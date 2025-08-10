खरीदनी है डार्क एडिशन SUV तो ये रहे 5 शानदार ऑप्शन, जानिए इसकी खासियत
भारत ग्राहकों के बीच 15 लाख रुपये से कम कीमत वाले एसयूवी सेगमेंट में अब डार्क एडिशन का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए अब कंपनियां ऐसे मॉडल लॉन्च कर रही हैं जो दिखने में ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लगें। इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स, हुंडई, किआ, महिंद्रा और मारुति जैसी कंपनियों ने अपने पॉपुलर एसयूवी के डार्क वर्जन मार्केट में उतारे हैं जिनमें ब्लैक पेंट, डार्क इंटीरियर और खास फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में विस्तार से।
नेक्सन डार्क एडिशन है पॉपुलर
इस लिस्ट में टाटा नेक्सन डार्क एडिशन काफी पॉपुलर है जो अपने ऑल-ब्लैक लुक और दमदार रोड प्रेजेंस की वजह से युवाओं के बीच खास पसंद बन गई है। इसके अलावा, हुंडई वेन्यू एन लाइन शैडो एडिशन, किआ सोनेट एक्स-लाइन और महिंद्रा एक्सयूवी300 टर्बोस्पोर्ट जैसे मॉडल भी धांसू लुक के साथ आ रहे हैं। वहीं, मारुति सुजुकी ने भी ग्रैंड विटारा का Phantom Blaq एडिशन शोकेस कर दिया है जो ग्राहकों का ध्यान खींच रही है।
मिलता है एक्सक्लूसिव फील
बता दें कि डार्क एडिशन एसयूवी का ट्रेंड सिर्फ लुक्स तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें फीचर्स और कम्फर्ट लेवल भी टॉप-क्लास मिलते हैं। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के एडिशन न सिर्फ गाड़ी को स्पोर्टी टच देते हैं बल्कि ग्राहकों को एक पर्सनल और एक्सक्लूसिव फील भी कराते हैं। आने वाले समय में इस सेगमेंट में और भी कंपनियां अपने मॉडल लेकर आ सकती हैं जिससे डार्क एडिशन का क्रेज और बढ़ेगा।
इतनी है कीमत
टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 11.70 लाख से 15.60 लाख रुपये तक जाती है। जबकि हुंडई वेन्यू शैडो एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 10.34 लाख से 13.57 लाख रुपये के बीच है जिसमें ब्लैक थीम के साथ स्पोर्टी फिनिश मिलती है। वहीं, किआ सोनेट एक्स-लाइन की एक्स-शोरूम कीमत 13.04 लाख से 14.74 लाख रुपये तक जाती है। जबकि महिंद्रा XUV300 टर्बोस्पोर्ट की एक्स-शोरूम कीमत 10.71 लाख से 13.46 लाख रुपये तक जाती है।
