हीरो ने उठाया टैक्स का बोझ! ग्राहकों के लिए नहीं बढ़ने दी इस गजब बाइक की कीमत, वरना 40% GST के बाद ये ₹20,000 होती महंगी

हीरो मोटोकॉर्प ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे GST बढ़ने के बाद भी हार्ले-डेविडसन X440 (Harley-Davidson X440) की कीमत नहीं बढ़ी हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में हाल ही में 350cc से ऊपर की बाइक्स पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद माना जा रहा था कि हार्ले-डेविडसन X440 (Harley-Davidson X440) की कीमत लगभग 20,000 रुपये तक बढ़ जाएगी, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि X440 की कीमत फिलहाल नहीं बढ़ेगी और यह पहले की तरह ही 2.40 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) पर उपलब्ध रहेगी। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले-डेविडसन की पार्टनरशिप से बनी यह बाइक पिछले दो क्वार्टर्स से अच्छी बिक्री कर रही है। वहीं, इसका सिबलिंग मॉडल Hero Mavrick 440 खराब सेल्स की वजह से बंद करना पड़ा। ऐसे में कंपनी जानती है कि अगर X440 की कीमत बढ़ाई तो त्योहारों के सीजन में बिक्री पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए, हीरो ने टैक्स का बोझ खुद उठाने का फैसला लिया है, ताकि ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

कंपनी का अगला कदम? फिलहाल, हीरो मोटोकॉर्प ने यह नहीं बताया है कि यह कीमत लंबे समय तक बनी रहेगी या सिर्फ कुछ महीनों तक ही रहेगी। लेकिन, इतना तय है कि यह फैसला ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद है।

क्यों है यह बाइक खास? इसमें दमदार 440cc का इंजन मिलता है। हार्ले-डेविडसन की क्लासिक स्टाइलिंग और प्रीमियम रोड प्रेजेंस मिलती है। अभी ग्राहकों के पास गोल्डन मौका है। जी हां, क्योंकि इसकी किफायती कीमत इस बाइक को सेगमेंट में बाकी बाइक्स से सस्ती बनाती है। अगर आप हार्ले डेविडसन X440 (Harley-Davidson X440) लेने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है, क्योंकि GST बढ़ने के बावजूद कीमत वही है, यानी आपको बाइक लेने पर सीधा फायदा हो रहा है।