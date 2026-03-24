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हार्दिक का 'रॉयल' कार कलेक्शन: 8.5 करोड़ की फेरारी के साथ हैं कई दमदार SUV, एक वीडियो में देखें सबकुछ

Mar 24, 2026 11:50 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। टी20 वर्ल्ड कप की शानदार जीत का जश्न मना रहे हार्दिक ने अपने कार कलेक्शन में एक बेहद खास मेहमान का स्वागत किया है।

हार्दिक का 'रॉयल' कार कलेक्शन: 8.5 करोड़ की फेरारी के साथ हैं कई दमदार SUV, एक वीडियो में देखें सबकुछ

मुंबई इंडियंस के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। टी20 वर्ल्ड कप की शानदार जीत का जश्न मना रहे हार्दिक ने अपने कार कलेक्शन में एक बेहद खास मेहमान का स्वागत किया है। यह इटालियन सुपरकार 'फेरारी 12 सिलिंड्री' (Ferrari 12Cilindri) है। हार्दिक ने हाल ही में मुंबई इंडियंस के साथ मिलकर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी इस नई 'लाल परी' के साथ स्वैग दिखाते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

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वीडियो तेजी से हो रहा वायरल

हार्दिक की इस नई फेरारी की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन और डिजाइन है। इस कार का नाम '12 सिलिंड्री' इसके 12-सिलेंडर वाले इंजन के सम्मान में रखा गया है। यह कार फेरारी की पुरानी विरासत और मॉडर्न तकनीक का एक बेजोड़ मेल है। इसकी लंबी बॉडी और शार्प लुक इसे सड़कों पर सबसे अलग खड़ा करता है। वीडियो में हार्दिक पांड्या इसी सुपरकार से उतरते हैं, बगल वाली सीट से अपना बल्ला उठाते हैं और पीछे अपनी टीम के साथ स्टाइल में आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

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स्पीड 340 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा

इसमें 6.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन लगा है, जो 830bhp की जबरदस्त पावर और 678Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रफ्तार के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड महज 2.9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 340 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा है। भारत में इस लग्जरी कार की एक्स-शोरूम कीमत 8.5 करोड़ रुपये से भी अधिक है जो इसे देश की सबसे महंगी और तेज कारों में से एक बनाती है।

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कुछ ऐसा है कार कलेक्शन

हार्दिक पांड्या के गैराज में सिर्फ फेरारी ही नहीं, बल्कि दुनिया की एक से बढ़कर एक धांसू एसयूवी भी मौजूद हैं। शेयर किए गए वीडियो में उनके शानदार कलेक्शन की झलक मिलती है। इनमें लैम्बोर्गिनी उरुस (Lamborghini Urus), मर्सिडीज-AMG G63 (जी-वैगन) और रेंज रोवर स्पोर्ट SV जैसी करोड़ों की गाड़ियां लाइन से खड़ी दिखाई देती हैं। एसयूवी के प्रति हार्दिक की दीवानगी तो जगजाहिर थी, लेकिन अब इस फेरारी के आने के बाद उनका गैराज पूरी तरह से 'कम्प्लीट' लग रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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