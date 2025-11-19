Hindustan Hindi News
हार्दिक पांड्या ने अपनी इस लग्जरी कार को बदल दिया, पीले रंग को इस शनदार कलर से किया रिप्लेस

हार्दिक पांड्या ने अपनी इस लग्जरी कार को बदल दिया, पीले रंग को इस शनदार कलर से किया रिप्लेस

संक्षेप: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी हाल ही में खरीदी गई लेम्बोर्गिनी उरुस SE (Lamborghini Urus SE) के लुक में बदलाव किया है। जिसके बाद इस SUV को एक अलग लुक मिला है। लेम्बोर्गिनी के चटख जियालो ऑगे येलो कलर में रंगी यह गाड़ी उनके गैराज में आई थी, और अब मैट ग्रे रंग में लिपटी हुई बेंगलुरु में नजर आई।

Wed, 19 Nov 2025 10:50 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी हाल ही में खरीदी गई लेम्बोर्गिनी उरुस SE (Lamborghini Urus SE) के लुक में बदलाव किया है। जिसके बाद इस SUV को एक अलग लुक मिला है। लेम्बोर्गिनी के चटख जियालो ऑगे येलो कलर में रंगी यह गाड़ी उनके गैराज में आई थी, और अब मैट ग्रे रंग में लिपटी हुई बेंगलुरु में नजर आई। जिससे इस SUV को एक बिल्कुल नए लुक में दिखा रही है।

सोशल मीडिया पर सामने आई इस तस्वीर में मैट ग्रे रंग की फिनिश है जो ज्यादा दिखाई देने वाले येलो कलर को कहीं ज्यादा मंद और हल्के कलर में बदल देती है। इस रैप के साथ ही पहियों में भी बदलाव किया गया है। ऐसा लगता है कि स्टॉक 21-इंच गन-मेटल अलॉय व्हील्स की जगह गहरे रंग के 22-इंच मल्टी-स्पोक व्हील्स लगा दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:देश के SUV सेगमेंट में अपनी धाक जमाने आ रहा ये नया मॉडल, 26 जनवरी को होगा लॉन्च

साटन जैसी ग्रे सतह और बड़े ब्लैक पहिए मिलकर पांड्या की उरुस SE को एक ज्यादा सोची-समझी और खतरनाक लुक देते हैं, जो कम भड़कीला और ज्यादा अग्रेसिव है। उरुस SE के मैकेनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस SUV में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है जो प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम और 25.9 kWh लिथियम-आयन बैटरी से लैस है।

लेम्बोर्गिनी उरुस SE की खास बातें
कम्बाइंड पावर: 800 hp और 950 Nm
केवल इलेक्ट्रिक रेंज: 60 Km
प्योर EV की टॉप स्पीड: 130 Kmph
0–100 किमी प्रति घंटा: 3.4 सेकंड
ओवरऑल टॉप स्पीड: 312 Kmph

ये भी पढ़ें:7-सीटर कैरेंस और सेल्टोस को छोड़ इस SUV के पीछे पड़े ग्राहक; बनाया नंबर-1

उरुस SE की कैपेसीट के मूल 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, ऑल-व्हील-ड्राइव लेआउट, टॉर्क वेक्टरिंग और एक्टिव डिफरेंशियल में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। हाल ही में खरीदी गई लेम्बोर्गिनी उरुस SE की भारत में एक्स-शोरूम कीमत 4.57 करोड़ रुपए रखी गई है। पंड्या के गैराज में पहले से ही रेंज रोवर स्पोर्ट SV और मर्सिडीज-बेंज G 63 AMG जैसी गाड़ियां शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Hardik Pandya

