बॉलीवुड की ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी के घर आई MG की ये नई-नवेली कार, अब वीडियो हो रहा वायरल

बॉलीवुड की ड्रीमगर्ल और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अपने गैराज में एक और लग्जरी गाड़ी जोड़ ली है। इस बार उन्होंने MG मोटर की नई लॉन्च हुई MG M9 MPV खरीदी है। बता दें कि इस एमपीवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 69.90 लाख रुपये है। खास बात ये है कि हेमा मालिनी इस गाड़ी को खरीदने वाली देश की शुरुआती ग्राहकों में से एक हैं। इससे पहले उनके पास MG हेक्टर भी है। यानी अब उनके गैराज में JSW MG मोटर की दो गाड़ियां खड़ी हैं।

सोशल मीडिया आया वीडियो सोशल मीडिया पर उनकी नई गाड़ी की डिलीवरी का वीडियो सामने आया है जिसमें हेमा मालिनी खुद कार का कवर हटाते हुए और पूजा-पाठ करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में दिखता है कि उन्होंने पर्ल लस्टर व्हाइट कलर का वैरिएंट चुना है। इसके अलावा, ये MPV मेटल ब्लैक और कंक्रीट ग्रे में भी मिलती है। शानदार फ्रंट ग्रिल, स्प्लिट LED हेडलाइट्स और कनेक्टेड DRLs इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं।