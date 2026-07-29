Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नेक्सन, विंडसर, ई-विटारा समेत कई EV खरीदना हुआ सस्ता, अब ₹30 लाख तक की कार पर 100% टैक्स फ्री

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यह फैसला राज्य में खरीदे और रजिस्टर किए गए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाले टू--व्हीलर, थ्री-व्हीकल और फोर-व्हीलर्स पर लागू होगा। इसका मकसद EV खरीदना सस्ता बनाना, व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को कम करना और साफ-सुथरी मोबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ना है। इस

Haryana Approves 100% Tax Exemption on EVs Priced Up to Rs 30 Lakh
इलेक्ट्रिक कार पर 100% टैक्स फ्री
Okinawa PraisePro
केवल
1,164/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

देश के अलग-अलग राज्यों में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों की तरफ से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि, ऐसे राज्यों की संख्या लिमिटेड है। अब इन राज्यों की लिस्ट में हरियाणा का नाम भी शामिल हो गया है। हालांकि, राज्य में पहले से सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। दरअसल, राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने 30 लाख रुपए तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले सभी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के समय मोटर व्हीकल टैक्स में 100% छूट को मंजूरी दे दी है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,355/ माह
पात्रता जांचें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,383/ माह
पात्रता जांचें
Volkswagen Virtus
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
EMI केवल13,729/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
EMI केवल17,861/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Okinawa PraisePro

Okinawa PraisePro

₹ 84,443

EMI केवल1,104/ माह
पात्रता जांचें
PURE EV Epluto 7G

PURE EV Epluto 7G

₹ 80,799 - 97,499

EMI केवल1,056/ माह
पात्रता जांचें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

EMI केवल2,393/ माह
पात्रता जांचें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.85 - 2.21 लाख

EMI केवल2,419/ माह
पात्रता जांचें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 88,528 - 96,116

EMI केवल1,158/ माह
पात्रता जांचें

यह फैसला राज्य में खरीदे और रजिस्टर किए गए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाले टू--व्हीलर, थ्री-व्हीकल और फोर-व्हीलर्स पर लागू होगा। इसका मकसद EV खरीदना सस्ता बनाना, व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को कम करना और साफ-सुथरी मोबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ना है।

ये भी पढ़ें:भारत में 'तहलका मचाने' आ रही मारुति की ये नई 7-सीटर, पूरे डिटेल आ गई सामने

नई पॉलिसी से ऐसे मिलेगा फायदा

>> अपडेट की गई पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट मिलेगी, जो इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए राज्य की पिछली एक समान 20% छूट से बेहतर है। वहीं, CNG वाहनों के लिए मौजूदा 20% टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

>> यह कदम 2026-27 के राज्य बजट के दौरान की गई घोषणा के बाद उठाया गया है। इससे हरियाणा में EV रजिस्ट्रेशन की लागत दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर हो जाएगी।

>> महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के मकसद से एक और फैसले में कैबिनेट ने महिलाओं के नाम पर खरीदे और रजिस्टर किए गए 20 लाख रुपए तक की कीमत वाले नॉन-कमर्शियल, नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 1% मोटर वाहन टैक्स छूट को भी मंज़ूरी दी है।

ये भी पढ़ें:बैंक में भले ही पड़े हों लाखों, लेकिन इस मोटरसाइकिल को खरीद नहीं पाएंगे

इस पॉलिसी से क्या फायदा मिलेगा?
सरकार का कहना है कि इन नए प्रोत्साहन से राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ेगी, लोग पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह EV अपनाने के लिए इंस्पायर्ड होंगे और लंबे समय में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही महिलाओं के नाम पर गाड़ी रजिस्ट्रेशन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:नेक्सन से सिएरा तक, टाटा की इन 4 कारों के वेटिंग पीरियड में हो सकता है इजाफा

अगर कोई ग्राहक हरियाणा में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीदने की योजना बना रहा है, तो सरकार के इस फैसले से उसे रजिस्ट्रेशन के समय अच्छी-खासी बचत हो सकती है। खासतौर पर 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाली 100% टैक्स छूट ऑन-रोड कीमत को काफी कम कर सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कार पहले के मुकाबले ज्यादा अफॉर्डेबल साबित होगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car Electric Vehicles

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।