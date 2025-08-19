2022 में बंद हो गई थी ये मोटरसाइकिल, अब नए अवतार के साथ भारत में फिर हुई लॉन्च; जानिए कीमत और फीचर्स
कंपनी 2022 में बंद हो चुकी स्ट्रीट बॉब को भारत में फिर से लेकर आ गई है। मोटरसाइकिल के इस नए वर्जन में अन्य बड़ी हार्ले मॉडल की तरह ही 117CI इंजन लगा है, जबकि पिछला मॉडल मिल्वौकी-एट 107CI इंजन पर चलता था।
हार्ले डेविडसन ने 2022 में भारतीय बाजार से अपना बोरिया-बिस्तर समेट लिया था। जिसके बाद कंपनी ने अपने स्टॉक को खाली करके सभी मॉडल की बिक्री क खत्म कर दी थी। हालांकि, अब कंपनी धीरे-धीरे अपनी मोटरसाइकिल की वापसी भारतीय बाजार में लेकर आ रही है। दरअसल, कंपनी 2022 में बंद हो चुकी स्ट्रीट बॉब को भारत में फिर से लेकर आ गई है। मोटरसाइकिल के इस नए वर्जन में अन्य बड़ी हार्ले मॉडल की तरह ही 117CI इंजन लगा है, जबकि पिछला मॉडल मिल्वौकी-एट 107CI इंजन पर चलता था।
डिजाइन की बात करें तो 2025 स्ट्रीट बॉब अपने पुराने वर्जन जैसा ही दिखती है। हालांकि, पहले वाले मॉडल में ब्लैक्ड-आउट एग्जॉस्ट मिलता था, जिसे अब क्रोम-फिनिश वाले टू-इन-वन लॉन्गटेल एग्जॉस्ट से बदल दिया गया है। यह बाइक 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। जिसमें बिलियर्ड ग्रे, विविड ब्लैक, सेंटरलाइन, आयरन हॉर्स मेटैलिक और पर्पल एबिस डेनिम जैसे रंग शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एप-हैंगर हैंडलबार, बॉब्ड-स्टाइल रियर फेंडर और नया 'स्ट्रेच्ड-डायमंड' ब्लैक-क्रोम मेडलियन दिया गया है।
नई स्ट्रीट बॉब में लगा 1,923cc, V-ट्विन, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है। ये 5020rpm पर 91.18bhp का पावर और 2750rpm पर 156Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 13.2-लीटर के छोटे फ्यूल टैंक के बावजूद, स्ट्रीट बॉब का वज़न 293 किलोग्राम (कर्ब) है। यह हार्ले के 117CI लाइन-अप का सबसे हल्का मॉडल है। ट्यूबलर क्रैडल फ्रेम पर बेस्ड, इस बाइक में 19-16 इंच के स्पोक व्हील्स हैं, जिन्हें 49mm टेलीस्कोपिक फोर्क्स और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक द्वारा सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग दोनों सिरों पर सिंगल डिस्क ब्रेक द्वारा कंट्रोल होती है।
स्ट्रीट बॉब अपने स्पेसिफिक अमेरिकी बॉबर जैसे निचले और लंबे स्टांस को मिनी एप-हैंगर हैंडलबार के साथ बरकरार रखता है। टर्न इंडिकेटर्स हैंडलबार पर अनोखे ढंग से लगे हैं। नए पेंट स्कीम और टू-इन-वन एग्जॉस्ट सिस्टम को छोड़कर, यह मोटरसाइकिल पुराने मॉडल जैसी ही है। इसके फीचर्स में तीन राइडिंग मोड, ड्रैग-टॉर्क स्लिप कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं। 2025 हार्ले-डेविडसन स्ट्रीट बॉब की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.77 लाख रुपए है। ग्राहकों को इस मोटरसाइकिल से जुड़ी एक्सेसरीज चुनने का मौका भी मिलता है।
