हार्दिक का 'रॉयल' कार कलेक्शन: 8.5 करोड़ की फेरारी के साथ हैं कई दमदार SUV, एक वीडियो में देखें सबकुछ

Mar 24, 2026 11:50 am IST

हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। टी20 वर्ल्ड कप की शानदार जीत का जश्न मना रहे हार्दिक ने अपने कार कलेक्शन में एक बेहद खास मेहमान का स्वागत किया है।

मुंबई इंडियंस के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। टी20 वर्ल्ड कप की शानदार जीत का जश्न मना रहे हार्दिक ने अपने कार कलेक्शन में एक बेहद खास मेहमान का स्वागत किया है। यह इटालियन सुपरकार 'फेरारी 12 सिलिंड्री' (Ferrari 12Cilindri) है। हार्दिक ने हाल ही में मुंबई इंडियंस के साथ मिलकर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी इस नई 'लाल परी' के साथ स्वैग दिखाते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

वीडियो तेजी से हो रहा वायरल हार्दिक की इस नई फेरारी की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन और डिजाइन है। इस कार का नाम '12 सिलिंड्री' इसके 12-सिलेंडर वाले इंजन के सम्मान में रखा गया है। यह कार फेरारी की पुरानी विरासत और मॉडर्न तकनीक का एक बेजोड़ मेल है। इसकी लंबी बॉडी और शार्प लुक इसे सड़कों पर सबसे अलग खड़ा करता है। वीडियो में हार्दिक पांड्या इसी सुपरकार से उतरते हैं, बगल वाली सीट से अपना बल्ला उठाते हैं और पीछे अपनी टीम के साथ स्टाइल में आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

स्पीड 340 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा इसमें 6.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन लगा है, जो 830bhp की जबरदस्त पावर और 678Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रफ्तार के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड महज 2.9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 340 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा है। भारत में इस लग्जरी कार की एक्स-शोरूम कीमत 8.5 करोड़ रुपये से भी अधिक है जो इसे देश की सबसे महंगी और तेज कारों में से एक बनाती है।