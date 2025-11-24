धाकड़ टाटा सिएरा के वो 5 गजब फीचर्स, जो पावरफुल हैरियर में भी नहीं मिलते; टेक्नोलॉजी और फीचर्स की नई बादशाह

संक्षेप: 2025 टाटा सिएरा (Tata Sierra) में 5 ऐसे फीचर्स ऑफर किए गए हैं, जो टाटा हैरियर (Tata Harrier) में भी नहीं मिलते हैं। टाटा सिएरा में टेक्नोलॉजी और फीचर्स का ऐसा संगम मिलता है, जो ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहा है।

टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी आइकॉनिक SUV सिएरा (Sierra) को एक बार फिर नए मॉडर्न और हाई-टेक अवतार में वापस ला रही है। 2025 टाटा सिएरा (2025 Tata Sierra) न सिर्फ भविष्य की डिजाइन भाषा दिखाती है, बल्कि इसमें ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो टाटा हैरियर (Tata Harrier) से एक कदम आगे हैं। नई सिएरा (Sierra) की लॉन्च डेट 25 नवंबर 2025 तय की गई है। आइए सिएरा के वे 5 बड़े फीचर्स जानते हैं, जिनमें नई सिएरा (Sierra) ने हैरियर (Harrier) को पीछे छोड़ देती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1- ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप

2025 सिएरा (Sierra) का सबसे बड़ा हाइलाइट है। इसमें 3-स्क्रीन वाला डैशबोर्ड लेआउट मिलता है, जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और को-ड्राइवर के लिए एक अलग स्क्रीन शामिल हैं। वहीं, टाटा हैरियर (Tata Harrier) में सिर्फ डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन और 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है। नई सिएरा (Sierra) में टाटा (Tata) का नया UI दिया जाएगा, जो पहले से ज्यादा तेज, स्मूद और मॉडर्न होगा।

2- दो एक्स्ट्रा स्पीकर + साउंडबार

दोनों SUVs में JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, लेकिन सिएरा (Sierra) इसमें भी आगे है। सिएरा (Sierra) में 12 स्पीकर + साउंडबार मिलते हैं। इस हैरियर (Harrier) में 10 स्पीकर मिलते हैं। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के ऊपर लगा साउंडबार केबिन का ऑडियो क्वॉलिटी और भी थिएटर-जैसा बना देता है।

3- एक्स्टेंडेबल सन-वाइजर

नई सिएरा (Sierra) में फ्रंट सीट्स के लिए एक्स्टेंडेबल सन-वाइजर मिलते हैं, जिससे ड्राइवर और पैसेंजर को तेज धूप से ज्यादा सुरक्षा मिलती है। हैरियर (Harrier) में ये फीचर मौजूद नहीं हैं।

4- एक्स्टेंडेड थाई सपोर्ट सीट के आराम में भी नई सिएरा (Sierra) एक कदम आगे है। इसमें एक्स्टेंडेड थाई सपोर्ट दिया गया है, जिसे अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। लंबी यात्रा हो या रोजाना का ट्रैफिक, ये फीचर कम्फर्ट काफी बढ़ा देता है।

5- ऑक्जिलियरी टेल लैंप

यह फीचर पहली बार किसी टाटा (Tata) कार में देखने को मिलेगा। सिएरा (Sierra) में मिलने वाले ऑक्जेलरी टेल लैम्प (Auxiliary Tail Lamps) तब भी जलते रहते हैं, जब टेलगेट खुला होता है। ये फीचर रात में या हाईवे पर गाड़ी खड़ी होने पर सुरक्षा बढ़ाता है।