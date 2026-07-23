₹4.99 लाख की इस कार ने स्विफ्ट, बलेनो, ऑल्टो की निकली हेकड़ी! हुंडई के मॉडल तो आसपास भी नहीं

इसकी डिमांड के सामने मारुति के ही दूसरे पॉपुलर मॉडल जैसे स्विफ्ट, बलेनो, ऑल्टो भी पीछे छूट गए। हालांकि, इन सभी की सेल्स परफॉर्मेंस काफी शानदार रही। इन सभी की पिछले महीने यानी जून में 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। इसका CNG वैरिएंट 34.05 किमी/किग्रा का माइलेज देता है।

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भारतीय बाजार में मारुति वैगनआर का दबदबा कायम है। ये कंपनी के साथ देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक बनी हुई है। इसकी डिमांड के सामने मारुति के ही दूसरे पॉपुलर मॉडल जैसे स्विफ्ट, बलेनो, ऑल्टो भी पीछे छूट गए। हालांकि, इन सभी की सेल्स परफॉर्मेंस काफी शानदार रही। इन सभी की पिछले महीने यानी जून में 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। बता दें कि वैगनआर को प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह के इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इसका CNG वैरिएंट 34.05 किमी/किग्रा का माइलेज देता है। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 498,900 रुपए है। चलिए अब एक बार हैचबैक सेल्स चार्ट को देखते हैं।

टॉप हैचबैक मॉडल वाइज सेल जून 2026 नं मॉडल जून 2026 जून 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 मारुति वैगनआर 16,952 12,930 4,022 31.11 21.35 2 मारुति स्विफ्ट 15,215 13,275 1,940 14.61 19.16 3 मारुति बलेनो 12,488 8,966 3,522 39.28 15.72 4 मारुति ऑल्टो 10,388 5,045 5,343 105.91 13.08 5 टाटा टियागो 7,329 6,032 1,297 21.5 9.23 6 हुंडई i10 निओस 4,865 4,237 628 14.82 6.13 7 टोयोटा ग्लैंजा 3,512 2,938 574 19.54 4.42 8 टाटा अल्ट्रोज 2,426 3,974 -1,548 -38.95 3.05 9 हुंडई i20 1,828 3,785 -1,957 -51.7 2.3 10 मारुति सेलेरियो 1,261 2,038 -777 -38.13 1.59 11 मारुति एस-प्रेसो 1,028 1,369 -341 -24.91 1.29 12 MG कॉमेट EV 857 856 1 0.12 1.08 13 सिट्रोन C3 707 248 459 185.08 0.89 14 रेनो क्विड 492 449 43 9.58 0.62 15 सिट्रोन eC3 EV 71 99 -28 -28.28 0.09 16 मारुति इग्निस 0 1,484 -1,484 -100 0 टोटल 79,419 67,725 11,694 17.27 100

टॉप हैचबैक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति वैगनआर की जून 2026 में 16,952 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 12,930 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,022 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.11% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की जून 2026 में 15,215 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 13,275 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,940 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.61% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की जून 2026 में 12,488 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 8,966 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,522 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 39.28% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति ऑल्टो की जून 2026 में 10,388 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 5,045 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,343 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 105.91% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की जून 2026 में 7,329 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 6,032 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,297 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 21.5% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई i10 निओस की जून 2026 में 4,865 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 4,237 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 628 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.82% की YoY ग्रोथ मिली।

टोयोटा ग्लैंजा की जून 2026 में 3,512 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,938 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 574 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 19.54% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा अल्ट्रोज की जून 2026 में 2,426 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 3,974 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,548 यूनिट कम बिकीं और इसे -38.95% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई i20 की जून 2026 में 1,828 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 3,785 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,957 यूनिट कम बिकीं और इसे 51.7% की YoY डिग्रोथ मिली।

मारुति सेलेरियो की जून 2026 में 1,261 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,038 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 777 यूनिट कम बिकीं और इसे 38.13% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति एस-प्रेसो की जून 2026 में 1,028 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,369 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 341 यूनिट कम बिकीं और इसे 24.91% की YoY डिग्रोथ मिली। MG कॉमेट EV की जून 2026 में 857 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 856 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 0.12% की YoY ग्रोथ मिली।