देशभर के ग्राहकों में मची ₹5.79 लाख की इस कार को खरीदने की होड़; स्विफ्ट, बलेनो, अल्ट्रोज भी इसके आगे फेल

फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। कई कंपनियां गणेश चतुर्थी के मौके पर अपनी कारों पर शानदार डिस्काउंट भी दे रही हैं। ऐसे में आप भी अपने लिए कोई नई हैचबैक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब देश के अंदर इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कौन से मॉडल बिक रहे हैं, इस पर एक नजर जरूर डाल लेना चाहिए। दरअसल, पिछले महीने यानी जुलाई में लोगों ने जिन कारों को सबसे ज्यादा खरीदा उसमें मारुति वैगनआर सबसे ऊपर रही। इसकी शुरुआती कीमत महज 5.79 लाख रुपए है। इस कार की डिमांड के सामने मारुति स्विफ्ट और मारुति बलेनो जैसी कार भी पीछे छूट गईं। खास बात ये है कि ये तीनों मॉडल ही 10 हजार यूनिट सेल्स का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहीं। वहीं, अन्य मॉडल इनके आसपास भी नहीं रहे। चलिए एक बार इनकी सेल्स को देखते हैं।

टॉप-10 हैचबैक मॉडल वाइज सेल्स जुलाई 2025 नं मॉडल जुलाई 2025 जुलाई 2024 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 मारुति वैगनआर 14,710 16,191 -1,481 -9.15 19.75 2 मारुति स्विफ्ट 14,190 16,854 -2,664 -15.81 19.05 3 मारुति बलेनो 12,503 9,309 3,194 34.31 16.79 4 मारुति ऑल्टो 5,910 7,353 -1,443 -19.62 7.94 5 टाटा टियागो / EV 5,575 5,665 -90 -1.59 7.49 6 टोयोटा ग्लैंजा 5,019 4,836 183 3.78 6.74 7 टाटा अल्ट्रोज 3,905 3,444 461 13.39 5.24 8 हुंडई i10 निओस 3,560 4,922 -1,362 -27.67 4.78 9 हुंडई i20 3,396 4,937 -1,541 -31.21 4.56 10 मारुति इग्निस 1,977 2,216 -239 -10.79 2.65 11 मारुति सेलेरियो 1,392 2,465 -1,073 -43.53 1.87 12 मारुति एस-प्रेसो 912 2,607 -1,695 -65.02 1.22 13 MG कॉमेट EV 912 1,200 -288 -24 1.22 14 रेनो क्विड 265 565 -300 -53.1 0.36 15 सिट्रोन C3 179 90 89 98.89 0.24 16 सिट्रोन eC3 EV 70 177 -107 -60.45 0.09 टोटल 74,475 82,831 -8,356 -10.09 100

हैचबैक कारों की सेल्स की बात करें तो मारुति वैगनआर की जुलाई 2025 में 14,710 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 16,191 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,481 यूनिट कम बिकीं और इसे 9.15% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की जुलाई 2025 में 14,190 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 16,854 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,664 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.81% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की जुलाई 2025 में 12,503 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 9,309 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,194 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 34.31% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

मारुति ऑल्टो की जुलाई 2025 में 5,910 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 7,353 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,443 यूनिट कम बिकीं और इसे 19.62% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टाटा टियागो की जुलाई 2025 में 5,575 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 5,665 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 90 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.59% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की जुलाई 2025 में 5,019 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 4,836 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 183 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.78% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

टाटा अल्ट्रोज की जुलाई 2025 में 3,905 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 3,444 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 461 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.39% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई i10 निओस की जुलाई 2025 में 3,560 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 4,922 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,362 यूनिट कम बिकीं और इसे 27.67% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई i20 की जुलाई 2025 में 3,396 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 4,937 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,541 यूनिट कम बिकीं और इसे 31.21% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

मारुति इग्निस की जुलाई 2025 में 1,977 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,216 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 239 यूनिट कम बिकीं और इसे 10.79% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति सेलेरियो की जुलाई 2025 में 1,392 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,465 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,073 यूनिट कम बिकीं और इसे 43.53% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति एस-प्रेसो की जुलाई 2025 में 912 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,607 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,695 यूनिट कम बिकीं और इसे 65.02% की ईयरली डिग्रोथ मिली।