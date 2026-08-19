₹4.99 लाख की इस कार के सामने स्विफ्ट, बलेनो, ऑल्टो का 'सरेंडर'; बन गई नंबर-1; ये i20, ग्लैंजा नहीं
हैचबैक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति वैगनआर की जुलाई 2026 में 23,338 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 14,710 यूनिट का था। यानी इसकी 8,628 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 58.65% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की जुलाई 2026 में 21,538 यूनिट बिकीं।
देश के अंदर सबसे ज्यादा किन छोटी कारों के खरीदा जा रहा है, इसकी लिस्ट सामने आ गई है। दरअसल, जुलाई में हैचबैक सेगमेंट में जिन मॉडल का दबदबा दिखा, उसकी मॉडल वाइज लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट को एक बार फइर मारुति वैगनआर ने टॉप करने का काम किया। इस कार की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है। वहीं, इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए हैं। सेल्स लिस्ट में मारुति की स्विफ्ट, बलेनो और ऑल्टो का भी दबदबा देखने को मिला। इन सभी चार मॉडल की 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। वहीं, 2 मॉडल की 20-20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। सेगमेंट के लिए अच्छी बात ये रही कि इसे साल-दर-साल के आधार पर 44% से ज्यादा की ग्रोथ मिली। वहीं, लंबे समय के बाद सेगमेंट में 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। चलिए अब एक बार सेल्स चार्ज पर नजर डालते हैं।
|टॉप हैचबैक मॉडल वाइज सेल्स जुलाई 2026
|नं
|मॉडल
|जुलाई 2026
|जुलाई 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|मारुति वैगनआर
|23,338
|14,710
|8,628
|58.65
|21.69
|2
|मारुति स्विफ्ट
|21,538
|14,190
|7,348
|51.78
|20.02
|3
|मारुति बलेनो
|18,241
|12,503
|5,738
|45.89
|16.95
|4
|मारुति ऑल्टो
|12,534
|5,910
|6,624
|112.08
|11.65
|5
|टाटा टियागो/EV
|7,429
|5,575
|1,854
|33.26
|6.9
|6
|हुंडई i20
|6,738
|3,396
|3,342
|98.41
|6.26
|7
|टोयोटा ग्लैंजा
|4,461
|5,019
|-558
|-11.12
|4.15
|8
|हुंडई i10 निओस
|4,055
|3,560
|495
|13.9
|3.77
|9
|मारुति सेलेरियो
|3,914
|1,392
|2,522
|181.18
|3.64
|10
|टाटा अल्ट्रोज
|2,862
|3,905
|-1,043
|-26.71
|2.66
|11
|MG कॉमेट EV
|1,116
|912
|204
|22.37
|1.04
|12
|सिट्रोन C3
|680
|179
|501
|279.89
|0.63
|13
|रेनो क्विड
|516
|265
|251
|94.72
|0.48
|14
|मारुति एस-प्रेसो
|100
|912
|-812
|-89.04
|0.09
|15
|सिट्रोन eC3 EV
|80
|70
|10
|14.29
|0.07
|16
|मारुति इग्निस
|0
|1,977
|-1,977
|-100
|0
|टोटल
|1,07,602
|74,475
|33,127
|44.48
|100
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₹ 7.48 - 10 लाख
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हैचबैक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति वैगनआर की जुलाई 2026 में 23,338 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 14,710 यूनिट का था। यानी इसकी 8,628 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 58.65% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की जुलाई 2026 में 21,538 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 14,190 यूनिट का था। यानी इसकी 7,348 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 51.78% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की जुलाई 2026 में 18,241 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 12,503 यूनिट का था। यानी इसकी 5,738 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 45.89% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति ऑल्टो की जुलाई 2026 में 12,534 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 5,910 यूनिट का था। यानी इसकी 6,624 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 112.08% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की जुलाई 2026 में 7,429 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 5,575 यूनिट का था। यानी इसकी 1,854 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 33.26% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई i20 की जुलाई 2026 में 6,738 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 3,396 यूनिट का था। यानी इसकी 3,342 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 98.41% की YoY ग्रोथ मिली।
टोयोटा ग्लैंजा की जुलाई 2026 में 4,461 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 5,019 यूनिट का था। यानी इसकी 558 यूनिट कम बिकीं और इसे 11.12% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई i10 निओस की जुलाई 2026 में 4,055 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 3,560 यूनिट का था। यानी इसकी 495 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.9% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सेलेरियो की जुलाई 2026 में 3,914 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 1,392 यूनिट का था। यानी इसकी 2,522 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 181.18% की YoY ग्रोथ मिली।
टाटा अल्ट्रोज की जुलाई 2026 में 2,862 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 3,905 यूनिट का था। यानी इसकी 1,043 यूनिट कम बिकीं और इसे 26.71% की YoY डिग्रोथ मिली। MG कॉमेट EV की जुलाई 2026 में 1,116 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 912 यूनिट का था। यानी इसकी 204 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 22.37% की YoY ग्रोथ मिली। सिट्रोन C3 की जुलाई 2026 में 680 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 179 यूनिट का था। यानी इसकी 501 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 279.89% की YoY ग्रोथ मिली।
रेनो क्विड की जुलाई 2026 में 516 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 265 यूनिट का था। यानी इसकी 251 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 94.72% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति एस-प्रेसो की जुलाई 2026 में 100 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 912 यूनिट का था। यानी इसकी 812 यूनिट कम बिकीं और इसे 89.04% की YoY डिग्रोथ मिली। सिट्रोन eC3 EV की जुलाई 2026 में 80 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 70 यूनिट का था। यानी इसकी 10 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.29% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति इग्निस की जुलाई 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 1,977 यूनिट का था। यानी इसकी 1,977 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की YoY डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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