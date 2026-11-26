इन 2 शहरों से भी खरीद पाएंगे हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल, देश में जमकर बिक रही X440 सीरीज
ये कंपनी 123 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन भारत में इसने 2010 में कदम रखा था। हालांकि, कंपनी ने सितंबर 2020 में अपना बावल, हरियाणा प्लांट बंद किया था। अब ये कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ रही है।
हार्ले-डेविडसन भारतीय बाजार में एक बार फिर अपनी पहचान बनाने में जुट गई है। कहने को ये कंपनी 123 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन भारत में इसने 2010 में कदम रखा था। हालांकि, कंपनी ने सितंबर 2020 में अपना बावल, हरियाणा प्लांट बंद किया था। अब ये कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ रही है। अब कंपनी ने भारतीय बाजार में 17 साल पूरे होने के मौके पर, अपनी कुछ योजनाओं के बारे में बताया है। इनमें दो नई डीलरशिप रायपुर और इंदौर में खोलकर अपनी रिटेल मौजूदगी बढ़ाने पर काम कर रही है। कंपनी के इस कदम से उसकी मोटरसाइकिल की पहुंच ज्यादा ग्राहकों तक हो जाएगी।
X440 और X440 T की शानदार सेल्स
इन दो नई फुल-लाइन डीलरशिप के साथ, भारत में हार्ले-डेविडसन की कुल डीलरशिप की संख्या 23 हो जाएंगी। हीरो प्रीमियम नेटवर्क, जहां हार्ले 440 के साथ-साथ हीरो की कई प्रीमियम मोटरसाइकिलें और स्कूटर बेचे जाते हैं, अब देश भर में 152 जगहों तक फैल चुका है। इसकी ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान X440 और X440 T का है, जिन्हें हीरो के साथ मिलकर बनाया गया है। 2023 में X440 के लॉन्च होने के बाद से इन मॉडल्स की कुल बिक्री 50,000 यूनिट्स से ज्यादा रही है।
X440 T का छोटा वर्जन भी आएगा
हार्ले ने एलान किया है कि वह हीरो के साथ मिलकर नए X मॉडल्स पेश करना जारी रखेगी। बता दें कि हाल ही में EICMA 2026 में हीरो ने X350 T पेश की, जो X440 T का छोटा वर्जन है, लेकिन अभी तक इसकी कीमत या लॉन्च की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं, हार्ले-डेविडसन ने स्प्रिंट 440 को पेश किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मॉडल अमेरिका और यूरोप के बाजारों के लिए है और जल्द ही इसके भारत आने की संभावना नहीं है।
भारत में 80000 यूनिट की सेल्स
हार्ले-डेविडसन का कहना है कि भारत में उसकी कुल बिक्री 80,000 यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से कई मॉडल्स पेश किए हैं, जिनमें कस्टम व्हीकल ऑपरेशंस, टूरिंग, क्रूजर, एडवेंचर टूरिंग और स्पोर्ट कैटेगरी की मोटरसाइकिल शामिल हैं। कम्युनिटी की बात करें तो, कंपनी अपनी हार्ले ओनर्स ग्रुप (HOG) राइड्स जारी रखे हुए है और इंडिया बाइक वीक (IBW) में भी हिस्सा लेने की योजना बना रहा है। कंपनी ने बताया है कि 27 से 28 नवंबर, 2026 को थाईलैंड में होने वाले एशिया हार्ले डेज में भारत के 100 हार्ले ओनर्स हिस्सा लेंगे।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें