टेंस सिस्टम के साथ मोबिलिटी को स्मार्ट, सुरक्षित और ज्यादा सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hero Motocorp Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।