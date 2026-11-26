ये कंपनी 123 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन भारत में इसने 2010 में कदम रखा था। हालांकि, कंपनी ने सितंबर 2020 में अपना बावल, हरियाणा प्लांट बंद किया था। अब ये कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ रही है।

हार्ले-डेविडसन भारतीय बाजार में एक बार फिर अपनी पहचान बनाने में जुट गई है। कहने को ये कंपनी 123 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन भारत में इसने 2010 में कदम रखा था। हालांकि, कंपनी ने सितंबर 2020 में अपना बावल, हरियाणा प्लांट बंद किया था। अब ये कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ रही है। अब कंपनी ने भारतीय बाजार में 17 साल पूरे होने के मौके पर, अपनी कुछ योजनाओं के बारे में बताया है। इनमें दो नई डीलरशिप रायपुर और इंदौर में खोलकर अपनी रिटेल मौजूदगी बढ़ाने पर काम कर रही है। कंपनी के इस कदम से उसकी मोटरसाइकिल की पहुंच ज्यादा ग्राहकों तक हो जाएगी।

X440 और X440 T की शानदार सेल्स

इन दो नई फुल-लाइन डीलरशिप के साथ, भारत में हार्ले-डेविडसन की कुल डीलरशिप की संख्या 23 हो जाएंगी। हीरो प्रीमियम नेटवर्क, जहां हार्ले 440 के साथ-साथ हीरो की कई प्रीमियम मोटरसाइकिलें और स्कूटर बेचे जाते हैं, अब देश भर में 152 जगहों तक फैल चुका है। इसकी ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान X440 और X440 T का है, जिन्हें हीरो के साथ मिलकर बनाया गया है। 2023 में X440 के लॉन्च होने के बाद से इन मॉडल्स की कुल बिक्री 50,000 यूनिट्स से ज्यादा रही है।

X440 T का छोटा वर्जन भी आएगा

हार्ले ने एलान किया है कि वह हीरो के साथ मिलकर नए X मॉडल्स पेश करना जारी रखेगी। बता दें कि हाल ही में EICMA 2026 में हीरो ने X350 T पेश की, जो X440 T का छोटा वर्जन है, लेकिन अभी तक इसकी कीमत या लॉन्च की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं, हार्ले-डेविडसन ने स्प्रिंट 440 को पेश किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मॉडल अमेरिका और यूरोप के बाजारों के लिए है और जल्द ही इसके भारत आने की संभावना नहीं है।