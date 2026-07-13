ये है मानसून में कार का AC चलाने का सही तरीका, मिलेगी बेहतर कूलिंग, नहीं होगी धुंध और बचेगा पेट्रोल; 90% लोग नहीं जानते

काम की बात:

बारिश के मौसम में कार का AC सही तरीके से चलाने से फ्यूल की बचत हो सकती है और कार के अंदर की उमस व शीशों पर जमी धुंध से भी राहत मिल सकती है। यहां जानें मानसून में Car AC इस्तेमाल करने के आसान और जरूरी टिप्स।

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Car AC Tips: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं कार चलाने वालों के लिए कुछ नई परेशानियां भी लेकर आता है। बारिश के दौरान कार के अंदर उमस बढ़ जाती है, शीशों पर धुंध जमने लगती है और कई लोग राहत पाने के लिए AC का टेम्परेचर सबसे कम कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता? गलत तरीके से AC चलाने पर न सिर्फ फ्यूल की खपत बढ़ती है, बल्कि कार के अंदर आराम भी कम हो सकता है।

ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारिश के मौसम में कार के AC को सही मोड और सही सेटिंग पर इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। इससे केबिन की नमी कम होती है, शीशे साफ रहते हैं और इंजन पर भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। साथ ही AC सिस्टम की लाइफ भी बेहतर बनी रहती है। कुछ आसान आदतें अपनाकर आप मानसून में ड्राइविंग को ज्यादा आरामदायक बना सकते हैं और फ्यूल खर्च भी बच जायेगा।

बारिश में क्यों बदल जाता है कार AC का इस्तेमाल गर्मी के मुकाबले बारिश में तापमान थोड़ा कम होता है, लेकिन हवा में नमी काफी बढ़ जाती है। यही नमी कार के अंदर चिपचिपाहट पैदा करती है और शीशों पर धुंध जमा देती है। ऐसे में सिर्फ ठंडी हवा चलाना काफी नहीं होता, बल्कि हवा में मौजूद नमी को भी कम करना जरूरी होता है। इसलिए मानसून में AC का इस्तेमाल गर्मियों से थोड़ा अलग तरीके से करना चाहिए।

Recirculation Mode का करें सही इस्तेमाल अगर बाहर तेज बारिश हो रही है तो AC का Recirculation Mode चालू रखें। इससे बार-बार बाहर की नम हवा कार के अंदर नहीं आएगी और केबिन जल्दी ठंडा व आरामदायक रहेगा। इससे AC को कम मेहनत करनी पड़ती है और फ्यूल कम यूज होगा।

शीशों पर धुंध जम जाए तो क्या करें मानसून में सबसे आम समस्या विंडशील्ड और साइड ग्लास पर धुंध जमना है। ऐसी स्थिति में AC बंद करने की बजाय उसे चालू रखें और फ्रंट डिफॉगर मोड का इस्तेमाल करें। अगर आपकी कार में डिफॉगर नहीं है, तो AC की हवा को विंडशील्ड की तरफ मोड़ दें। इससे शीशों पर जमी नमी तेजी से हट जाती है और ड्राइविंग सुरक्षित रहती है।

बहुत कम तापमान पर AC चलाने से बचें और रेगुलर सर्विस कराएं कई लोग बारिश में भी AC को 16 या 18 डिग्री पर सेट कर देते हैं। इससे फ्यूल का खर्च बढ़ जाता है और जरूरत से ज्यादा ठंडक भी महसूस होती है। अगर AC का एयर फिल्टर गंदा है या गैस कम है तो कूलिंग प्रभावित होगी। बारिश के मौसम से पहले AC की सर्विस करवा लेना अच्छा माना जाता है। साफ फिल्टर और सही गैस प्रेशर से कूलिंग बेहतर रहती है और एसी अच्छे से काम करता है।