फिर नंबर-1 बनी ₹4.98 लाख की ये कार, माइलेज 34 किमी. से ज्यादा; दूसरे पोजिशन पर मारुति बलेनो

फिर नंबर-1 बनी ₹4.98 लाख की ये कार, माइलेज 34 किमी. से ज्यादा; दूसरे पोजिशन पर मारुति बलेनो

संक्षेप:

मारुति सुजुकी की हैचबैक कारों की अक्टूबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में मारुति का दबदबा रहा। मारुति की वैगनआर नंबर-1 पर रही। आइए लिस्ट पर नजर डालते हैं।

Mon, 24 Nov 2025 06:13 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अक्टूबर 2025 में हैचबैक सेगमेंट एक बार फिर जोरों पर रहा। GST 2.0 के बाद फेस्टिव सीजन बड़ी टैक्स कटौती और किफायती कीमतों ने मिलकर इस सेगमेंट की बिक्री को तगड़ा बूस्ट दिया। नए GST नियमों के बाद हैचबैक पर टैक्स 28% से घटकर सिर्फ 18% हो गया है और मुआवजा उपकर (Cess) भी अब नहीं लगता। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को कीमतों में मिला और यही वजह रही कि बिक्री में बड़ा उछाल देखा गया। इसकी मासिक बिक्री 95,000 से ज्यादा रही, जो सेगमेंट में 18.77% की जबरदस्त ग्रोथ को दिखाता है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

₹4.99 लाख की इस मारुति कार पर टूटे ग्राहक, 2025 में 165000 घरों तक पहुंची

अक्टूबर 2025 में इस सेगमेंट की कुल 95,191 यूनिट्स सेल हुई, जो सितंबर 2025 की तुलना में 18.77% की बढ़त है। अक्टूबर 2024 की तुलना में 5.34% YoY ग्रोथ रही। मारुति सुजुकी ने सबसे बड़ा कमाल किया, जिसकी 7 कारें टॉप-16 लिस्ट में शामिल हो गईं। मारुति की तीन तिकड़ी ने कमाल दिखाया। इसमें वैगनआर (WagonR), बलेनो (Baleno), स्विफ्ट (Swift) शामिल हैं।

गजब! हर महीने करीब 14000 से लोग खरीद रहे मारुति की ये SUV

1- मारुति वैगनआर (Maruti WagonR)

मारुति वैगनआर (Maruti WagonR) की 18,970 यूनिट्स (No.1) सेल हुई। मारुति वैगनार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारत की सबसे भरोसेमंद फैमिली हैचबैक है। इसकी मासिक सेल MoM में 23.28% और सालाना आधार पर 36% की YoY ग्रोथ हुई। इसकी कीमत स्पेस और माइलेज ने मिलकर इसे फिर से नंबर-1 बना दिया।

2- मारुति बलेनो (Maruti Baleno)

मारुति बलेनो (Maruti Baleno) की 16,873 यूनिट्स सेल हुई। वहीं, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो का क्रेज अब भी बरकरार है। इसकी बिक्री में 28% की MoM और 4.9% की YoY ग्रोथ हुई।

क्रमहैचबैक मॉडलअक्टूबर 2025 बिक्रीसितंबर 2025 बिक्रीअंतरMoM वृद्धि %सितंबर 2025 मार्केट शेयर %
1मारुति वैगनआर18,97015,3883,58223.28%19.20%
2मारुति बलेनो16,87313,1733,70028.09%16.44%
3मारुति स्विफ्ट15,54215,547-5-0.03%19.40%
4टाटा टियागो / EV8,8508,3225286.34%10.38%
5मारुति ऑल्टो6,2105,43477614.28%6.78%
6टोयोटा ग्लैंजा6,1623,2992,86386.78%4.12%
7ह्युंडई i10 निओस5,4264,2381,18828.03%5.29%
8ह्युंडई i204,0233,8841393.58%4.85%
9टाटा अल्ट्रोज3,7704,168-398-9.55%5.20%
10मारुति एस-प्रेसो2,8571,7741,08361.05%2.21%
11मारुति इग्निस2,6451,70494155.22%2.13%
12मारुति सेलेरियो1,3221,03328927.98%1.29%
13MG कॉमेट EV1,0071,203-196-16.29%1.50%
14सिट्रोएन C3897448449100.22%0.56%
15रेनो क्विड554512428.20%0.64%
16सिट्रोएन eC3 EV831766388.24%0.02%

3- मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift)

मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) की बिक्री 15,542 यूनिट्स रही। नया मॉडल आने के बाद भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसकी YoY सेल में 11% की गिरावट हुई। वहीं, इसकी मासिक (MoM) आधार पर बिक्री स्थिर (-0.03%) रही।

4- टाटा टियागो/EV का दमदार प्रदर्शन

टाटा टियागो/ टियागो ईवी (Tata Tiago / Tiago EV) ने 8,850 यूनिट बेचकर मारुति के दबदबे को थोड़ा चुनौती दी। इसकी बिक्री में 55.76% YoY ग्रोथ हुई। वहीं, मासिक आधार पर 6.34% की MoM ग्रोथ हुई।

5- ऑल्टो, ग्लैंजा, i10, i20 में कौन आगे?

मारुति ऑल्टो (Maruti Alto) ने 6,210 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसकी YoY सेल में गिरावट (Despite MoM Recovery) आई। इसकी बिक्री में 27% की YoY गिरावट और 14% की मासिक बढ़त आई।

6- टोयोटा ग्लैंजा

टोयोटा ग्लैंजा (Toyota Glanza) की बिक्री 6,162 यूनिट्स रही, जो इसकी बिक्री में 44% YoY ग्रोथ है और मासिक आधार पर 86.78% की MoM ग्रोथ है। इसके रीबैज्ड बलेनो की डिमांड तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है।

7- हुंडई i10 NIOS

हुंडई i10 NIOS (Hyundai i10 NIOS) की 5,426 यूनिट्स सेल हुई। वहीं, हुंडई i20 की बिक्री 4,023 यूनिट्स रही। दोनों ने इसकी YoY सेल में गिरावट देखी, लेकिन i10 में 28% की MoM बढ़त दर्ज की। वहीं, हुंडई i20 में 3.58% की मासिक (MoM) बढ़त देखी गई।

8- टाटा अल्ट्रोज

टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) ने 3,770 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। इसकी बिक्री में 42.69% की ग्रोथ देखी गई, लेकिन MoM में 9.55% की गिरावट देखी गई।

9- मारुति S-प्रेसो

मारुति S-प्रेसो (Maruti S-Presso) की बिक्री 2,857 यूनिट्स रही। इसकी सेल में 33% की YoY ग्रोथ देखी गई और 61% की MoM ग्रोथ देखी गई।

मारुति की इस SUV ने बीते महीने बेच डाली 19000 से ज्यादा कार, कीमत ₹8.34 लाख

मारुति इग्निस और सेलेरियो (Maruti Ignis & Celerio) की YoY गिरावट देखी गई। इग्निस की 2,645 यूनिट सेल हुई। वहीं, सेलेरियो (Celerio) की 1,322 यूनिट सेल हुई। MG कॉमेट EV की बिक्री 1,007 यूनिट रही। सिट्रोएन C3 (Citroen C3) की बिक्री 897 यूनिट्स रही और इसकी बिक्री में 199% की YoY ग्रोथ रही। इसके अलावा 100% की MoM ग्रोथ रही।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
