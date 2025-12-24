Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Has Maruti Suzuki Ciaz really discontinued in India, check new details
भारत में बंद हो गई मारुति की ये कार! फिर डीलरशिप क्यों दे रहा ऑफर? जान लीजिए सच

भारत में बंद हो गई मारुति की ये कार! फिर डीलरशिप क्यों दे रहा ऑफर? जान लीजिए सच

संक्षेप:

आधिकारिक तौर पर भारत में मारुति सुजुकी की सियाज कार बंद हो गई है। लेकिन, फिर भी कई डीलर इस कार पर बड़े-बड़े ऑफर दे रहे हैं? आखिर ये कैसे संभव है? आइए सच्चाई जानते हैं।

Dec 24, 2025 06:41 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Honda Amazearrow

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की मिड-साइज सेडान सियाज (Ciaz) एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह थोड़ी निराशाजनक है। हाल ही में ग्लोबल NCAP (Global NCAP) क्रैश टेस्ट में सियाज (Ciaz) को सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हैरानी की बात यह है कि यह कार पहले ही भारत में डिस्कंटिन्यू (बंद) की जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सियाज (Ciaz) वाकई पूरी तरह बंद हो गई है या अब भी खरीदी जा सकती है? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति ने इस SUV पर ₹1.30 लाख टैक्स माफ किया, अब मात्र ₹6.94 लाख में मिल रही कार

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 8.1 - 11.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 21.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्या मारुति सियाज अभी बिक्री पर है?

मारुति सियाज आधिकारिक तौर पर अब बिक्री पर नहीं है। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने सियाज (Ciaz) को अपनी प्रोडक्ट लाइन-अप से हटा दिया है। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि सियाज (Ciaz) अब भी नेक्सा (Nexa) की वेबसाइट पर लिस्टेड दिखाई देती है। देश के कुछ डीलरशिप्स पर पुराना (अनसोल्ड) स्टॉक अभी मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहें, तो सीमित स्टॉक में सियाज (Ciaz) अब भी खरीद सकते हैं।

भारी डिस्काउंट का मौका

सेडान सेगमेंट की धीमी बिक्री और मॉडल के डिस्कंटिन्यू होने के कारण कई डीलर स्टॉक क्लियर करने के लिए सियाज पर बड़े डिस्काउंट दे रहे हैं। एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को खरीद से पहले सेफ्टी और लॉन्ग-टर्म वैल्यू पर जरूर सोच लेना चाहिए।

मारुति सियाज में कौन-से सेफ्टी फीचर्स?

सियाज (Ciaz) में बेसिक सेफ्टी फीचर्स तो मौजूद हैं, लेकिन आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से यह पीछे रह जाती है। मौजूदा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्रंट एयरबैग्स, सीट बेल्ट प्री-टेंशनर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

क्या नहीं मिलता?

इसमें साइड और कर्टन एयरबैग्स नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा इस कार में ADAS फीचर्स (AEB, लेन असिस्ट आदि) और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अस्थिर बॉडीशेल है, जो तेज टक्कर में केबिन को सुरक्षित नहीं रख पाती है।

ये भी पढ़ें:खतरे से खाली नहीं मारुति के इस कार की सवारी, सेफ्टी टेस्ट में उड़ गई धज्जियां

ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में फेल

हाल ही में हुए ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में ये कार बुरी तरह फेल रही। इसको एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (Adult Occupant Protection -AOP) में 20.86 / 34 अंक मिले हैं। वहीं, ओवरऑल सेफ्टी रेटिंग में 1 स्टार मिले हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Suzuki

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।