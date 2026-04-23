इस कंपनी की एक साथ 16994 मोटरसाइकिल के लिए जारी किया रिकॉल, ब्रेक परफॉर्मेंस का सता रहा डर

रिकॉल नोटिस के अनुसार, पीछे की ब्रेक लाइन बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) के संपर्क में आ सकती है, जिससे ब्रेक लाइन में घिसाव हो सकता है। इसके चलते ब्रेक फ्लूइड लीक हो सकता है और पीछे के ब्रेक की परफॉर्मेंस कम हो सकती है।

हार्ले-डेविडसन (Harley-Davidson) ने अमेरिकी बाजार के लिए एक रिकॉल जारी किया है। कंपनी को डर है कि उसकी मोटरसाइकिल के पीछे के ब्रेक फेल होने का संभावित खतरा है। इस खतरे से कंपनी की करीब 16,994 मोटरसाइकिलें प्रभावित हो सकती हैं। इस रिकॉल को नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने हरी झंडी दी है। कंपनी ने जिन मोटरसाइकिल के लिए रिकॉल जारी किया है उसमें हेरिटेज क्लासिक, स्ट्रीट बॉब, लो राइडर S और लो राइडर ST शामिल हैं। ये सभी हार्ले-डेविडसन की सॉफ्टेल रेंज का हिस्सा हैं।

रिकॉल नोटिस के अनुसार, पीछे की ब्रेक लाइन बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) के संपर्क में आ सकती है, जिससे ब्रेक लाइन में घिसाव हो सकता है। इसके चलते ब्रेक फ्लूइड लीक हो सकता है और पीछे के ब्रेक की परफॉर्मेंस कम हो सकती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए, कंपनी के डीलर BCM और उससे जुड़े हार्डवेयर को बदलेंगे। साथ ही, पीछे की ब्रेक लाइन की जांच करेंगे। यदि कोई खराबी पाई जाती है, तो ब्रेक लाइन और उससे जुड़े पुर्जों को फ्री में बदला जाएगा।

अमेरिकी बाजार में इन्फेक्टेड मोटरसाइकिल के ओनर्स को सूचना देने का काम 18 मई से शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि यह रिकॉल भारत या अन्य इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद बाइकों को भी प्रभावित करेगा या नहीं।

हार्ले-डेविडसन 2026 स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड पेश

हार्ले-डेविडसन ने जनवरी 2026 में अपडेटेड स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड को पेश किया था। कंपनी ने अब इस मोटरसाइकिल में कई बड़े अपडेट किए हैं। इस लिस्ट में एक नया इंजन, एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कम्फर्ट पर फोकस करने वाले कई सुधार शामिल हैं। 2026 स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड क्रोम और ब्लैक ट्रिम वैरिएंट में पेश की जाएगी। इसमें कई कलर ऑप्शन शामिल हैं, जैसे डार्क बिलियर्ड ग्रे, विविड ब्लैक, व्हाइट ओनिक्स पर्ल और भी बहुत कुछ मिलेंगे। उम्मीद है कि हार्ले-डेविडसन इस साल के आखिर में भारत में स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड को लॉन्च करेगी।

सबसे पहले बात करते हैं इंजन की तो स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड में नया मिल्वौकी-एट VVT 117 इंजन दिया गया है। यह 1,923cc का इंजन 4,600rpm पर 106bhp की पावर और 3,500rpm पर 177Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हार्ले-डेविडसन का कहना है कि यह पिछले टूरिंग मॉडल में इस्तेमाल किए गए मिल्वौकी-एट 114 इंजन के मुकाबले हॉर्सपावर में 14% और टॉर्क में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग या VVT को जोड़ने का मकसद पूरे रेव रेंज में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है।