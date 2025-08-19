2022 में बंद हो गई थी ये मोटरसाइकिल, अब नए अवतार के साथ भारत में फिर हुई लॉन्च; जानिए कीमत और फीचर्स

कंपनी 2022 में बंद हो चुकी स्ट्रीट बॉब को भारत में फिर से लेकर आ गई है। मोटरसाइकिल के इस नए वर्जन में अन्य बड़ी हार्ले मॉडल की तरह ही 117CI इंजन लगा है, जबकि पिछला मॉडल मिल्वौकी-एट 107CI इंजन पर चलता था।

हार्ले डेविडसन ने 2022 में भारतीय बाजार से अपना बोरिया-बिस्तर समेट लिया था। जिसके बाद कंपनी ने अपने स्टॉक को खाली करके सभी मॉडल की बिक्री क खत्म कर दी थी। हालांकि, अब कंपनी धीरे-धीरे अपनी मोटरसाइकिल की वापसी भारतीय बाजार में लेकर आ रही है। दरअसल, कंपनी 2022 में बंद हो चुकी स्ट्रीट बॉब को भारत में फिर से लेकर आ गई है। मोटरसाइकिल के इस नए वर्जन में अन्य बड़ी हार्ले मॉडल की तरह ही 117CI इंजन लगा है, जबकि पिछला मॉडल मिल्वौकी-एट 107CI इंजन पर चलता था।

डिजाइन की बात करें तो 2025 स्ट्रीट बॉब अपने पुराने वर्जन जैसा ही दिखती है। हालांकि, पहले वाले मॉडल में ब्लैक्ड-आउट एग्जॉस्ट मिलता था, जिसे अब क्रोम-फिनिश वाले टू-इन-वन लॉन्गटेल एग्जॉस्ट से बदल दिया गया है। यह बाइक 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। जिसमें बिलियर्ड ग्रे, विविड ब्लैक, सेंटरलाइन, आयरन हॉर्स मेटैलिक और पर्पल एबिस डेनिम जैसे रंग शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एप-हैंगर हैंडलबार, बॉब्ड-स्टाइल रियर फेंडर और नया 'स्ट्रेच्ड-डायमंड' ब्लैक-क्रोम मेडलियन दिया गया है।

नई स्ट्रीट बॉब में लगा 1,923cc, V-ट्विन, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है। ये 5020rpm पर 91.18bhp का पावर और 2750rpm पर 156Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 13.2-लीटर के छोटे फ्यूल टैंक के बावजूद, स्ट्रीट बॉब का वज़न 293 किलोग्राम (कर्ब) है। यह हार्ले के 117CI लाइन-अप का सबसे हल्का मॉडल है। ट्यूबलर क्रैडल फ्रेम पर बेस्ड, इस बाइक में 19-16 इंच के स्पोक व्हील्स हैं, जिन्हें 49mm टेलीस्कोपिक फोर्क्स और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक द्वारा सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग दोनों सिरों पर सिंगल डिस्क ब्रेक द्वारा कंट्रोल होती है।