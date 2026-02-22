ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन! सिर्फ इस गलती पर जब्त की 150 से ज्यादा गाड़ियां, ये नया ऐप बना नया हथियार
गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक जाम और अवैध पार्किंग के मामले बढ़ते जा रहे थे, जिसको देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में तीन दिनों तक सख्त अभियान चलाकर 150 से ज्यादा गाड़ियों को टो कर लिया। पुलिस इस दिशा में तेजी से कार्रवाई कर रही है।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस (Gurugram Traffic Police) ने हाल ही में तीन दिनों तक सख्त अभियान चलाकर 150 से ज्यादा गाड़ियों को टो कर लिया। यह कार्रवाई मंगलवार से गुरुवार तक की गई, जिसका मकसद सड़कों पर जाम कम करना और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना था। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
क्यों हुई इतनी बड़ी कार्रवाई?
अधिकारियों के मुताबिक, गलत तरीके से खड़ी गाड़ियां शहर में जाम की बड़ी वजह बन रही थीं। खासकर व्यस्त बाजारों और मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग से ट्रैफिक पूरी तरह रुक जाता था। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कदम उठाया और नियम तोड़ने वालों की गाड़ियां तुरंत जब्त कर लीं।
गाड़ी टो हुई? ऐसे पता करें लोकेशन
कार्रवाई के दौरान जब्त की गई गाड़ियों को शहर के 10 तय पार्किंग स्थलों पर रखा गया। गाड़ियों के मालिकों की सुविधा के लिए GMDA (Gurugram Metropolitan Development Authority -GMDA) ने व्हीकल टो ऐप (Vehicle Tow App) शुरू किया है।
इस ऐप के जरिए आप अपनी टो हुई गाड़ी की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। इसके साथ ही यह जान सकते हैं कि किस पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। इसके अलावा रिलीज प्रक्रिया की जानकारी पा सकते हैं। इतना ही नहीं, गाड़ी उठाने से पहले पुलिस फोटो और लोकेशन रिकॉर्ड भी करती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
कितना लगेगा जुर्माना?
ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माने की राशि साफ कर दी है। जानकारी के मुताबिक, पहली बार पकड़े जाने पर 1,500 रुपये मिलते हैं। वहीं, दोबारा नियम तोड़ने पर 2,500 रुपये (जिसमें 1,000 रुपये क्रेन चार्ज शामिल) भरने पड़ेंगे। अधिकारियों का मानना है कि सख्त जुर्माना आदतन नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाएगा।
सिर्फ पार्किंग नहीं, शोर पर भी कार्रवाई
ये कैंपेन सिर्फ अवैध पार्किंग तक सीमित नहीं रहा। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर भी कार्रवाई की गई। तेज हॉर्न बजाने, प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत चालान काटे गए। जनवरी महीने में ही शोर से जुड़े 95 चालान काटे गए, जिनसे करीब 9.5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
क्या बदलेगा अब?
इस अभियान का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि सड़क अनुशासन सुधारना है। अगर लोग नियमों का पालन करें, तो जाम कम होगा और यात्रा का समय बचेगा। इससे शहर की सड़कों पर व्यवस्था बेहतर होगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान साफ संकेत देता है कि अब नियम तोड़ना महंगा पड़ सकता है। इसलिए अगली बार गाड़ी पार्क करते समय दो बार सोचिए… वरना आपकी कार भी टो ट्रक पर नजर आ सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
