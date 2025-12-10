बाइक लवर्स के लिए हार्ले डेविडसन का नया मॉडल लॉन्च, सुबह से रात तक नॉनस्टॉप दौड़ेगी; हर रास्ते पर भरेगी फर्राटा
CVO स्ट्रीट ग्लाइड में नए बैटविंग फेयरिंग को बेहतर बनाया गया है, जिसे बेहतर विंड प्रोटेक्शन और बेहतर हाईवे परफॉर्मेंस के लिए एयरोडायनामिक रूप से ऑप्टिमाइज किया गया है। मोटरसाइकिल में नए हल्के कास्ट व्हील, कस्टम-ग्रेड डिटेलिंग और प्रीमियम फिनिश भी हैं जो इसकी विज़ुअल अपील को बढ़ाते हैं।
हार्ले-डेविडसन ने भारतीय बाजर के लिए अपनी 2025 CVO स्ट्रीट ग्लाइड मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 63.03 लाख रुपए तय की है। ब्रांड के कस्टम व्हीकल ऑपरेशंस लाइनअप के तहत एक टूरिंग मॉडल के तौर पर पेश की गई यह मोटरसाइकिल उन राइडर्स के लिए है जो हाई लेवल की कारीगरी और परफॉर्मेंस वाली प्रीमियम लंबी दूरी की टूरर मोटरसाइकिल चाहते हैं।
परफॉर्मेंस की बात करें तो, CVO स्ट्रीट ग्लाइड में 1982cc, मिल्वौकी-एट VVT 121 इंजन मिलता है, जो 115hp का पावर और 189Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। V-ट्विन इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कहा जाता है कि यह पूरे रेव बैंड में मजबूत, आसानी से मिलने वाला टॉर्क देता है। बाइक में अपग्रेडेड हार्डवेयर हैं, जिसमें आगे की तरफ 47mm शोवा इनवर्टेड फोर्क्स और पीछे एडजस्टेबल सस्पेंशन शामिल हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का ध्यान ब्रेम्बो कैलिपर्स और आगे की तरफ डुअल डिस्क रखते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Harley-Davidson CVO Street Glide
₹ 63.03 लाख
Indian Roadmaster Elite
₹ 71.82 लाख
Harley-Davidson CVO Road Glide
₹ 67.37 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.81 - 2.16 लाख
Honda SP 125
₹ 85,564 - 1.11 लाख
डिजाइन के मामले में CVO स्ट्रीट ग्लाइड में नए बैटविंग फेयरिंग को बेहतर बनाया गया है, जिसे बेहतर विंड प्रोटेक्शन और बेहतर हाईवे परफॉर्मेंस के लिए एयरोडायनामिक रूप से ऑप्टिमाइज किया गया है। मोटरसाइकिल में नए हल्के कास्ट व्हील, कस्टम-ग्रेड डिटेलिंग और प्रीमियम फिनिश भी हैं जो इसकी विज़ुअल अपील को बढ़ाते हैं, साथ ही इसे स्टैंडर्ड स्ट्रीट ग्लाइड से अलग करते हैं। CVO स्ट्रीट ग्लाइड तीन कलर्स और दो फिनिश में उपलब्ध हैं। इसमें ब्लैक्ड-आउट और क्रोम शामिल हैं।
कॉकपिट में 12.3-इंच का TFT टचस्क्रीन लगा है जिसमें हार्ले-डेविडसन का स्काईलाइन OS इंफोटेनमेंट सूट है, जो नेविगेशन सपोर्ट, कनेक्टेड फीचर्स और कई लेआउट ऑप्शन देता है। ऑडियो सिस्टम फेयरिंग में इंटीग्रेटेड रॉकफोर्ड फॉसगेट स्टेज II सेटअप से चलता है। दूसरे फीचर्स में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। हार्ले-डेविडसन CVO स्ट्रीट ग्लाइड कंपनी के पोर्टफोलियो में CVO रोड ग्लाइड में नीचे है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।