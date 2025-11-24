फिर नंबर-1 बनी ₹4.98 लाख की ये कार, माइलेज 34 किमी. से ज्यादा; दूसरे पोजिशन पर मारुति बलेनो
मारुति सुजुकी की हैचबैक कारों की अक्टूबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में मारुति का दबदबा रहा। मारुति की वैगनआर नंबर-1 पर रही। आइए लिस्ट पर नजर डालते हैं।
अक्टूबर 2025 में हैचबैक सेगमेंट एक बार फिर जोरों पर रहा। GST 2.0 के बाद फेस्टिव सीजन बड़ी टैक्स कटौती और किफायती कीमतों ने मिलकर इस सेगमेंट की बिक्री को तगड़ा बूस्ट दिया। नए GST नियमों के बाद हैचबैक पर टैक्स 28% से घटकर सिर्फ 18% हो गया है और मुआवजा उपकर (Cess) भी अब नहीं लगता। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को कीमतों में मिला और यही वजह रही कि बिक्री में बड़ा उछाल देखा गया। इसकी मासिक बिक्री 95,000 से ज्यादा रही, जो सेगमेंट में 18.77% की जबरदस्त ग्रोथ को दिखाता है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अक्टूबर 2025 में इस सेगमेंट की कुल 95,191 यूनिट्स सेल हुई, जो सितंबर 2025 की तुलना में 18.77% की बढ़त है। अक्टूबर 2024 की तुलना में 5.34% YoY ग्रोथ रही। मारुति सुजुकी ने सबसे बड़ा कमाल किया, जिसकी 7 कारें टॉप-16 लिस्ट में शामिल हो गईं। मारुति की तीन तिकड़ी ने कमाल दिखाया। इसमें वैगनआर (WagonR), बलेनो (Baleno), स्विफ्ट (Swift) शामिल हैं।
1- मारुति वैगनआर (Maruti WagonR)
मारुति वैगनआर (Maruti WagonR) की 18,970 यूनिट्स (No.1) सेल हुई। मारुति वैगनार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारत की सबसे भरोसेमंद फैमिली हैचबैक है। इसकी मासिक सेल MoM में 23.28% और सालाना आधार पर 36% की YoY ग्रोथ हुई। इसकी कीमत स्पेस और माइलेज ने मिलकर इसे फिर से नंबर-1 बना दिया।
2- मारुति बलेनो (Maruti Baleno)
मारुति बलेनो (Maruti Baleno) की 16,873 यूनिट्स सेल हुई। वहीं, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो का क्रेज अब भी बरकरार है। इसकी बिक्री में 28% की MoM और 4.9% की YoY ग्रोथ हुई।
|क्रम
|हैचबैक मॉडल
|अक्टूबर 2025 बिक्री
|सितंबर 2025 बिक्री
|अंतर
|MoM वृद्धि %
|सितंबर 2025 मार्केट शेयर %
|1
|मारुति वैगनआर
|18,970
|15,388
|3,582
|23.28%
|19.20%
|2
|मारुति बलेनो
|16,873
|13,173
|3,700
|28.09%
|16.44%
|3
|मारुति स्विफ्ट
|15,542
|15,547
|-5
|-0.03%
|19.40%
|4
|टाटा टियागो / EV
|8,850
|8,322
|528
|6.34%
|10.38%
|5
|मारुति ऑल्टो
|6,210
|5,434
|776
|14.28%
|6.78%
|6
|टोयोटा ग्लैंजा
|6,162
|3,299
|2,863
|86.78%
|4.12%
|7
|ह्युंडई i10 निओस
|5,426
|4,238
|1,188
|28.03%
|5.29%
|8
|ह्युंडई i20
|4,023
|3,884
|139
|3.58%
|4.85%
|9
|टाटा अल्ट्रोज
|3,770
|4,168
|-398
|-9.55%
|5.20%
|10
|मारुति एस-प्रेसो
|2,857
|1,774
|1,083
|61.05%
|2.21%
|11
|मारुति इग्निस
|2,645
|1,704
|941
|55.22%
|2.13%
|12
|मारुति सेलेरियो
|1,322
|1,033
|289
|27.98%
|1.29%
|13
|MG कॉमेट EV
|1,007
|1,203
|-196
|-16.29%
|1.50%
|14
|सिट्रोएन C3
|897
|448
|449
|100.22%
|0.56%
|15
|रेनो क्विड
|554
|512
|42
|8.20%
|0.64%
|16
|सिट्रोएन eC3 EV
|83
|17
|66
|388.24%
|0.02%
3- मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift)
मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) की बिक्री 15,542 यूनिट्स रही। नया मॉडल आने के बाद भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसकी YoY सेल में 11% की गिरावट हुई। वहीं, इसकी मासिक (MoM) आधार पर बिक्री स्थिर (-0.03%) रही।
4- टाटा टियागो/EV का दमदार प्रदर्शन
टाटा टियागो/ टियागो ईवी (Tata Tiago / Tiago EV) ने 8,850 यूनिट बेचकर मारुति के दबदबे को थोड़ा चुनौती दी। इसकी बिक्री में 55.76% YoY ग्रोथ हुई। वहीं, मासिक आधार पर 6.34% की MoM ग्रोथ हुई।
5- ऑल्टो, ग्लैंजा, i10, i20 में कौन आगे?
मारुति ऑल्टो (Maruti Alto) ने 6,210 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसकी YoY सेल में गिरावट (Despite MoM Recovery) आई। इसकी बिक्री में 27% की YoY गिरावट और 14% की मासिक बढ़त आई।
6- टोयोटा ग्लैंजा
टोयोटा ग्लैंजा (Toyota Glanza) की बिक्री 6,162 यूनिट्स रही, जो इसकी बिक्री में 44% YoY ग्रोथ है और मासिक आधार पर 86.78% की MoM ग्रोथ है। इसके रीबैज्ड बलेनो की डिमांड तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है।
7- हुंडई i10 NIOS
हुंडई i10 NIOS (Hyundai i10 NIOS) की 5,426 यूनिट्स सेल हुई। वहीं, हुंडई i20 की बिक्री 4,023 यूनिट्स रही। दोनों ने इसकी YoY सेल में गिरावट देखी, लेकिन i10 में 28% की MoM बढ़त दर्ज की। वहीं, हुंडई i20 में 3.58% की मासिक (MoM) बढ़त देखी गई।
8- टाटा अल्ट्रोज
टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) ने 3,770 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। इसकी बिक्री में 42.69% की ग्रोथ देखी गई, लेकिन MoM में 9.55% की गिरावट देखी गई।
9- मारुति S-प्रेसो
मारुति S-प्रेसो (Maruti S-Presso) की बिक्री 2,857 यूनिट्स रही। इसकी सेल में 33% की YoY ग्रोथ देखी गई और 61% की MoM ग्रोथ देखी गई।
मारुति इग्निस और सेलेरियो (Maruti Ignis & Celerio) की YoY गिरावट देखी गई। इग्निस की 2,645 यूनिट सेल हुई। वहीं, सेलेरियो (Celerio) की 1,322 यूनिट सेल हुई। MG कॉमेट EV की बिक्री 1,007 यूनिट रही। सिट्रोएन C3 (Citroen C3) की बिक्री 897 यूनिट्स रही और इसकी बिक्री में 199% की YoY ग्रोथ रही। इसके अलावा 100% की MoM ग्रोथ रही।
