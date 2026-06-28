मिड-साइज SUV खरीदने का है प्लान? 9 जुलाई को लॉन्च होगी निसान की यह कार; जानिए ये 5 जरूरी बातें
निसान इंडिया भारतीय मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। दरअसल, कंपनी अपनी पुरानी एसयूवी 'टेरानो' (Terrano) के सक्सेसर के रूप में बिल्कुल नया 'टेक्टॉन' (Tekton) लेकर आ रही है।
निसान इंडिया भारतीय मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। पूरे छह साल के लंबे इंतजार के बाद कंपनी एक बार फिर मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में वापसी कर रही है। निसान अपनी बेहद पॉपुलर रही पुरानी एसयूवी 'टेरानो' (Terrano) के सक्सेसर के रूप में बिल्कुल नया मॉडल 'टेक्टॉन' (Tekton) लेकर आ रही है। इसे आगामी 9 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इस नई गाड़ी के आने से हुंडई क्रेटा और टाटा हैरियर जैसी कारों के सेगमेंट में हलचल तेज होना तय है। ऐसे में आइए निसान टेक्टॉन से जुड़ी ये 5 सबसे बड़ी और खास बातें जान लेते हैं।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
निसान टेक्टॉन का डिजाइन काफी मस्कुलर, शार्प और बोल्ड होने वाला है। इस कार का लुक कंपनी की ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली सबसे महंगी और फ्लैगशिप एसयूवी 'निसान पेट्रोल' से प्रेरित होगा। कार के फ्रंट में तीन-मॉड्यूल वाले रेक्टेंगुलर हेडलैंप्स और उनके चारों तरफ इनवर्टेड एल-शेप की लाइटें मिलेंगी। ये सभी लाइटें एक खूबसूरत लाइट बैंड के जरिए आपस में जुड़ी होंगी। यह इस एसयूवी को सड़क पर एक जबरदस्त और रोबीला लुक देंगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan Tekton
₹ 11 - 18 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.99 - 20.19 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Renault Bigster
₹ 13 - 18 लाख
इन-बिल्ट गूगल सिस्टम से लैस
एसयूवी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका हाइटेक इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। निसान टेक्टॉन अपने सेगमेंट की उन चुनिंदा कारों में शामिल होगी, जिसके 10.1-इंच के टचस्क्रीन सिस्टम में सीधे 'गूगल इन-बिल्ट' मिलेगा। इसका मतलब है कि ग्राहकों को अलग से फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे कार की स्क्रीन पर Google Maps, Google Assistant जैसी जरूरी सेवाओं का मजा ले सकेंगे।
मैप व्यू वाला वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
ड्राइवर की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए निसान इसमें एक बेहद मॉडर्न 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देने जा रही है। इस स्क्रीन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको पूरे नेविगेशन मैप का फुल व्यू मिलेगा। यानी अब ड्राइविंग करते समय रास्ते या डायरेक्शन को देखने के लिए बार-बार साइड वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ नजरें घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ड्राइविंग पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगी।
लग्जरी फीचर्स की भरमार
एसयूवी में प्रीमियम फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। कार में आरामदायक सफर के लिए डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, और केबिन को खूबसूरत बनाने के लिए 48-कलर की एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी। इसके साथ ही, फ्रंट की दोनों सीटें पावर एडजस्टमेंट, मैनुअल लम्बर सपोर्ट और वेंटिलेशन फीचर के साथ आएंगी।
कुछ ऐसा होगा कार का पावरट्रेन
शुरुआत में टेक्टॉन को दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ उतारा जाएगा। इसमें पहला 1.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन (99 hp पावर और 166 Nm टॉर्क) और दूसरा दमदार 1.3-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन (161 hp पावर और 280 Nm टॉर्क) होगा। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद कंपनी कार में हाइब्रिड पावरट्रेन का भी ऑप्शन देगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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