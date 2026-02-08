Hindustan Hindi News
Harley Davidson India Sold 97 Motorcycles in 9 Months 800cc to 1600cc, check details
इंडिया-US डील से हार्ले-डेविडसन को बड़ी राहत! फिर भी 9 महीनों में बिकीं सिर्फ 97 बाइक्स

इंडिया-US डील से हार्ले-डेविडसन को बड़ी राहत! फिर भी 9 महीनों में बिकीं सिर्फ 97 बाइक्स

संक्षेप:

भारत में प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट को लेकर अक्सर बड़ी-बड़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं, लेकिन हकीकत अब भी आंकड़ों में साफ दिखती है। इसी कड़ी में हार्ले-डेविडसन (Davidson) की बिक्री, आने वाला भारत-अमेरिका ट्रेड डील और 800cc से ऊपर की बाइक्स की असली तस्वीर एक दिलचस्प कहानी कहती है।

Feb 08, 2026 04:33 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट को लेकर अक्सर बड़ी-बड़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं, लेकिन हकीकत अब भी आंकड़ों में साफ दिखती है। इसी कड़ी में Harley-डेविडसन (Davidson) की बिक्री, आने वाला भारत-अमेरिका ट्रेड डील और 800cc से ऊपर की बाइक्स की असली तस्वीर एक दिलचस्प कहानी कहती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

9 महीनों में सिर्फ 97 हार्ले-डेविडसन बाइक्स की बिक्री

अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच हार्ले-डेविडसन इंडिया (Harley-Davidson India) ने 800cc से 1600cc सेगमेंट में कुल 97 मोटरसाइकिलें बेचीं। यह सालाना आधार पर महज 1% की हल्की बढ़त है। इसमें कंपनी की नई और ग्लोबल-फोकस्ड बाइक्स (नाइटस्टर (Nightster), स्पोर्टस्टर S (Sportster S), पैन अमेरिका (Pan America)शामिल हैं। इन मॉडल्स को हार्ले (Harley) ने युवा और शहरी राइडर्स को ध्यान में रखकर उतारा है, लेकिन इसके बावजूद वॉल्यूम अब भी काफी सीमित हैं।

1600cc से ऊपर की हार्ले बाइक्स की डिमांड घटी

जहां 800–1600cc सेगमेंट में हल्की बढ़त दिखी, वहीं 1600cc से ऊपर की हार्ले-डेविडसन (Harley-Davidson) बाइक्स की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल–दिसंबर 2025 में बिक्री 90 यूनिट पर ठप हो गई, जो सालाना आधार पर 15% की गिरावट है। फैट बॉब (Fat Bob), रोड ग्लाइड (Road Glide) और स्ट्रीट ग्लाइड (Street Glide) जैसी भारी-भरकम क्रूजर बाइक्स अब पहले जैसी लोकप्रिय नहीं रहीं। यह साफ इशारा है कि भारतीय बाजार धीरे-धीरे बहुत बड़े इंजन वाली क्रूजर्स से दूर जा रहा है।

800cc+ मोटरसाइकिल मार्केट: अब भी नीचे सेगमेंट

पूरे भारत में 800cc से ऊपर की बाइक्स का बाजार अभी भी बहुत छोटा है। अप्रैल–दिसंबर 2025 बिक्री 1,874 यूनिट रही, जो 6.2% की YoY गिरावट है। हालांकि, कावासाकी निंजा 1100SX (Kawasaki Ninja 1100SX), सुजुकी हायाबूसा (Suzuki Hayabusa) और ट्रॉयम्फ स्पीड ट्विन (Triumph Speed Twin) जैसी कुछ बाइक्स की बिक्री बढ़ी, लेकिन महंगी कीमतें, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट इस सेगमेंट की ग्रोथ को रोक रही हैं।

इंडिया-US ट्रेड डील: हार्ले के लिए क्या बदलेगा?

भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 800cc से 1600cc इंजन वाली US-बिल्ट मोटरसाइकिलों पर 44% तक की इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो हार्ले (Harley) की मिड-कैपेसिटी बाइक्स सस्ती हो सकती हैं। इससे कीमतों में बड़ा अंतर (pricing distortion) कम होगा। हालांकि, यह राहत 1600cc+ आइकॉनिक क्रूज़र्स पर लागू नहीं होगी।

Auto News Hindi

