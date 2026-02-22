Hindustan Hindi News
ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन! सिर्फ इस गलती पर जब्त की 150 से ज्यादा गाड़ियां, ये नया ऐप बना नया हथियार

Feb 22, 2026 04:14 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक जाम और अवैध पार्किंग के मामले बढ़ते जा रहे थे, जिसको देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में तीन दिनों तक सख्त अभियान चलाकर 150 से ज्यादा गाड़ियों को टो कर लिया। पुलिस इस दिशा में तेजी से कार्रवाई कर रही है।

ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन! सिर्फ इस गलती पर जब्त की 150 से ज्यादा गाड़ियां, ये नया ऐप बना नया हथियार

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस (Gurugram Traffic Police) ने हाल ही में तीन दिनों तक सख्त अभियान चलाकर 150 से ज्यादा गाड़ियों को टो कर लिया। यह कार्रवाई मंगलवार से गुरुवार तक की गई, जिसका मकसद सड़कों पर जाम कम करना और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना था। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों हुई इतनी बड़ी कार्रवाई?

अधिकारियों के मुताबिक, गलत तरीके से खड़ी गाड़ियां शहर में जाम की बड़ी वजह बन रही थीं। खासकर व्यस्त बाजारों और मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग से ट्रैफिक पूरी तरह रुक जाता था। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कदम उठाया और नियम तोड़ने वालों की गाड़ियां तुरंत जब्त कर लीं।

गाड़ी टो हुई? ऐसे पता करें लोकेशन

कार्रवाई के दौरान जब्त की गई गाड़ियों को शहर के 10 तय पार्किंग स्थलों पर रखा गया। गाड़ियों के मालिकों की सुविधा के लिए GMDA (Gurugram Metropolitan Development Authority -GMDA) ने व्हीकल टो ऐप (Vehicle Tow App) शुरू किया है।

इस ऐप के जरिए आप अपनी टो हुई गाड़ी की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। इसके साथ ही यह जान सकते हैं कि किस पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। इसके अलावा रिलीज प्रक्रिया की जानकारी पा सकते हैं। इतना ही नहीं, गाड़ी उठाने से पहले पुलिस फोटो और लोकेशन रिकॉर्ड भी करती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

कितना लगेगा जुर्माना?

ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माने की राशि साफ कर दी है। जानकारी के मुताबिक, पहली बार पकड़े जाने पर 1,500 रुपये मिलते हैं। वहीं, दोबारा नियम तोड़ने पर 2,500 रुपये (जिसमें 1,000 रुपये क्रेन चार्ज शामिल) भरने पड़ेंगे। अधिकारियों का मानना है कि सख्त जुर्माना आदतन नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाएगा।

सिर्फ पार्किंग नहीं, शोर पर भी कार्रवाई

ये कैंपेन सिर्फ अवैध पार्किंग तक सीमित नहीं रहा। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर भी कार्रवाई की गई। तेज हॉर्न बजाने, प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत चालान काटे गए। जनवरी महीने में ही शोर से जुड़े 95 चालान काटे गए, जिनसे करीब 9.5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

क्या बदलेगा अब?

इस अभियान का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि सड़क अनुशासन सुधारना है। अगर लोग नियमों का पालन करें, तो जाम कम होगा और यात्रा का समय बचेगा। इससे शहर की सड़कों पर व्यवस्था बेहतर होगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान साफ संकेत देता है कि अब नियम तोड़ना महंगा पड़ सकता है। इसलिए अगली बार गाड़ी पार्क करते समय दो बार सोचिए… वरना आपकी कार भी टो ट्रक पर नजर आ सकती है।

Auto News Hindi

