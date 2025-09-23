Harley-Davidson X440 Price Remains Unchanged after GST Hike, check all details हीरो ने उठाया टैक्स का बोझ! ग्राहकों के लिए नहीं बढ़ने दी इस गजब बाइक की कीमत, वरना 40% GST के बाद ये ₹20,000 होती महंगी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Harley-Davidson X440 Price Remains Unchanged after GST Hike, check all details

हीरो ने उठाया टैक्स का बोझ! ग्राहकों के लिए नहीं बढ़ने दी इस गजब बाइक की कीमत, वरना 40% GST के बाद ये ₹20,000 होती महंगी

हीरो मोटोकॉर्प ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे GST बढ़ने के बाद भी हार्ले-डेविडसन X440 (Harley-Davidson X440) की कीमत नहीं बढ़ी हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 02:18 PM
share Share
Follow Us on
हीरो ने उठाया टैक्स का बोझ! ग्राहकों के लिए नहीं बढ़ने दी इस गजब बाइक की कीमत, वरना 40% GST के बाद ये ₹20,000 होती महंगी
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Harley-Davidson X440arrow

भारत में हाल ही में 350cc से ऊपर की बाइक्स पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद माना जा रहा था कि हार्ले-डेविडसन X440 (Harley-Davidson X440) की कीमत लगभग 20,000 रुपये तक बढ़ जाएगी, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि X440 की कीमत फिलहाल नहीं बढ़ेगी और यह पहले की तरह ही 2.40 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) पर उपलब्ध रहेगी। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

ये भी पढ़ें:गजब! ₹50,000 घटी मारुति अर्टिगा की बिल्कुल फोटोकॉपी इस 7-सीटर कार की कीमत

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Harley-Davidson X440

Harley-Davidson X440

₹ 2.4 - 2.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Mavrick 440

Hero Mavrick 440

₹ 1.99 - 2.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Speed 400

Triumph Speed 400

₹ 2.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Goan Classic 350

Royal Enfield Goan Classic 350

₹ 2.35 - 2.38 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jawa 42 Bobber

Jawa 42 Bobber

₹ 1.93 - 2.35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Keeway K-Light 250V

Keeway K-Light 250V

₹ 2.89 - 3.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले-डेविडसन की पार्टनरशिप से बनी यह बाइक पिछले दो क्वार्टर्स से अच्छी बिक्री कर रही है। वहीं, इसका सिबलिंग मॉडल Hero Mavrick 440 खराब सेल्स की वजह से बंद करना पड़ा। ऐसे में कंपनी जानती है कि अगर X440 की कीमत बढ़ाई तो त्योहारों के सीजन में बिक्री पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए, हीरो ने टैक्स का बोझ खुद उठाने का फैसला लिया है, ताकि ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

कंपनी का अगला कदम?

फिलहाल, हीरो मोटोकॉर्प ने यह नहीं बताया है कि यह कीमत लंबे समय तक बनी रहेगी या सिर्फ कुछ महीनों तक ही रहेगी। लेकिन, इतना तय है कि यह फैसला ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद है।

क्यों है यह बाइक खास?

इसमें दमदार 440cc का इंजन मिलता है। हार्ले-डेविडसन की क्लासिक स्टाइलिंग और प्रीमियम रोड प्रेजेंस मिलती है। अभी ग्राहकों के पास गोल्डन मौका है। जी हां, क्योंकि इसकी किफायती कीमत इस बाइक को सेगमेंट में बाकी बाइक्स से सस्ती बनाती है। अगर आप हार्ले डेविडसन X440 (Harley-Davidson X440) लेने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है, क्योंकि GST बढ़ने के बावजूद कीमत वही है, यानी आपको बाइक लेने पर सीधा फायदा हो रहा है।

ये भी पढ़ें:GST घटने के पहले ही दिन मारुति ने 25000 और हुंडई ने 11000 कार बेच डालीं

इस फेस्टिव सीजन अगर आप शो-रूम का चक्कर लगाएंगे, तो शायद यह डील और भी स्पेशल हो जाए। GST बढ़ने के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प ने कीमत नहीं बढ़ाकर ग्राहकों का दिल जीत लिया है। अब देखना यह होगा कि यह राहत कितने समय तक जारी रहती है।

Auto News Hindi Hero Motocorp

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।