₹4.99 लाख की इस कार ने स्विफ्ट, बलेनो, ऑल्टो की निकली हेकड़ी! हुंडई के मॉडल तो आसपास भी नहीं
इसकी डिमांड के सामने मारुति के ही दूसरे पॉपुलर मॉडल जैसे स्विफ्ट, बलेनो, ऑल्टो भी पीछे छूट गए। हालांकि, इन सभी की सेल्स परफॉर्मेंस काफी शानदार रही। इन सभी की पिछले महीने यानी जून में 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। इसका CNG वैरिएंट 34.05 किमी/किग्रा का माइलेज देता है।
भारतीय बाजार में मारुति वैगनआर का दबदबा कायम है। ये कंपनी के साथ देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक बनी हुई है। इसकी डिमांड के सामने मारुति के ही दूसरे पॉपुलर मॉडल जैसे स्विफ्ट, बलेनो, ऑल्टो भी पीछे छूट गए। हालांकि, इन सभी की सेल्स परफॉर्मेंस काफी शानदार रही। इन सभी की पिछले महीने यानी जून में 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। बता दें कि वैगनआर को प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह के इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इसका CNG वैरिएंट 34.05 किमी/किग्रा का माइलेज देता है। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 498,900 रुपए है। चलिए अब एक बार हैचबैक सेल्स चार्ट को देखते हैं।
|टॉप हैचबैक मॉडल वाइज सेल जून 2026
|नं
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|मारुति वैगनआर
|16,952
|12,930
|4,022
|31.11
|21.35
|2
|मारुति स्विफ्ट
|15,215
|13,275
|1,940
|14.61
|19.16
|3
|मारुति बलेनो
|12,488
|8,966
|3,522
|39.28
|15.72
|4
|मारुति ऑल्टो
|10,388
|5,045
|5,343
|105.91
|13.08
|5
|टाटा टियागो
|7,329
|6,032
|1,297
|21.5
|9.23
|6
|हुंडई i10 निओस
|4,865
|4,237
|628
|14.82
|6.13
|7
|टोयोटा ग्लैंजा
|3,512
|2,938
|574
|19.54
|4.42
|8
|टाटा अल्ट्रोज
|2,426
|3,974
|-1,548
|-38.95
|3.05
|9
|हुंडई i20
|1,828
|3,785
|-1,957
|-51.7
|2.3
|10
|मारुति सेलेरियो
|1,261
|2,038
|-777
|-38.13
|1.59
|11
|मारुति एस-प्रेसो
|1,028
|1,369
|-341
|-24.91
|1.29
|12
|MG कॉमेट EV
|857
|856
|1
|0.12
|1.08
|13
|सिट्रोन C3
|707
|248
|459
|185.08
|0.89
|14
|रेनो क्विड
|492
|449
|43
|9.58
|0.62
|15
|सिट्रोन eC3 EV
|71
|99
|-28
|-28.28
|0.09
|16
|मारुति इग्निस
|0
|1,484
|-1,484
|-100
|0
|टोटल
|79,419
|67,725
|11,694
|17.27
|100
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₹ 5.99 - 9.17 लाख
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टॉप हैचबैक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति वैगनआर की जून 2026 में 16,952 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 12,930 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,022 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.11% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की जून 2026 में 15,215 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 13,275 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,940 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.61% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की जून 2026 में 12,488 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 8,966 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,522 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 39.28% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति ऑल्टो की जून 2026 में 10,388 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 5,045 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,343 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 105.91% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की जून 2026 में 7,329 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 6,032 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,297 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 21.5% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई i10 निओस की जून 2026 में 4,865 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 4,237 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 628 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.82% की YoY ग्रोथ मिली।
टोयोटा ग्लैंजा की जून 2026 में 3,512 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,938 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 574 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 19.54% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा अल्ट्रोज की जून 2026 में 2,426 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 3,974 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,548 यूनिट कम बिकीं और इसे -38.95% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई i20 की जून 2026 में 1,828 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 3,785 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,957 यूनिट कम बिकीं और इसे 51.7% की YoY डिग्रोथ मिली।
मारुति सेलेरियो की जून 2026 में 1,261 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,038 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 777 यूनिट कम बिकीं और इसे 38.13% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति एस-प्रेसो की जून 2026 में 1,028 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,369 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 341 यूनिट कम बिकीं और इसे 24.91% की YoY डिग्रोथ मिली। MG कॉमेट EV की जून 2026 में 857 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 856 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 0.12% की YoY ग्रोथ मिली।
सिट्रोन C3 की जून 2026 में 707 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 248 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 459 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 185.08% की YoY ग्रोथ मिली। रेनो क्विड की जून 2026 में 492 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 449 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 43 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.58% की YoY ग्रोथ मिली। सिट्रोन eC3 EV की जून 2026 में 71 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 99 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 28 यूनिट कम बिकीं और इसे 28.28% की YoY डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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