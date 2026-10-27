1 नवंबर से दिल्ली में BS6 से नीचे वाली गाड़ी बैन; आपकी कार BS4 या BS6? RC समेत इन चीजों से ऐसे करें पता
देश के अंदर BS4 नॉर्म्स 1 अप्रैल, 2017 को लागू किए गए थे। यदि आपका व्हीकल इस तारीख के बाद भारत में तैयार या रजिस्टर्ड किया गया था, तो सुनिश्चित करें कि यह BS-IV मानकों का पालन करता है। आप इस बात का पता आसानी से लगा सकते हैं कि व्हीकल BS की किस कैटेगरी का है।
1 नवंबर, 2026 से देश की राजधानी दिल्ली में BS6 एमिशन स्टैंडर्ड से नीचे वाली गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसका आसर दिल्ली से सटे NCR इलाकों जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के 10 लाख से अधिक व्हीकल पर होगा। सिर्फ गुड़गांव और फरीदाबाद में मिलाकर करीब 2 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो BS6 नॉर्म्स को पूरा नहीं करते। इनमें से करीब 70% वाहन BS3 और बाकी BS4 कैटेगरी की है। अब बड़ा सवाल ये है कि आपकी गाड़ी BS3 है या BS4, या फिर BS6, इस बात का पता कैसे लगाएं। हम यहां आपको इसी बारे में बता रहे हैं।
देश के अंदर BS4 नॉर्म्स 1 अप्रैल, 2017 को लागू किए गए थे। यदि आपका व्हीकल इस तारीख के बाद भारत में तैयार या रजिस्टर्ड किया गया था, तो सुनिश्चित करें कि यह BS-IV मानकों का पालन करता है। हालांकि, ये नॉर्म्स 2010 में कई राज्यों में पेश किए गए थे। इसके बाद भी आप इस बात का पता आसानी से लगा सकते हैं कि व्हीकल BS की किस कैटेगरी का है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Rolls-Royce Phantomviii
₹ 8.99 - 29.2 करोड़
Porsche Cayenne
₹ 1.51 - 1.83 करोड़
Porsche Macan
₹ 89.65 लाख - 1.53 करोड़
Porsche Panamera
₹ 1.79 - 2.34 करोड़
Jeep Grand Cherokee
₹ 63 - 63.85 लाख
Aston Martin DB11
₹ 3.29 करोड़
|कॉमन भारत स्टेज कैटेगरी
|भारत स्टेज (BS)
|कॉमन फॉर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग
|BS-I
|2005 से पहले
|BS-II
|2005 से 2010
|BS-III
|2010 से 2017
|BS-IV
|2017 से 2020
|BS-VI
|अप्रैल 2020 से शुरू
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) चेक करें
कार खरीदते वक्त जो डॉक्युमेंट मिलते हैं उसमें आपको एक RC स्मार्ट कार्ड मिलता है। इस पर आप देख सकते हैं कि आपकी कार BS6 कंप्लायंट है या BS4 कंप्लायंट। ज्यादातर कार्ड्स में मेकर क्लास या मॉडल सेक्शन के पास यह जानकारी लिखी होती है। आप विंडशील्ड या इंजन बे के स्टिकर पर भी इसे चेक कर सकते हैं। इन पर अक्सर यह लिखा होता है कि आपकी कार किस BS स्टैंडर्ड का पालन करती है। कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स ड्राइवर-साइड डोर फ्रेम के अंदर या चेसिस प्लेट पर कंप्लायंस लेबल लगाते हैं। आप फ्यूल कैप या इंजन ब्लॉक पर कार के एमिशन नॉर्म्स का लेबल चेक कर सकते हैं।
RTO फॉर्म 21 चेक करें
कार के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए राज्य RTO में एक अनिवार्य और मूल फॉर्म 21 जमा किया जाता है। उस डॉक्युमेंट पर, आप एमिशन कंप्लायंस की भी जांच कर सकते हैं। या फिर, यह कार के नाम के साथ टॉप पर लिखा होगा। इसके अलावा, आप सेक्शन नेम में फिटेड विद/फिटेड विद कंप्लायंस से भी जांच कर सकते हैं। वहां या तो भारत स्टेज 6 या BS6 या भारत स्टेज 4 या BS4 लिखा होगा।
मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक करें
ऊपर बताए गए दोनों डॉक्युमेंट पर आप कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट की जांच कर सकते हैं। फिर उसके आधार पर आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि मॉडल का प्रोडक्शन कब शुरू हुआ। उदाहरण के लिए, BS6 फॉर्च्यूनर का प्रोडक्शन जनवरी 2020 के आखिरी दिन शुरू हुआ। इसलिए, यदि कार उस तारीख से पहले तैयार होती है, तो यह BS4 अनुपालन वाली कार है।
VIN नंबर से मैन्युफैक्चरिंग साल जानिए
अगर आप अपने डॉक्युमेंट से कार के BS नॉर्म्स का पता नहीं लगा पा रहे तब एक थोड़ी मुश्किल प्रोसेस से भी कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर जान सकते हैं। दरअसल, इसके लिए आपको अपनी कार का VIN नंबर को क्रैक करना होगा। इस पर एक अल्फा-न्यूमेरिक कोड लिखा हो सकता है। हर कार में VIN नंबर अलग-अलग होता है। इसकी मदद से आप कार के मैन्युफैक्चरिंग ईयर का आसानी से पता लगा सकते हैं। VIN नंबर में साल के साथ कार के प्रोडक्शन का महीना भी दर्ज होता है। VIN नंबर 17 कैरेक्टर का होता है। इसमें 10वां कैरेक्टर साल और 11वां मैन्युफैक्चरिंग के महीने को दर्शाता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें