पंच, कर्व, कॉमेट, XEV 9e से ज्यादा बिकी ये इलेक्ट्रिक कार; अब डिमांड को बढ़ाने आ रहा ये नया वैरिएंट
टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में एक तरफा दबदबा है। उसके लगभग सभी मॉडल हर महीने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल रहते हैं। कंपनी की न्यू हैरियर EV भी ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनवरी में इसकी 1,995 यूनिट बिकी थीं और ये लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर रही थी। ऐसे में कंपनी इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा करने के लिए अब इसके कुछ वैरिएंट में नया बैटरी पैक जोड़ने की योजना बना रही है।
दरअसल, ऐसी खबर है कि कंपनी हैरियर EV के फेयलेस प्लस को 75 AWD के साथ लाने वाली है। 75 kWh बैटरी पैक में डुअल-मोटर AWD भी जोड़ा जाएगा। हैरियर EV के फेयलेस प्लस वैरिएंट में 500 Nm टॉर्क और QWD का कॉम्बिनेशन मिलता है। वहीं, इसके फीचर्स की बात करें तो 360° 3D सराउंड व्यू कैमरा, JBL 10-स्पीकर सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 9 एयरबैग और R19 एयरो अलॉयज शामिल हैं।
|टॉप-10 सेलिंग इलेक्ट्रिक कार जनवरी 2026
|मॉडल
|सेल्स
|Tata Nexon EV
|3,098 यूनिट
|MG Windsor
|2,567 यूनिट
|Tata Harrier EV
|1,995 यूनिट
|M&M XEV 9e
|1,945 यूनिट
|Tata Tiago EV
|1,223 यूनिट
|Tata Curvv EV
|1,100 यूनिट
|M&M BE6
|1,028 यूनिट
|Tata Punch EV
|980 यूनिट
|MG Comet
|766 यूनिट
|M&M 9S
|612 यूनिट
टाटा हैरियर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
ईवी में दिया गया नया 540-डिग्री कैमरा फंक्शन 360-डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर सिस्टम में एक एडिशनल एंगल जोड़ता है जो कार के नीचे क्या है यह भी दिखाता है। यह नया एंगल ट्रांसपेरेंट मोड में एक्टिव हो जाता है जो ऑफ-रोड इलाके से निपटने के साथ-साथ बड़े गड्ढों से गुजरने में ड्राइवर की मदद करता है। हैरियर ईवी मास-मार्केट सेगमेंट में पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई है जिसमें डुअल मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। इसमें प्रत्येक एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर है। बूस्ट मोड का यूज करके हैरियर ईवी केवल 6.3 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।
स्टैंडर्ड हैरियर में केवल 3 टेरेन मोड हैं यानी नॉर्मल, रफ और वेट। इलेक्ट्रिक हैरियर के मामले में टाटा मोटर्स ने कुल 6 मल्टी-टेरेन मोड पेश किए हैं जिनमें नॉर्मल, मड रट्स, रॉक क्रॉल, सैंड, स्नो/ग्रास और कस्टम मोड शामिल हैं। ये मोड पावर डिलीवरी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बदलते हैं ताकि एसयूवी को मुश्किल इलाकों में मदद मिल सके।
टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी के साथ नया 14.5-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम पेश किया है जो किसी भी टाटा कार के लिए सबसे बड़ा है। यह सैमसंग द्वारा बनाया गया नियो क्यूएलईडी डिस्प्ले है जो ग्राहकों को शार्प और क्रिस्प व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। हैरियर ईवी में शार्क फिन एंटीना में एक एडिशनल कैमरा लगा है। इस कैमरे से आने वाली फीड डिजिटल IRVM पर दिखाई देती है जिससे कार के पीछे क्या है इसकी साफ तस्वीर मिलती है। इसमें रिकॉर्डिंग फंक्शन भी है और यह बेहतर सुरक्षा के लिए डैशकैम का भी काम करता है।
BNCAP में मिली 5-स्टार रेटिंग
भारत NCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 45/49 स्कोर किया। कंपनी ने एक इवेंट में टाटा हैरियर EV से पथरीली रास्ते पर ऑफरोडिंग भी की। इसे खड़ी चढ़ाई पर चढ़ाया गया। इससे एक टैंक को भी खींचकर दिखाय गया। इसे कीचड़ और पानी से भरे रास्तों से भी निकाला गया। इतना ही नहीं, इसे जंप कराकर भी दिखाया गया। कुल मिलाकर इसने ऐसे कारनामे करके दिखा दिए जो शायद एक इलेक्ट्रिक कार के लिए करना आसान नहीं होता। इन सबके बीच इसके बॉडी शेल की मजबूती के लिए कार के ऊपर 1.5 टन का एक कंटेनर रखकर भी दिखाया गया।
हैरियर EV का रियल रेंज टेस्ट
हैरियर EV का रियल रेंज टेस्ट का एक वीडियो gaadiwaadi ने भी शेयर किया। इसने इस इलेक्ट्रिक SUV के QWD (फोर व्हील ड्राइव) वैरिएंट को 100 से 0% तक चलाकर रियर रेंज निकाली। इस टेस्ट को फरीदाबाद से मुबंई जाने वाले एक्सप्रेसवे पर किया गया। इस टेस्ट के दौरान टाटा हैरियर EV (QWD) को फुल चार्ज किया गया। इस दौरान ओडोमीटर पर 3099 की थी। कार को फरीदाबाद से मुबंई एक्सप्रेसवे की तरफ दौड़ाया गया। इस दौरान गाड़ी में 489Km रेंज दिख रही थी। शुरू की 10% बैटरी सिटी के अंदर ही खत्म हो गई। इस दौरान कार की टॉप स्पीड 70Km/h तक रही। वहीं, 20% बैटरी खत्म होने पर कार ने 96Km की रेंज निकाली।
एक्सप्रेसवे पर कार की स्पीड को 80Km/h से 100Km/h तक रखा गया। इस दौरान कार में 2 लोग सवार रहे। वहीं, कार का AC भी चलता रहा। जब कार में 5% बैटरी बची तब इसकी स्पीड 60Km/h से ऊपर नहीं जा रही थी। साथ ही, AC की कूलिंग बंद हो गई और सिर्फ फैन ऑन रहा। 95% बैटरी खत्म होने पर इसने 389Km, 96% बैटरी खत्म होने पर 400Km और 99% बैटरी खत्म होने पर 413Km की रेंज निकाली। यानी 100% बैटरी खत्म होने पर इसने 415Km से थोड़ा ज्यादा की रेंज निकाली। यानी ओडोमीटर पर दिख रही 489Km रेंज की तुलना में इसने लगभग 70Km की रेंज कम दी। हालांकि, कार की बिल्डअप क्वालिटी, QWD वैरिएंट के हिसाब से ये रेंज काफी बेहतर रही।
