Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पंच, कर्व, कॉमेट, XEV 9e से ज्यादा बिकी ये इलेक्ट्रिक कार; अब डिमांड को बढ़ाने आ रहा ये नया वैरिएंट

Feb 28, 2026 03:18 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में एक तरफा दबदबा है। उसके लगभग सभी मॉडल हर महीने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल रहते हैं। कंपनी की न्यू हैरियर EV भी ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनवरी में इसकी 1,995 यूनिट बिकी थीं और ये लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर रही थी।

पंच, कर्व, कॉमेट, XEV 9e से ज्यादा बिकी ये इलेक्ट्रिक कार; अब डिमांड को बढ़ाने आ रहा ये नया वैरिएंट
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Harrier EVarrow

टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में एक तरफा दबदबा है। उसके लगभग सभी मॉडल हर महीने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल रहते हैं। कंपनी की न्यू हैरियर EV भी ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनवरी में इसकी 1,995 यूनिट बिकी थीं और ये लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर रही थी। ऐसे में कंपनी इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा करने के लिए अब इसके कुछ वैरिएंट में नया बैटरी पैक जोड़ने की योजना बना रही है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं

दरअसल, ऐसी खबर है कि कंपनी हैरियर EV के फेयलेस प्लस को 75 AWD के साथ लाने वाली है। 75 kWh बैटरी पैक में डुअल-मोटर AWD भी जोड़ा जाएगा। हैरियर EV के फेयलेस प्लस वैरिएंट में 500 Nm टॉर्क और QWD का कॉम्बिनेशन मिलता है। वहीं, इसके फीचर्स की बात करें तो 360° 3D सराउंड व्यू कैमरा, JBL 10-स्पीकर सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 9 एयरबैग और R19 एयरो अलॉयज शामिल हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser EBELLA

Toyota Urban Cruiser EBELLA

₹ 20 - 25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
टॉप-10 सेलिंग इलेक्ट्रिक कार जनवरी 2026
मॉडलसेल्स
Tata Nexon EV3,098 यूनिट
MG Windsor2,567 यूनिट
Tata Harrier EV1,995 यूनिट
M&M XEV 9e1,945 यूनिट
Tata Tiago EV1,223 यूनिट
Tata Curvv EV1,100 यूनिट
M&M BE61,028 यूनिट
Tata Punch EV980 यूनिट
MG Comet766 यूनिट
M&M 9S612 यूनिट

टाटा हैरियर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

ईवी में दिया गया नया 540-डिग्री कैमरा फंक्शन 360-डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर सिस्टम में एक एडिशनल एंगल जोड़ता है जो कार के नीचे क्या है यह भी दिखाता है। यह नया एंगल ट्रांसपेरेंट मोड में एक्टिव हो जाता है जो ऑफ-रोड इलाके से निपटने के साथ-साथ बड़े गड्ढों से गुजरने में ड्राइवर की मदद करता है। हैरियर ईवी मास-मार्केट सेगमेंट में पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई है जिसमें डुअल मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। इसमें प्रत्येक एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर है। बूस्ट मोड का यूज करके हैरियर ईवी केवल 6.3 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

स्टैंडर्ड हैरियर में केवल 3 टेरेन मोड हैं यानी नॉर्मल, रफ और वेट। इलेक्ट्रिक हैरियर के मामले में टाटा मोटर्स ने कुल 6 मल्टी-टेरेन मोड पेश किए हैं जिनमें नॉर्मल, मड रट्स, रॉक क्रॉल, सैंड, स्नो/ग्रास और कस्टम मोड शामिल हैं। ये मोड पावर डिलीवरी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बदलते हैं ताकि एसयूवी को मुश्किल इलाकों में मदद मिल सके।

टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी के साथ नया 14.5-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम पेश किया है जो किसी भी टाटा कार के लिए सबसे बड़ा है। यह सैमसंग द्वारा बनाया गया नियो क्यूएलईडी डिस्प्ले है जो ग्राहकों को शार्प और क्रिस्प व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। हैरियर ईवी में शार्क फिन एंटीना में एक एडिशनल कैमरा लगा है। इस कैमरे से आने वाली फीड डिजिटल IRVM पर दिखाई देती है जिससे कार के पीछे क्या है इसकी साफ तस्वीर मिलती है। इसमें रिकॉर्डिंग फंक्शन भी है और यह बेहतर सुरक्षा के लिए डैशकैम का भी काम करता है।

ये भी पढ़ें:मिडिल क्लास ने इस कंपनी की 1 साल में 5.4 लाख कार खरीद डालीं, थम नहीं रहीं डिमांड

BNCAP में मिली 5-स्टार रेटिंग
भारत NCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 45/49 स्कोर किया। कंपनी ने एक इवेंट में टाटा हैरियर EV से पथरीली रास्ते पर ऑफरोडिंग भी की। इसे खड़ी चढ़ाई पर चढ़ाया गया। इससे एक टैंक को भी खींचकर दिखाय गया। इसे कीचड़ और पानी से भरे रास्तों से भी निकाला गया। इतना ही नहीं, इसे जंप कराकर भी दिखाया गया। कुल मिलाकर इसने ऐसे कारनामे करके दिखा दिए जो शायद एक इलेक्ट्रिक कार के लिए करना आसान नहीं होता। इन सबके बीच इसके बॉडी शेल की मजबूती के लिए कार के ऊपर 1.5 टन का एक कंटेनर रखकर भी दिखाया गया।

ये भी पढ़ें:1 अप्रैल से सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा, सरकार को अब E50 इस्तेमाल करने की सलाह

हैरियर EV का रियल रेंज टेस्ट
हैरियर EV का रियल रेंज टेस्ट का एक वीडियो gaadiwaadi ने भी शेयर किया। इसने इस इलेक्ट्रिक SUV के QWD (फोर व्हील ड्राइव) वैरिएंट को 100 से 0% तक चलाकर रियर रेंज निकाली। इस टेस्ट को फरीदाबाद से मुबंई जाने वाले एक्सप्रेसवे पर किया गया। इस टेस्ट के दौरान टाटा हैरियर EV (QWD) को फुल चार्ज किया गया। इस दौरान ओडोमीटर पर 3099 की थी। कार को फरीदाबाद से मुबंई एक्सप्रेसवे की तरफ दौड़ाया गया। इस दौरान गाड़ी में 489Km रेंज दिख रही थी। शुरू की 10% बैटरी सिटी के अंदर ही खत्म हो गई। इस दौरान कार की टॉप स्पीड 70Km/h तक रही। वहीं, 20% बैटरी खत्म होने पर कार ने 96Km की रेंज निकाली।

ये भी पढ़ें:350Km की दूरी, 2 घंटे में पूरी! इन दो शहरों के लिए बन रहा नया एक्सप्रेसवे

एक्सप्रेसवे पर कार की स्पीड को 80Km/h से 100Km/h तक रखा गया। इस दौरान कार में 2 लोग सवार रहे। वहीं, कार का AC भी चलता रहा। जब कार में 5% बैटरी बची तब इसकी स्पीड 60Km/h से ऊपर नहीं जा रही थी। साथ ही, AC की कूलिंग बंद हो गई और सिर्फ फैन ऑन रहा। 95% बैटरी खत्म होने पर इसने 389Km, 96% बैटरी खत्म होने पर 400Km और 99% बैटरी खत्म होने पर 413Km की रेंज निकाली। यानी 100% बैटरी खत्म होने पर इसने 415Km से थोड़ा ज्यादा की रेंज निकाली। यानी ओडोमीटर पर दिख रही 489Km रेंज की तुलना में इसने लगभग 70Km की रेंज कम दी। हालांकि, कार की बिल्डअप क्वालिटी, QWD वैरिएंट के हिसाब से ये रेंज काफी बेहतर रही।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Tata Tata Motors Auto News Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।