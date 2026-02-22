Hindustan Hindi News
हार्दिक पांड्या ने एक्स-वाइफ नताशा और बेटे अगस्त्य के लिए खरीदी 'बाहुबली डिफेंडर, फैंस बोले- 'दिल जीत लिया'

Feb 22, 2026 05:30 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
हार्दिक पांड्या ने अपने बेटे अगस्त्य और नताशा को आलीशान लैंड रोवर डिफेंडर (Land Rover Defender) गिफ्ट किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस हार्दिक के इस कदम की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।

हार्दिक पांड्या ने एक्स-वाइफ नताशा और बेटे अगस्त्य के लिए खरीदी 'बाहुबली डिफेंडर, फैंस बोले- 'दिल जीत लिया'

भारतीय स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक अपनी निजी जिंदगी में अलग हो चुके हैं। हालांकि, अपने बेटे अगस्त्य की खुशियों के मामले में वे आज भी कोई समझौता नहीं करते। हाल ही में मुंबई में इस रिश्ते की एक बहुत ही खूबसूरत झलक देखने को मिली। हार्दिक पांड्या ने अपने बेटे अगस्त्य और नताशा को एक बेहद आलीशान लैंड रोवर डिफेंडर (Land Rover Defender) गिफ्ट किया। सोशल मीडिया पर जब इस लग्जरी कार की डिलीवरी की तस्वीरें सामने आईं, तो फैंस भी हार्दिक के इस कदम की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।

गिफ्ट हैम्पर लेती हुई दिखीं नताशा

शोरूम की तरफ से शेयर की गई तस्वीरों में छोटा अगस्त्य अपनी नई काली रंग की 'बड़ी गाड़ी' को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आया। वो कभी कार के अंदर झांकता तो कभी उसे छूकर देखता। वहीं, नताशा डीलरशिप के स्टाफ से गिफ्ट हैम्पर लेती हुई मुस्कुराती दिखीं। शोरूम ने अपने पोस्ट में साफ लिखा कि हार्दिक ने एक बार फिर भरोसे और मजबूती को चुना है। यह पल दिखाता है कि भले ही पति-पत्नी के तौर पर उनके रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन एक माता-पिता के रूप में वे आज भी एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

इतनी है एसयूवी की कीमत

बात करें इस 'बाहुबली' गाड़ी की तो लैंड रोवर डिफेंडर सिर्फ एक कार नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल है। यह सड़क पर जितनी धाकड़ दिखती है, उतनी ही तेज भी है। इसके सबसे पावरफुल 'ऑक्टा' वैरिएंट में BMW का इंजन लगा है जो 635bhp की पावर जेनरेट करता है। इसकी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह भारी-भरकम SUV पलक झपकते ही (सिर्फ 3.8 सेकंड में) 100 की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.26 करोड़ से लेकर टॉप मॉडल में 2.59 करोड़ रुपये तक जाती है।

फीचर्स भी है दमदार

फीचर्स के मामले में तो यह गाड़ी किसी चलते-फिरते महल जैसी है। इसके अंदर बड़ी टचस्क्रीन, शानदार साउंड सिस्टम और आरामदायक वेंटिलेटेड सीटें मिलती हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है, जो मुश्किल रास्तों पर भी ड्राइविंग को आसान बना देता है। हार्दिक ने नताशा और अगस्त्य को यह कार गिफ्ट करके यह साफ कर दिया है कि उनके बेटे की सेफ्टी और आराम उनके लिए सबसे ऊपर है।

