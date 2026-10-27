भारत आ गई हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440, ये कंपनी की नई एंट्री लेवल मोटरसाइकिल; फोटोज से डिटेल का खुलासा

बिना कवर वाली यह मोटरसाइकिल, X440 रोडस्टर के मुकाबले एक क्रूजर जैसी दिखती है। इसमें नया फ्यूल टैंक, राइडर के लिए स्कूपड सिंगल-पीस सीट और पीछे की तरफ मुड़े हुए हैंडलबार दिए गए हैं। बाइक में काफी जगह पर ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है।

भारत आ गई हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440

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हार्ले-डेविडसन भारतीय बाजार के लिए अपनी 440 सीरीज को आगे बढ़ा रही है। दरअसल, अब कंपनी की अपकमिंग स्प्रिंट 440 को बिना किसी कवर (कैमफ्लाज) के देखा गया है। दरअसल, यह मोटरसाइकिल अब डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है। इसके लेटेस्ट फोटोज में इस नई क्रूजर बाइक का एकदम क्लियर लुक देखने को मिला है। इन फोटोज से इसकी डिटेल का भी खुलासा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे दिसंबर 2026 या 2027 की शरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। चलिए अब इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं।

हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 का डिजाइन बिना कवर वाली यह मोटरसाइकिल, X440 रोडस्टर के मुकाबले एक क्रूजर जैसी दिखती है। इसमें नया फ्यूल टैंक, राइडर के लिए स्कूपड सिंगल-पीस सीट और पीछे की तरफ मुड़े हुए हैंडलबार दिए गए हैं। बाइक में काफी जगह पर ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जिसे इंजन के शाइनिंग फिनिश वाले हिस्सों और एग्जॉस्ट पर लगी ब्राइट हीट शील्ड से एक शानदार कंट्रास्ट मिलता है। X440 की तुलना में इसका एग्जॉस्ट भी बिल्कुल नया है।

इस ब्लैक मोटरसाइकिल के टैंक पर ऑरेंज बॉर्डर वाले ग्राफिक्स हैं, जिनके बीच हार्ले-डेविडसन का नाम साफ तौर पर लिखा है। इसके नए साइड पैनल पर स्प्रिंट की ब्रांडिंग भी देखी जा सकती है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि यह वही मोटरसाइकिल है जिसे पहले टीजर में दिखाया गया था। दूसरी मोटरसाइकिलों के टैंक पर ब्लू, ग्रे और रेड कलर की फिनिश भी दिखाई दे रही है।

मोटरसाइकिल के फ्रंट लुक की बात करें तो इस एंट्री-लेवल क्रूजर में एक गोल हेडलैंप है, जिसके चारों तरफ शाइनिंग ट्रिम दी गई है। इसके साथ अलग-अलग टर्न इंडिकेटर्स और एक कॉम्पैक्ट फ्रंट मडगार्ड भी है। हेडलैंप असेंबली पूरी तरह से खुली हुई है। इसमें कोई बड़ी विंडस्क्रीन नहीं है, जिससे इसका फ्रंट लुक काफी सिंपल लगता है।

राइडर की सीट वाले हिस्से में एक डिप है, जिसके पीछे पिलियन के लिए थोड़ा उठा हुआ हिस्सा है। ऊपर उठे हुए और पीछे की तरफ मुड़े हुए हैंडलबार के साथ, यह एक ऐसी राइडिंग पोजीशन बनाती है जो कम्फर्टेबल सफर के लिए एकदम सही है। इसका व्हीलबेस X440 से ज्यादा लगता है, और इसके रेक एंगल में भी बदलाव किया गया है।

हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 की सेफ्टी

X440 की तुलना में इसके फुटपेग थोड़े आगे की तरफ लगे हैं। हालांकि, ये इंजन के काफी करीब हैं। हैंडलबार के ऊपर एक गोल इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगा है, जो राइडर की तरफ झुका हुआ । ठीक वैसा ही जैसा X440 में मिलता है। फोटोज में इसके स्विचगियर और ट्रेडिशनल चाबी वाले इग्निशन सिस्टम को भी देखा जा सकता है। इसके फ्रंट में USD फोर्क्स, पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। बाइक के आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक लगे हैं, और सामने के पहिए पर ABS सेंसर रिंग भी देखी जा सकती है।