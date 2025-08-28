Hatchback Sales July 2025 WagonR Dominate Swift, Baleno, Altroz देशभर के ग्राहकों में मची ₹5.79 लाख की इस कार को खरीदने की होड़; स्विफ्ट, बलेनो, अल्ट्रोज भी इसके आगे फेल, Auto Hindi News - Hindustan
Hatchback Sales July 2025 WagonR Dominate Swift, Baleno, Altroz

देशभर के ग्राहकों में मची ₹5.79 लाख की इस कार को खरीदने की होड़; स्विफ्ट, बलेनो, अल्ट्रोज भी इसके आगे फेल

कई कंपनियां गणेश चतुर्थी के मौके पर अपनी कारों पर शानदार डिस्काउंट भी दे रही हैं। ऐसे में आप भी अपने लिए कोई नई हैचबैक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब देश के अंदर इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कौन से मॉडल बिक रहे हैं, इस पर एक नजर जरूर डाल लेना चाहिए। 

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 06:25 PM
फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। कई कंपनियां गणेश चतुर्थी के मौके पर अपनी कारों पर शानदार डिस्काउंट भी दे रही हैं। ऐसे में आप भी अपने लिए कोई नई हैचबैक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब देश के अंदर इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कौन से मॉडल बिक रहे हैं, इस पर एक नजर जरूर डाल लेना चाहिए। दरअसल, पिछले महीने यानी जुलाई में लोगों ने जिन कारों को सबसे ज्यादा खरीदा उसमें मारुति वैगनआर सबसे ऊपर रही। इसकी शुरुआती कीमत महज 5.79 लाख रुपए है। इस कार की डिमांड के सामने मारुति स्विफ्ट और मारुति बलेनो जैसी कार भी पीछे छूट गईं। खास बात ये है कि ये तीनों मॉडल ही 10 हजार यूनिट सेल्स का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहीं। वहीं, अन्य मॉडल इनके आसपास भी नहीं रहे। चलिए एक बार इनकी सेल्स को देखते हैं।

टॉप-10 हैचबैक मॉडल वाइज सेल्स जुलाई 2025
नंमॉडलजुलाई 2025जुलाई 2024अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1मारुति वैगनआर14,71016,191-1,481-9.1519.75
2मारुति स्विफ्ट14,19016,854-2,664-15.8119.05
3मारुति बलेनो12,5039,3093,19434.3116.79
4मारुति ऑल्टो5,9107,353-1,443-19.627.94
5टाटा टियागो / EV5,5755,665-90-1.597.49
6टोयोटा ग्लैंजा5,0194,8361833.786.74
7टाटा अल्ट्रोज3,9053,44446113.395.24
8हुंडई i10 निओस3,5604,922-1,362-27.674.78
9हुंडई i203,3964,937-1,541-31.214.56
10मारुति इग्निस1,9772,216-239-10.792.65
11मारुति सेलेरियो1,3922,465-1,073-43.531.87
12मारुति एस-प्रेसो9122,607-1,695-65.021.22
13MG कॉमेट EV9121,200-288-241.22
14रेनो क्विड265565-300-53.10.36
15सिट्रोन C3179908998.890.24
16सिट्रोन eC3 EV70177-107-60.450.09
टोटल74,47582,831-8,356-10.09100

हैचबैक कारों की सेल्स की बात करें तो मारुति वैगनआर की जुलाई 2025 में 14,710 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 16,191 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,481 यूनिट कम बिकीं और इसे 9.15% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की जुलाई 2025 में 14,190 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 16,854 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,664 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.81% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की जुलाई 2025 में 12,503 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 9,309 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,194 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 34.31% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

मारुति ऑल्टो की जुलाई 2025 में 5,910 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 7,353 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,443 यूनिट कम बिकीं और इसे 19.62% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टाटा टियागो की जुलाई 2025 में 5,575 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 5,665 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 90 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.59% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की जुलाई 2025 में 5,019 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 4,836 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 183 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.78% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

टाटा अल्ट्रोज की जुलाई 2025 में 3,905 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 3,444 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 461 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.39% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई i10 निओस की जुलाई 2025 में 3,560 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 4,922 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,362 यूनिट कम बिकीं और इसे 27.67% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई i20 की जुलाई 2025 में 3,396 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 4,937 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,541 यूनिट कम बिकीं और इसे 31.21% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

मारुति इग्निस की जुलाई 2025 में 1,977 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,216 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 239 यूनिट कम बिकीं और इसे 10.79% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति सेलेरियो की जुलाई 2025 में 1,392 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,465 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,073 यूनिट कम बिकीं और इसे 43.53% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति एस-प्रेसो की जुलाई 2025 में 912 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,607 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,695 यूनिट कम बिकीं और इसे 65.02% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

MG कॉमेट EV की जुलाई 2025 में 912 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 1,200 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 288 यूनिट कम बिकीं और इसे 24% की ईयरली डिग्रोथ मिली। रेनो क्विड की जुलाई 2025 में 265 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 565 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 300 यूनिट कम बिकीं और इसे 53.1% की ईयरली डिग्रोथ मिली। सिट्रोन C3 की जुलाई 2025 में 179 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 90 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 89 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 98.89% की ईयरली डिग्रोथ मिली। सिट्रोन eC3 की जुलाई 2025 में 70 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 177 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 107 यूनिट कम बिकीं और इसे 60.45% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

