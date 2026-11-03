3.5-इंच कलर डिस्प्ले, लो हाइट सीट, 6-स्पीड गियर, फुल टैंक पर 306Km रेंज; एंट्री लेवल हार्ले डेविडसन लॉन्च

कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को मिलान में आयोजित EICMA 2026 में पहली बार पेश किया गया था। अमेरिका में इसकी डिलीवरी 2027 के फरवरी से अप्रैल के बीच शुरू होने की उम्मीद है। हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 को क्रूजर स्टाइल दिया गया है।

हार्ले-डेविडसन भले ही भारतीय बाजार में अपना बोरिया-बिस्तर समेट चुकी हो, लेकिन इसकी मोटरसाइकिल आज भी देश के अंदर बिक रही हैं। कंपनी इन्हें देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर बना रही और बेच रही है। अब कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो के लिए नई हार्ले डेविडसन स्प्रिंट 440 पेश की है। यह एक नई एंट्री-लेवल क्रूजर मोटरसाइकिल है। X440 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस मोटरसाइकिल में 440cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन, 6-स्पीड गियरबॉक्स, लो हाइट सीट और 3.5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है।

कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को मिलान में आयोजित EICMA 2026 में पहली बार पेश किया गया था। अमेरिका में इसकी डिलीवरी 2027 के फरवरी से अप्रैल के बीच शुरू होने की उम्मीद है। हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 को क्रूजर स्टाइल दिया गया है, जिसमें टियरड्रॉप के आकार का फ्यूल टैंक, गोल LED हेडलैंप, फास्टबैक-स्टाइल सीट, छोटा रियर मडगार्ड और नीचे की तरफ लगा एग्जॉस्ट शामिल है।

इसमें ऊपर की तरफ उठे हुए और पीछे की तरफ मुड़े हुए हैंडलबार, ब्लैक मैकेनिकल पार्ट्स और कास्ट एल्युमिनियम एलॉय व्हील्स दिए हैं। यह मोटरसाइकिल 3 कलर ऑप्शन बिलियर्ड ग्रे, विविड ब्लैक और टील थंडर में खरीद पाएंगे। तीनों ऑप्शन में फ्यूल टैंक पर ऑरेंज कलर के ग्राफिक्स दिए हैं, जबकि साइड पैनल पर ब्रांड का नया हार्ले हेयर कैरेक्टर बना हुआ है।

स्प्रिंट 440 का इंजन और माइलेज

हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 में 440cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जिसमें सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, दो वाल्व और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन फीचर दिया है। यह इंजन 6,000 rpm पर 27 hp की पावर और 4,000 rpm पर 38 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच दिया गया है। 5वें और 6वें गियर में ओवरड्राइव रेशियो है, जो हाईवे पर चलते समय इंजन की स्पीड को कम रखने में मदद करता है, जबकि असिस्ट फंक्शन क्लच लीवर को दबाने में लगने वाली ताकत को कम करता है। कंपनी का दावा है कि यह 34 kmpl तक का कंबाइंड माइलेज दे सकती है।

फुल टैंक पर 306Km की सफर

स्प्रिंट 440 में 9 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, फुल टैंक पर इसकी रेंज लगभग 306 Km तक हो सकती है। कंपनी का कहना है कि असल माइलेज और रेंज राइडिंग की स्थितियों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। स्प्रिंट 440 में सीट की ऊंचाई 671 mm है। इसकी सीट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मोटरसाइकिल के रुके होने पर राइडर आसानी से अपने पैर जमीन पर टिका सके। मोटरसाइकिल का रेडी-टू-राइड वजन 187 किलोग्राम है।

स्प्रिंट 440 का हार्डवेयर और टायर

सस्पेंशन के लिए इसमें 130 mm ट्रैवल वाले 43 mm के इनवर्टेड फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ 76 mm व्हील ट्रैवल और सात-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट वाले ट्विन शॉक एब्जॉर्बर लगे हैं। इस क्रूजर मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लीयरेंस 147 mm है। इस मोटरसाइकिल में 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर कास्ट एल्युमिनियम एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर 100/90-19 साइज का फ्रंट टायर और 150/60ZR17 साइज का रियर टायर लगा है। ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 320 mm की डिस्क और पीछे 240 mm की डिस्क दी गई है। इसमें डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है।

स्प्रिंट 440 के फीचर्स की लिस्ट

हार्ले डेविडसन स्प्रिंट 440 में 3.5-इंच का गोल कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है। इसमें स्पीड, इंजन स्पीड, ओडोमीटर रीडिंग, ट्रिप की जानकारी और वॉर्निंग इंडिकेटर्स दिखाता है। अन्य फीचर्स में फुल-LED लाइटिंग और हेडलैंप के ऊपर लगा USB-C चार्जिंग पोर्ट शामिल है। हार्ले-डेविडसन कई तरह की एक्सेसरीज भी पेश करेगी, जिसमें थ्रो-ओवर सैडलबैग, रिमूवेबल विंडशील्ड, पैसेंजर बैकरेस्ट, इंजन गार्ड और अलग-अलग तरह के हैंडलबार शामिल हैं।