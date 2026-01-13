Hindustan Hindi News
सस्ती कारों से दूरी बना चुके थे ग्राहक, लेकिन नए GST ने बदल दिया पूरा गणित; 6 महीने पहुंची वेटिंग

सस्ती कारों से दूरी बना चुके थे ग्राहक, लेकिन नए GST ने बदल दिया पूरा गणित; 6 महीने पहुंची वेटिंग

संक्षेप:

साल 2025 जाते-जाते देश के एक तेजी से डाउन हो रहे कार सेगमेंट को तगड़ी ग्रोथ देकर गया है। दरअसल, पिछले कुछ सालों तक हाशिये पर रहने के बाद, भारत में हैचबैक कैटेगरी ने 2025 के आखिर में फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। टैक्सेशन में एक बड़े बदलाव ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई।

Jan 13, 2026 09:53 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 जाते-जाते देश के एक तेजी से डाउन हो रहे कार सेगमेंट को तगड़ी ग्रोथ देकर गया है। दरअसल, पिछले कुछ सालों तक हाशिये पर रहने के बाद, भारत में हैचबैक कैटेगरी ने 2025 के आखिर में फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। टैक्सेशन में एक बड़े बदलाव ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई। इससे छोटी कारों की बढ़ती कीमतों में राहत मिली और बजट का ध्यान रखने वाले ग्राहक पहले की तरह शोरूम में वापस आने लगे।

हैचबैक की बिक्री में यह टर्निंग पॉइंट सितंबर के आखिर में आया जब छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ था। इससे मारुति सुजुकी ऑल्टो और वैगनआर, टाटा अल्ट्रोज और टियागो, टोयोटा ग्लैंजा, हुंडई i10, रेनो क्विड और हुंडई i20 जैसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिली।

कुछ ही हफ्तों में इसका असर बिक्री के आंकड़ों में दिखने लगा। कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई। पूरे इंडस्ट्री में टैक्स में बदलाव के बाद छोटी कारों की डिलीवरी में लगभग 23% की बढ़ोतरी हुई। यह तेजी मार्केट शेयर के आंकड़ों में भी दिखने लगी। अक्टूबर-दिसंबर 2025 की अवधि में हैचबैक की हिस्सेदारी पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 24.4% थी, जो साल के पहले 9 महीनों में दर्ज 23.5% से बेहतर थी।

ये भी पढ़ें:इस SUV को ऐसी मिली बुकिंग, कंपनी को दोगुना करना पड़ा प्रोडक्शन

हालांकि, यह अभी भी सेगमेंट के कोविड से पहले के दबदबे से काफी कम है, जब हैचबैक सभी PV बिक्री का लगभग आधा हिस्सा थीं, लेकिन साल के आखिर में हुई इस बढ़ोतरी से पता चलता है कि अफॉर्डेबल कीमत वाली डिमांड में बड़ा बदलाव आया है। फिर भी पूरे कैलेंडर ईयर के लिए कुल बिक्री 2024 के स्तर के बराबर ही रही, क्योंकि सेगमेंट की रिकवरी अभी शुरुआती दौर में है।

मारुति सुजुकी इस बदलाव की सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी। इसके एंट्री-लेवल और कॉम्पैक्ट मॉडल जैसे ऑल्टो, एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगनआर में अकेले दिसंबर 2025 में साल-दर-साल 91.8% की भारी बढ़ोतरी देखी गई। डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि कुछ बाजारों में वेटिंग पीरियड लगभग 6 हफ्ते तक पहुंच गया, जिससे प्रोडक्शन में बदलाव करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:कुछ सस्ते, तो कुछ महंगे; इस कार की कीमत में हुआ बड़ा उलटफेर

GST में बदलाव के बाद, मारुति के एंट्री सेगमेंट की बिक्री में 31% की बढ़ोतरी हुई, जो इंडस्ट्री के औसत से काफी ज्यादा है। जबकि पहली बार कार खरीदने वालों की हिस्सेदारी में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई। उदाहरण के लिए, टाटा मोटर्स को उम्मीद है कि FY2026 के दूसरे छमाही में उसके हैचबैक पोर्टफोलियो में लगभग 18 से 20% की मामूली ग्रोथ होगी। कॉम्पैक्ट और मिडसाइज SUV की तेजी से बढ़ रही पॉपुलैरिटी हैचबैक की डिमांड की संभावना को सीमित कर रही है।

