हार्दिक पांड्या ने खरीदा 'चलता-फिरता महल', गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की भारत की सबसे लंबी मर्सिडीज; फोटो वायरल

हार्दिक पांड्या ने अब एक और करोड़ों की लग्जरी कार अपने कलेक्शन में शामिल की है। उन्होंने मर्सिडीज-बेंज की प्रीमियम MPV 'V-क्लास' खरीदी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक इस नई नवेली कार के भारत में पहले मालिक बन गए हैं।

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। महंगी घड़ियों और डिजाइनर कपड़ों के शौकीन हार्दिक के गैरेज में एक से बढ़कर एक नायाब गाड़ियां मौजूद हैं। हार्दिक पांड्या ने अब एक और करोड़ों की लग्जरी कार अपने कलेक्शन में शामिल की है। उन्होंने मर्सिडीज-बेंज की प्रीमियम MPV 'V-क्लास' खरीदी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक इस नई नवेली कार के भारत में पहले मालिक बन गए हैं। उन्होंने यह गाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को तोहफे में दी है। सोशल मीडिया पर दोनों की चाबी लेते हुए तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं।

चलता-फिरता लग्जरी विला है कार मर्सिडीज-बेंज V-क्लास कोई साधारण गाड़ी नहीं, बल्कि सड़क पर चलता-फिरता एक लग्जरी कमरा है। भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.40 करोड़ रुपये से शुरू होती है। यह कार उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो सफर के दौरान भी घर जैसा आराम और प्राइवेसी चाहते हैं। कीमत और लग्जरी के मामले में यह टोयोटा वेलफायर और लेक्सस LM के बीच के सेगमेंट को टारगेट करती है।

भारत की सबसे लंबी मर्सिडीज का खिताब इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई है। भारत में मिलने वाला यह मॉडल एक्स्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन है, जिसका व्हीलबेस 3,430 mm है। यह इसे भारतीय बाजार में बिकने वाली फिलहाल सबसे लंबी मर्सिडीज कार बनाता है। बता दें कि 18-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और मल्टी-बीम LED हेडलैंप्स इसके बाहरी लुक में चार चांद लगाते हैं।

बिजनेस क्लास जैसा आराम मर्सिडीज V-क्लास का असली जादू इसके केबिन के अंदर है। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार 4-सीट या 6-सीट लेआउट चुन सकते हैं। इसकी 'लाउंज सीट्स' में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, मसाज, वेंटिलेशन और हीटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। मनोरंजन के लिए इसमें बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और दो बड़ी 12.3-इंच की डिजिटल डिस्प्ले दी गई हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें 7-एयरबैग्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मौजूद हैं।