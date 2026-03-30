Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हार्दिक पांड्या ने खरीदा 'चलता-फिरता महल', गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की भारत की सबसे लंबी मर्सिडीज; फोटो वायरल

Mar 30, 2026 02:35 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

हार्दिक पांड्या ने अब एक और करोड़ों की लग्जरी कार अपने कलेक्शन में शामिल की है। उन्होंने मर्सिडीज-बेंज की प्रीमियम MPV 'V-क्लास' खरीदी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक इस नई नवेली कार के भारत में पहले मालिक बन गए हैं।

हार्दिक पांड्या ने खरीदा 'चलता-फिरता महल', गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की भारत की सबसे लंबी मर्सिडीज; फोटो वायरल
0

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। महंगी घड़ियों और डिजाइनर कपड़ों के शौकीन हार्दिक के गैरेज में एक से बढ़कर एक नायाब गाड़ियां मौजूद हैं। हार्दिक पांड्या ने अब एक और करोड़ों की लग्जरी कार अपने कलेक्शन में शामिल की है। उन्होंने मर्सिडीज-बेंज की प्रीमियम MPV 'V-क्लास' खरीदी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक इस नई नवेली कार के भारत में पहले मालिक बन गए हैं। उन्होंने यह गाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को तोहफे में दी है। सोशल मीडिया पर दोनों की चाबी लेते हुए तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं।

चलता-फिरता लग्जरी विला है कार

मर्सिडीज-बेंज V-क्लास कोई साधारण गाड़ी नहीं, बल्कि सड़क पर चलता-फिरता एक लग्जरी कमरा है। भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.40 करोड़ रुपये से शुरू होती है। यह कार उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो सफर के दौरान भी घर जैसा आराम और प्राइवेसी चाहते हैं। कीमत और लग्जरी के मामले में यह टोयोटा वेलफायर और लेक्सस LM के बीच के सेगमेंट को टारगेट करती है।

ये भी पढ़ें:24 अप्रैल को आ रही यह धांसू इलेक्ट्रिक कार, 20 मिनट चार्जिंग में चलेगी 400 km

भारत की सबसे लंबी मर्सिडीज का खिताब

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई है। भारत में मिलने वाला यह मॉडल एक्स्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन है, जिसका व्हीलबेस 3,430 mm है। यह इसे भारतीय बाजार में बिकने वाली फिलहाल सबसे लंबी मर्सिडीज कार बनाता है। बता दें कि 18-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और मल्टी-बीम LED हेडलैंप्स इसके बाहरी लुक में चार चांद लगाते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति का कमाल! अब बिना वर्कशॉप गए ऑफिस टाइम में ही हो जाएगी कार सर्विस

बिजनेस क्लास जैसा आराम

मर्सिडीज V-क्लास का असली जादू इसके केबिन के अंदर है। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार 4-सीट या 6-सीट लेआउट चुन सकते हैं। इसकी 'लाउंज सीट्स' में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, मसाज, वेंटिलेशन और हीटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। मनोरंजन के लिए इसमें बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और दो बड़ी 12.3-इंच की डिजिटल डिस्प्ले दी गई हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें 7-एयरबैग्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

ये भी पढ़ें:अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए मैं इन 5 कॉम्पैक्ट SUV में से ही कोई एक खरीदता

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में भी यह कार काफी दमदार है। मर्सिडीज इसे दो वर्जन V300 d (डीजल) और V300 (पेट्रोल) में बेच रही है। डीजल इंजन 237bhp की पावर जेनरेट करता है। जबकि पेट्रोल वर्जन माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक के साथ 231bhp की पावरट देता है। दोनों ही इंजनों को 9-स्पीड टॉर्क-कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। हार्दिक पांड्या का यह नया चुनाव दिखाता है कि उन्हें न सिर्फ रफ्तार, बल्कि बेजोड़ लग्जरी और कंफर्ट से भी बेहद प्यार है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।