12.50 करोड़ टू-व्हीलर तैयार कर इस कंपनी ने रचा इतिहास, 41 साल का शानदार सफर पूरा; इन 3 मॉडलों के नए वैरिएंट लॉन्च
भारत की टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने सिर्फ 41 सालों में 125 मिलियन यूनिट का प्रोडक्शन कर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस मौके पर कंपनी ने अपने 3 मॉडलों स्प्लेंडर+ (Splendor+), पैशन+ (Passion+) और विडा VX2 (Vida VX2) के स्पेशल 125 मिलियन एडिशन लॉन्च किए हैं।
भारत के टू-व्हीलर इंडस्ट्री में हीरो मोटोकॉर्प का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 1984 में हीरो होंडा के रूप में शुरुआत करने वाली इस कंपनी ने सिर्फ 41 सालों में 125 मिलियन यूनिट्स का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने अपनी तीन पॉपुलर बाइक्स स्प्लेंडर+ (Splendor+), पैशन+ (Passion+) और विडा VX2 (Vida VX2) के स्पेशल 125 मिलियन एडिशन लॉन्च किए हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
हीरो का सुनहरा सफर
- 1985 – पहली बाइक CD100 का प्रोडक्शन शुरू
- 1987 – 1 लाख राइडर्स का आंकड़ा पार
- 1994 – लॉन्च हुई स्प्लेंडर (Splendor)
- 2001 – पैशन (Passion) की एंट्री
- 2005 – प्लेजर (Pleasure) स्कूटर के साथ स्कूटर सेगमेंट में कदम
- 2009 – 2.5 करोड़ यूनिट्स का रिकॉर्ड
- 2011 – हीरो होंडा बना हीरो मोटोकॉर्प
- 2015 – 5 करोड़ यूनिट्स सेलिब्रेशन
- 2017 – 7.5 करोड़ यूनिट्स का माइलस्टोन
- 2020 – हार्ले-डेविडसन के साथ पार्टनरशिप
- 2021 – 10 करोड़ यूनिट्स का रिकॉर्ड
- 2025 – सिर्फ 41 साल में 125 मिलियन यूनिट का इतिहास
स्प्लेंडर+ (Splendor+) और पैशन+ (Passion+) 125 मिलियन एडिशन दोनों ही 100cc कम्यूटर बाइक्स हैं, जिनमें मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसमें सबसे बड़ा अपडेट न्यू ग्रे कलर थीम है, जो नार्डो ग्रे (Nardo Grey) जैसी दिखती है। ब्लैक (Black), ब्राउन (Brown) और गोल्ड (Gold) ग्राफिक्स से बाइक का लुक और स्टाइलिश बना है। इसमें फ्यूल टैंक पर लगा 3D “125M” बैज इसे स्पेशल एडिशन का दर्जा देता है।
विडा VX2 125 मिलियन एडिशन (Vida VX2 125 Million Edition) इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई नया कलर नहीं जोड़ा गया है। लेकिन इसमें भी फ्रंट एप्रन पर 125M का 3D प्लाक लगाया गया है। इसके फीचर्स और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन पहले जैसे ही रहेंगे।
हीरो स्प्लेंडर+ (Splendor+) और पैशन+ (Passion+) भारत के लाखों परिवारों की भरोसेमंद बाइक हैं, जबकि Vida VX2 कंपनी की ईवी क्रांति की निशानी है। 125 मिलियन एडिशन न सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प की 41 साल की शानदार विरासत को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि कंपनी अब भी भारतीय बाजार में लाखों लोगों की पहली पसंद है।
