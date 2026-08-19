₹4.99 लाख की इस कार के सामने स्विफ्ट, बलेनो, ऑल्टो का 'सरेंडर'; बन गई नंबर-1; ये i20, ग्लैंजा नहीं

हैचबैक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति वैगनआर की जुलाई 2026 में 23,338 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 14,710 यूनिट का था। यानी इसकी 8,628 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 58.65% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की जुलाई 2026 में 21,538 यूनिट बिकीं।

₹4.99 लाख की इस कार के सामने स्विफ्ट, बलेनो, ऑल्टो का 'सरेंडर'

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 9,800 /माह से शुरू

देश के अंदर सबसे ज्यादा किन छोटी कारों के खरीदा जा रहा है, इसकी लिस्ट सामने आ गई है। दरअसल, जुलाई में हैचबैक सेगमेंट में जिन मॉडल का दबदबा दिखा, उसकी मॉडल वाइज लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट को एक बार फइर मारुति वैगनआर ने टॉप करने का काम किया। इस कार की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है। वहीं, इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए हैं। सेल्स लिस्ट में मारुति की स्विफ्ट, बलेनो और ऑल्टो का भी दबदबा देखने को मिला। इन सभी चार मॉडल की 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। वहीं, 2 मॉडल की 20-20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। सेगमेंट के लिए अच्छी बात ये रही कि इसे साल-दर-साल के आधार पर 44% से ज्यादा की ग्रोथ मिली। वहीं, लंबे समय के बाद सेगमेंट में 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। चलिए अब एक बार सेल्स चार्ज पर नजर डालते हैं।

टॉप हैचबैक मॉडल वाइज सेल्स जुलाई 2026 नं मॉडल जुलाई 2026 जुलाई 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 मारुति वैगनआर 23,338 14,710 8,628 58.65 21.69 2 मारुति स्विफ्ट 21,538 14,190 7,348 51.78 20.02 3 मारुति बलेनो 18,241 12,503 5,738 45.89 16.95 4 मारुति ऑल्टो 12,534 5,910 6,624 112.08 11.65 5 टाटा टियागो/EV 7,429 5,575 1,854 33.26 6.9 6 हुंडई i20 6,738 3,396 3,342 98.41 6.26 7 टोयोटा ग्लैंजा 4,461 5,019 -558 -11.12 4.15 8 हुंडई i10 निओस 4,055 3,560 495 13.9 3.77 9 मारुति सेलेरियो 3,914 1,392 2,522 181.18 3.64 10 टाटा अल्ट्रोज 2,862 3,905 -1,043 -26.71 2.66 11 MG कॉमेट EV 1,116 912 204 22.37 1.04 12 सिट्रोन C3 680 179 501 279.89 0.63 13 रेनो क्विड 516 265 251 94.72 0.48 14 मारुति एस-प्रेसो 100 912 -812 -89.04 0.09 15 सिट्रोन eC3 EV 80 70 10 14.29 0.07 16 मारुति इग्निस 0 1,977 -1,977 -100 0 टोटल 1,07,602 74,475 33,127 44.48 100

हैचबैक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति वैगनआर की जुलाई 2026 में 23,338 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 14,710 यूनिट का था। यानी इसकी 8,628 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 58.65% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की जुलाई 2026 में 21,538 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 14,190 यूनिट का था। यानी इसकी 7,348 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 51.78% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की जुलाई 2026 में 18,241 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 12,503 यूनिट का था। यानी इसकी 5,738 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 45.89% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति ऑल्टो की जुलाई 2026 में 12,534 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 5,910 यूनिट का था। यानी इसकी 6,624 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 112.08% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की जुलाई 2026 में 7,429 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 5,575 यूनिट का था। यानी इसकी 1,854 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 33.26% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई i20 की जुलाई 2026 में 6,738 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 3,396 यूनिट का था। यानी इसकी 3,342 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 98.41% की YoY ग्रोथ मिली।

टोयोटा ग्लैंजा की जुलाई 2026 में 4,461 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 5,019 यूनिट का था। यानी इसकी 558 यूनिट कम बिकीं और इसे 11.12% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई i10 निओस की जुलाई 2026 में 4,055 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 3,560 यूनिट का था। यानी इसकी 495 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.9% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सेलेरियो की जुलाई 2026 में 3,914 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 1,392 यूनिट का था। यानी इसकी 2,522 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 181.18% की YoY ग्रोथ मिली।

टाटा अल्ट्रोज की जुलाई 2026 में 2,862 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 3,905 यूनिट का था। यानी इसकी 1,043 यूनिट कम बिकीं और इसे 26.71% की YoY डिग्रोथ मिली। MG कॉमेट EV की जुलाई 2026 में 1,116 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 912 यूनिट का था। यानी इसकी 204 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 22.37% की YoY ग्रोथ मिली। सिट्रोन C3 की जुलाई 2026 में 680 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 179 यूनिट का था। यानी इसकी 501 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 279.89% की YoY ग्रोथ मिली।