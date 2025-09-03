बॉलीवुड की ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी के घर आई MG की ये नई-नवेली कार, अब वीडियो हो रहा वायरल
बॉलीवुड की ड्रीमगर्ल और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अपने गैराज में एक और लग्जरी गाड़ी जोड़ ली है। इस बार उन्होंने MG मोटर की नई लॉन्च हुई MG M9 MPV खरीदी है। बता दें कि इस एमपीवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 69.90 लाख रुपये है। खास बात ये है कि हेमा मालिनी इस गाड़ी को खरीदने वाली देश की शुरुआती ग्राहकों में से एक हैं। इससे पहले उनके पास MG हेक्टर भी है। यानी अब उनके गैराज में JSW MG मोटर की दो गाड़ियां खड़ी हैं।
सोशल मीडिया आया वीडियो
सोशल मीडिया पर उनकी नई गाड़ी की डिलीवरी का वीडियो सामने आया है जिसमें हेमा मालिनी खुद कार का कवर हटाते हुए और पूजा-पाठ करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में दिखता है कि उन्होंने पर्ल लस्टर व्हाइट कलर का वैरिएंट चुना है। इसके अलावा, ये MPV मेटल ब्लैक और कंक्रीट ग्रे में भी मिलती है। शानदार फ्रंट ग्रिल, स्प्लिट LED हेडलाइट्स और कनेक्टेड DRLs इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं।
करीब 550 किमी है रेंज
अगर फीचर्स की बात करें तो MG M9 वाकई लग्जरी का पूरा पैकेज है। इसमें 16-वे एडजस्टेबल सीट्स, 8 तरह के मसाज ऑप्शन, हीटिंग और वेंटिलेशन, यॉट-स्टाइल डुअल सनरूफ और 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें लगा है दमदार 13-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जिसमें सबवूफर और एम्प्लीफायर भी शामिल है। पावर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक MPV है जिसमें 90 kWh की बैटरी लगी है जो 245bhp की पावर और 350Nm टॉर्क देती है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर ये गाड़ी 548 किमी तक चल सकती है।
