Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Harley Davidson CVO Street Glide launched in India at Rs 63.03 lakh
बाइक लवर्स के लिए हार्ले डेविडसन का नया मॉडल लॉन्च, सुबह से रात तक नॉनस्टॉप दौड़ेगी; हर रास्ते पर भरेगी फर्राटा

बाइक लवर्स के लिए हार्ले डेविडसन का नया मॉडल लॉन्च, सुबह से रात तक नॉनस्टॉप दौड़ेगी; हर रास्ते पर भरेगी फर्राटा

संक्षेप:

CVO स्ट्रीट ग्लाइड में नए बैटविंग फेयरिंग को बेहतर बनाया गया है, जिसे बेहतर विंड प्रोटेक्शन और बेहतर हाईवे परफॉर्मेंस के लिए एयरोडायनामिक रूप से ऑप्टिमाइज किया गया है। मोटरसाइकिल में नए हल्के कास्ट व्हील, कस्टम-ग्रेड डिटेलिंग और प्रीमियम फिनिश भी हैं जो इसकी विज़ुअल अपील को बढ़ाते हैं।

Dec 10, 2025 10:05 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

हार्ले-डेविडसन ने भारतीय बाजर के लिए अपनी 2025 CVO स्ट्रीट ग्लाइड मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 63.03 लाख रुपए तय की है। ब्रांड के कस्टम व्हीकल ऑपरेशंस लाइनअप के तहत एक टूरिंग मॉडल के तौर पर पेश की गई यह मोटरसाइकिल उन राइडर्स के लिए है जो हाई लेवल की कारीगरी और परफॉर्मेंस वाली प्रीमियम लंबी दूरी की टूरर मोटरसाइकिल चाहते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं

परफॉर्मेंस की बात करें तो, CVO स्ट्रीट ग्लाइड में 1982cc, मिल्वौकी-एट VVT 121 इंजन मिलता है, जो 115hp का पावर और 189Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। V-ट्विन इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कहा जाता है कि यह पूरे रेव बैंड में मजबूत, आसानी से मिलने वाला टॉर्क देता है। बाइक में अपग्रेडेड हार्डवेयर हैं, जिसमें आगे की तरफ 47mm शोवा इनवर्टेड फोर्क्स और पीछे एडजस्टेबल सस्पेंशन शामिल हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का ध्यान ब्रेम्बो कैलिपर्स और आगे की तरफ डुअल डिस्क रखते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Harley-Davidson CVO Street Glide

Harley-Davidson CVO Street Glide

₹ 63.03 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Indian Roadmaster Elite

Indian Roadmaster Elite

₹ 71.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Harley-Davidson CVO Road Glide

Harley-Davidson CVO Road Glide

₹ 67.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 85,564 - 1.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
read moreये भी पढ़ें:
नया डिजाइन, कमाल की सेफ्टी और लग्जरी इंटीरियर; नई ब्रेजा की डिटेल आई सामने

डिजाइन के मामले में CVO स्ट्रीट ग्लाइड में नए बैटविंग फेयरिंग को बेहतर बनाया गया है, जिसे बेहतर विंड प्रोटेक्शन और बेहतर हाईवे परफॉर्मेंस के लिए एयरोडायनामिक रूप से ऑप्टिमाइज किया गया है। मोटरसाइकिल में नए हल्के कास्ट व्हील, कस्टम-ग्रेड डिटेलिंग और प्रीमियम फिनिश भी हैं जो इसकी विज़ुअल अपील को बढ़ाते हैं, साथ ही इसे स्टैंडर्ड स्ट्रीट ग्लाइड से अलग करते हैं। CVO स्ट्रीट ग्लाइड तीन कलर्स और दो फिनिश में उपलब्ध हैं। इसमें ब्लैक्ड-आउट और क्रोम शामिल हैं।

read moreये भी पढ़ें:
कंपनी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इस SUV पर दे रही ₹2.40 लाख का डिस्काउंट

कॉकपिट में 12.3-इंच का TFT टचस्क्रीन लगा है जिसमें हार्ले-डेविडसन का स्काईलाइन OS इंफोटेनमेंट सूट है, जो नेविगेशन सपोर्ट, कनेक्टेड फीचर्स और कई लेआउट ऑप्शन देता है। ऑडियो सिस्टम फेयरिंग में इंटीग्रेटेड रॉकफोर्ड फॉसगेट स्टेज II सेटअप से चलता है। दूसरे फीचर्स में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। हार्ले-डेविडसन CVO स्ट्रीट ग्लाइड कंपनी के पोर्टफोलियो में CVO रोड ग्लाइड में नीचे है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।